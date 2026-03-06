Alertă teroristă la granița cu România. Viktor Orban a lansat un avertisment

Viktor Orban se teme de amenințarea teroriștilor din Occident. Acesta a anunțat că ridică nivelul de alertă teroristă. Securitatea va fi coordonată mai atent în următoarea perioadă.

În urma tensiunilor care au loc în acest moment în Orientul Mijlociu, Viktor Orban ia măsuri de precauție. Acesta se teme de posibile atacuri teroriste asupra Ungariei, iar din acest motiv a sporit reglementările de securitate.

Conform Daily News Hungary, Orban avertizează că situația poate ajunge și în Europa, iar asta l-a făcut să înmulțească controalele la frontieră. El a declarat că securitatea este afectată în mod direct de evenimentele care se petrec acum. Guvernul a luat decizia de a ridica nivelul de alertă al agențiilor antiteroriste și adăugarea unor noi măsuri de prevenție.

Viktor Orban amplifică nivelul de alertă teroristă în țara sa

Efectele războiului din Orientul Mijlociu se resimt și în alte zone. Orban a spus că Guvernul Ungariei este pregătit oricând să intensifice activitatea rețelelor extremiste care sunt deja în Europa. În Ungaria autoritățile au decis să întărească controalele la frontiere pentru persoanele străine care vor să intre în țară. Ei au explicat că în trecut au migrat grupuri extremiste din Orientul Mijlociu și s-au instalat în mai multe țări din Europa de Vest. Aceste grupuri ar putea fi acum mobilizate din cauza războiului.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, și-a asigurat poporul. El a spus că vor fi luate toate măsurile de siguranță pentru a proteja securitatea Ungariei, dacă va fi cazul și războiul se va extinde. Acesta a declarat că pacea țării va fi apărată. În acest moment au fost deja introduse câteva măsuri de prevenție.

Pacea și siguranța țării vor fi apărate, a spus Viktor Orban.

Cum asigură Guvernul securitatea în România

Războiul este în toi de câteva zile bune deja. Multe țări au luat măsuri de precauție, în special din punct de vedere al frontierei. Zborurile au fost recent reluate, iar turiștii români care se aflau la începutul războiului în Dubai sau în Abu Dhabi, s-au întors acasă. În acest context, Guvernul din România anunță că gradul de alertă teroristă rămâne la nivel albastru. Asta reflectă precauție, însă la un nivel scăzut.

