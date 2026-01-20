Acasă » Știri » Spaghetti alla Caprese, direct din Capri – Pasta Queen îți șoptește o rețetă simplă, perfettissima!

Spaghetti alla Caprese, direct din Capri – Pasta Queen îți șoptește o rețetă simplă, perfettissima!

De: Paul Hangerli 20/01/2026 | 07:30
Spaghetti alla Caprese, direct din Capri – Pasta Queen îți șoptește o rețetă simplă, perfettissima!
Spaghetti Caprese, sursa- captură social media Pasta Queen

Cucciolo! Vino mai aproape! Sunt eu, Pasta Queen, și vin direct din insula Capri cu o rețetă care spune estate italiana din prima furculiță. Mamma mia, ce combinație! Roșii dulci, mozzarella care se topește ușor, busuioc proaspăt și paste al dente – che bello! Este genul de mâncare pe care o faci când afară e caniculă și spui „uffa!” la orice rețetă complicată. Dai! Hai să gătim ceva simplu, elegant și absolut delicios.

O idee simplă pentru o zi toridă

Spaghetti alla Caprese este, cum îmi place mie să spun, a blissfully simple idea for a scorching hot day. Nimic sofisticat, nimic greu. Doar ingrediente bune, tratate cu respect. Non ci credo cât de mult gust poate ieși din atât de puțin! Roșiile se marinează ușor, mozzarella e ruptă cu mâna – nu tăiată, gattino! – iar pastele le vrei perfect al dente. Che roba!

Secretul? Ingredientele și răbdarea

Accidenti, nu te grăbi! Lasă roșiile să stea puțin cu usturoiul și uleiul de măsline. Acolo se întâmplă magia. Aromele se împrietenesc, se îmbrățișează ca niște orsacchiotti, iar tu… tu aștepți. Ma dai, doar 30 de minute! Che palle? Nu, e exact cât trebuie.

Ingrediente

250 g roșii cherry coapte și aromate (sau datterini, dacă ai noroc), tăiate în sferturi

1 cățel de usturoi, feliat subțire

45 ml ulei de măsline extravirgin

500 g spaghetti

125 g mozzarella di bufala, ruptă în bucăți

Un pumn generos de busuioc proaspăt, rupt cu mâna

2 lingurițe oregano proaspăt, tocat

Sare de mare și piper proaspăt măcinat

Parmezan ras fin, pentru servire

Cum se face – bravissimo dacă urmezi pașii!

Pune roșiile într-un bol mare, adaugă usturoiul, uleiul de măsline și sarea. Amestecă ușor și lasă-le la marinat 30 de minute. Dai!

Între timp, fierbe pastele în apă clocotită, bine sărată, până sunt al dente. Gustă-le, biscuttino, gustă-le! Scurge-le, păstrând o cană din apa de fierbere.

Adaugă mozzarella peste roșiile marinate, apoi pastele fierbinți. Amestecă delicat, adăugând puțină apă de la paste dacă este nevoie.

Presară busuiocul și oregano, mai amestecă o dată și… gata! Servește imediat, cu parmezan deasupra.

Che bello! Atât de simplu, atât de bun. Spaghetti alla Caprese îți oferă o masă de vară, fără stres, fără reguli rigide. Bravo! Ai gătit ca în Capri.

CITEȘTE ȘI: Antipasti ca pe vremea Romei Antice. Pasta Queen îți arată cum făceau romanii frittata înainte să fie cool

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câte cuvinte au scoțienii pentru zăpadă? Un joc de iarnă care spune mai mult decât pare
Știri
Câte cuvinte au scoțienii pentru zăpadă? Un joc de iarnă care spune mai mult decât pare
Ce problemă are Dorian Popa după operație. Prin ce trece: „Nu știu ce mi-a pus doctorul în nas”
Știri
Ce problemă are Dorian Popa după operație. Prin ce trece: „Nu știu ce mi-a pus doctorul în nas”
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
Mediafax
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în...
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu
Gandul.ro
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a scufundat în apa înghețată de Bobotează
Adevarul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe...
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Digi24
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare....
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
Mediafax
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani....
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Click.ro
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul a plâns în fața judecătorilor
Digi24
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul...
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Mr. DIY se lansează în România: Mouse la 20 lei și căști la 29 lei
go4it.ro
Mr. DIY se lansează în România: Mouse la 20 lei și căști la 29 lei
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu
Gandul.ro
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte cuvinte au scoțienii pentru zăpadă? Un joc de iarnă care spune mai mult decât pare
Câte cuvinte au scoțienii pentru zăpadă? Un joc de iarnă care spune mai mult decât pare
Ce problemă are Dorian Popa după operație. Prin ce trece: „Nu știu ce mi-a pus doctorul în nas”
Ce problemă are Dorian Popa după operație. Prin ce trece: „Nu știu ce mi-a pus doctorul în nas”
De ce i-a blocat Brooklyn Beckham pe părinții lui, David și Victoria? Motivul dureros din spatele ...
De ce i-a blocat Brooklyn Beckham pe părinții lui, David și Victoria? Motivul dureros din spatele rupturii de familie
Gabi Tamaș, exclus din echipa Faimoșilor de la Survivor. Trece în tribul Războinicilor!
Gabi Tamaș, exclus din echipa Faimoșilor de la Survivor. Trece în tribul Războinicilor!
„Siberia” României: Orașul în care meteorologii Accuweather anunță -30 grade Celsius
„Siberia” României: Orașul în care meteorologii Accuweather anunță -30 grade Celsius
BANC | Bulă și femeia misterioasă: „Unde ai fost toată viața mea?”
BANC | Bulă și femeia misterioasă: „Unde ai fost toată viața mea?”
Vezi toate știrile
×