Doliu în PSD! Costi Bălășoiu a fost găsit mort în casă

De: Denisa Crăciun 06/03/2026 | 09:31
Un consilier local de la PSD din județul Argeș a fost găsit mort în propria casă. Bărbatul avea 46 de ani, iar acesta s-ar fi împușcat cu o armă pe care o deținea în mod legal. El ar fi lăsat un mesaj prin care își explica fapta.

Tragedia a avut loc joi seara în comuna Mihăiești. Cea care l-a găsit pe bărbat a fost chiar soția lui și ea a apelat la 112. Consilierul local PSD a folosit arma pe care o avea și pentru care avea permis. Acesta ar fi suferit de depresie după ce anul trecut și-a pierdut tatăl.

În locuință, anchetatorii au găsit hainele pe care și le-a pregătit chiar el pentru înmormântare, lumânări aprinse, dar și un mesaj audio prin care explica motivul pentru care a recurs la acest gest.

Joi seara în comuna Mihăiești, soția lui Costi Bălășoiu a alertat autoritățile după ce l-a găsit pe acesta decedat în propria casă. Polițiștii au confirmat că bărbatul avea plagă împușcată în cap. Medicii au sosit la fața locului, însă nu au mai putut face nimic pentru el și a fost constatat decesul. Potrivit anchetatorilor arma pe care a folosit-o a fost deținută legal.

În această seară polițiștii din Câmpulung au fost sesizați prin 112, de către o femeie din comuna Mihăești, cu privire la faptul că soțul său, în vârstă de 46 de ani, s-ar fi sinucis. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, constatând că bărbatul prezintă o plagă împușcată în zona capului, au declarat reprezentanții IPJ Argeș.

Ce au găsit anchetatorii în locuința lui Costi Bălășoiu

Atunci când au ajuns la casa politicianului, aceștia au identificat lumânări aprinse, haine pregătite de bărbat înainte de a se sinucide, dar au descoperit și un mesaj de adio înregistrat. Potrivit anchetatorilor, în mesaj bărbatul își explică gestul necugetat. Aceste lucruri indică faptul că politicianul a premeditat totul. În acest moment, ancheta este în desfășurare și se fac toate verificările pentru a stabili cu exactitate cum și de ce s-a produs această tragedie. Implicați în acest caz sunt și cei de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculase, pentru a verifica arma folosită.

