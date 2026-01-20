Spaghetti alla Caprese, direct din Capri – Pasta Queen îți șoptește o rețetă simplă, perfettissima!

Cucciolo! Vino mai aproape! Sunt eu, Pasta Queen, și vin direct din insula Capri cu o rețetă care spune estate italiana din prima furculiță. Mamma mia, ce combinație! Roșii dulci, mozzarella care se topește ușor, busuioc proaspăt și paste al dente – che bello! Este genul de mâncare pe care o faci când afară e caniculă și spui „uffa!” la orice rețetă complicată. Dai! Hai să gătim ceva simplu, elegant și absolut delicios.

O idee simplă pentru o zi toridă

Spaghetti alla Caprese este, cum îmi place mie să spun, a blissfully simple idea for a scorching hot day. Nimic sofisticat, nimic greu. Doar ingrediente bune, tratate cu respect. Non ci credo cât de mult gust poate ieși din atât de puțin! Roșiile se marinează ușor, mozzarella e ruptă cu mâna – nu tăiată, gattino! – iar pastele le vrei perfect al dente. Che roba!

Secretul? Ingredientele și răbdarea

Accidenti, nu te grăbi! Lasă roșiile să stea puțin cu usturoiul și uleiul de măsline. Acolo se întâmplă magia. Aromele se împrietenesc, se îmbrățișează ca niște orsacchiotti, iar tu… tu aștepți. Ma dai, doar 30 de minute! Che palle? Nu, e exact cât trebuie.

Ingrediente

250 g roșii cherry coapte și aromate (sau datterini, dacă ai noroc), tăiate în sferturi

1 cățel de usturoi, feliat subțire

45 ml ulei de măsline extravirgin

500 g spaghetti

125 g mozzarella di bufala, ruptă în bucăți

Un pumn generos de busuioc proaspăt, rupt cu mâna

2 lingurițe oregano proaspăt, tocat

Sare de mare și piper proaspăt măcinat

Parmezan ras fin, pentru servire

Cum se face – bravissimo dacă urmezi pașii!

Pune roșiile într-un bol mare, adaugă usturoiul, uleiul de măsline și sarea. Amestecă ușor și lasă-le la marinat 30 de minute. Dai!

Între timp, fierbe pastele în apă clocotită, bine sărată, până sunt al dente. Gustă-le, biscuttino, gustă-le! Scurge-le, păstrând o cană din apa de fierbere.

Adaugă mozzarella peste roșiile marinate, apoi pastele fierbinți. Amestecă delicat, adăugând puțină apă de la paste dacă este nevoie.

Presară busuiocul și oregano, mai amestecă o dată și… gata! Servește imediat, cu parmezan deasupra.

Che bello! Atât de simplu, atât de bun. Spaghetti alla Caprese îți oferă o masă de vară, fără stres, fără reguli rigide. Bravo! Ai gătit ca în Capri.

