Acasă » Știri » Alertă teroristă la granița cu România. Viktor Orban a lansat un avertisment

Alertă teroristă la granița cu România. Viktor Orban a lansat un avertisment

De: Denisa Crăciun 06/03/2026 | 12:17
Alertă teroristă la granița cu România. Viktor Orban a lansat un avertisment
sursa: Profimedia

Viktor Orban se teme de amenințarea teroriștilor din Occident. Acesta a anunțat că ridică nivelul de alertă teroristă. Securitatea va fi coordonată mai atent în următoarea perioadă.

În urma tensiunilor care au loc în acest moment în Orientul Mijlociu, Viktor Orban ia măsuri de precauție. Acesta se teme de posibile atacuri teroriste asupra Ungariei, iar din acest motiv a sporit reglementările de securitate.

Conform Daily News Hungary, Orban avertizează că situația poate ajunge și în Europa, iar asta l-a făcut să înmulțească controalele la frontieră. El a declarat că securitatea este afectată în mod direct de evenimentele care se petrec acum. Guvernul a luat decizia de a ridica nivelul de alertă al agențiilor antiteroriste și adăugarea unor noi măsuri de prevenție.

viktor orban
Viktor Orban, primul ministru al Ungariei (Sursă foto: Facebook)

Viktor Orban amplifică nivelul de alertă teroristă în țara sa

Efectele războiului din Orientul Mijlociu se resimt și în alte zone. Orban a spus că Guvernul Ungariei este pregătit oricând să intensifice activitatea rețelelor extremiste care sunt deja în Europa. În Ungaria autoritățile au decis să întărească controalele la frontiere pentru persoanele străine care vor să intre în țară. Ei au explicat că în trecut au migrat grupuri extremiste din Orientul Mijlociu și s-au instalat în mai multe țări din Europa de Vest. Aceste grupuri ar putea fi acum mobilizate din cauza războiului.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, și-a asigurat poporul. El a spus că vor fi luate toate măsurile de siguranță pentru a proteja securitatea Ungariei, dacă va fi cazul și războiul se va extinde. Acesta a declarat că pacea țării va fi apărată. În acest moment au fost deja introduse câteva măsuri de prevenție.

Pacea și siguranța țării vor fi apărate, a spus Viktor Orban.

Cum asigură Guvernul securitatea în România

Războiul este în toi de câteva zile bune deja. Multe țări au luat măsuri de precauție, în special din punct de vedere al frontierei. Zborurile au fost recent reluate, iar turiștii români care se aflau la începutul războiului în Dubai sau în Abu Dhabi, s-au întors acasă. În acest context, Guvernul din România anunță că gradul de alertă teroristă rămâne la nivel albastru. Asta reflectă precauție, însă la un nivel scăzut.

VEZI ȘI: Secretele lui Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei. Drumul de la copilăria grea și până la conflictul cu UE

Ce i-ar fi interzis MAE lui Viktor Orban, în timp ce se afla în vizită la București

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cristi Tănase a divorţat oficial de soţia sa. Primele declaraţii ale lui „Dodel” despre pensia alimentară pe care o plăteşte
Știri
Cristi Tănase a divorţat oficial de soţia sa. Primele declaraţii ale lui „Dodel” despre pensia alimentară pe care…
Țara în care primești bani dacă renunți la permisul de conducere. Despre ce sumă este vorba
Știri
Țara în care primești bani dacă renunți la permisul de conducere. Despre ce sumă este vorba
De la fotbal la Formula 1: cum a ajuns războiul din Iran să afecteze competițiile sportive internaționale
Mediafax
De la fotbal la Formula 1: cum a ajuns războiul din Iran să...
Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
Gandul.ro
Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Cămile injectate cu acid hialuronic în buze și cu lifting facial, descalificate la un concurs de frumusețe
Adevarul
Cămile injectate cu acid hialuronic în buze și cu lifting facial, descalificate la...
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
Digi24
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din...
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu...
Parteneri
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Digi 24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută...
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
go4it.ro
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
Gandul.ro
Șefii Vămii Constanța Sud, prinși în flagrant. Interceptări DNA: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cristi Tănase a divorţat oficial de soţia sa. Primele declaraţii ale lui „Dodel” despre pensia ...
Cristi Tănase a divorţat oficial de soţia sa. Primele declaraţii ale lui „Dodel” despre pensia alimentară pe care o plăteşte
Țara în care primești bani dacă renunți la permisul de conducere. Despre ce sumă este vorba
Țara în care primești bani dacă renunți la permisul de conducere. Despre ce sumă este vorba
S-a aflat motivul pentru care Costi Bălășoiu și-a luat viața. Soția a fost cea care l-a găsit
S-a aflat motivul pentru care Costi Bălășoiu și-a luat viața. Soția a fost cea care l-a găsit
Coșmarul s-a încheiat pentru Daciana Sârbu. Fiica sa, Irina, a revenit în țară
Coșmarul s-a încheiat pentru Daciana Sârbu. Fiica sa, Irina, a revenit în țară
Cum arată sora Irinei Fodor, Diana, și ce diferență de vârstă este între ele: „Prima ei aventură ...
Cum arată sora Irinei Fodor, Diana, și ce diferență de vârstă este între ele: „Prima ei aventură departe de casă”
Britney Spears, probleme mari după ce a fost prinsă beată la volan. Polițiștii i-ar fi găsit „o ...
Britney Spears, probleme mari după ce a fost prinsă beată la volan. Polițiștii i-ar fi găsit „o substanță necunoscută” în mașină
Vezi toate știrile
×