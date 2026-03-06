Scandal pe scena politică din SUA. Un membru al Congresului recunoaște că a avut o relație cu o fostă angajată care, ulterior, și-a pus capăt zilelor

Un nou scandal lovește scena politică din Statele Unite, după ce presa a relatat că Tony Gonzales, un membru republican al Camerei Reprezentanților, a avut o relație sexuală cu o angajată.

Mai mult, ulterior relației, femeia s-a sinucis. Gonzales a recunoscut relația nepotrivită cu respectiva femeie și a anunțat că nu va candida pentru un nou mandat, scrie PEOPLE.

Congresmanul, aflat la al treilea mandat, și-a anunțat decizia de a se retrage din lupta pentru alegerile primare într-o declarație postată pe rețelele sale de socializare joi, 5 martie.

„La 18 ani, am jurat să apăr națiunea noastră împotriva tuturor dușmanilor, străini și interni. În cei 20 de ani petrecuți în Srmată și cele trei mandate în Congres, am luptat pentru această cauză cu o dedicare absolută față de țara pe care o iubesc. De la depășirea crizei de la frontieră până la luarea unei poziții alături de comunitățile mele după cel mai grav atac dintr-o școală din istoria Texasului, filosofia mea nu s-a schimbat niciodată: fă cât de mult poți și luptă întotdeauna pentru binele comun”, a scris Gonzales.

Congresmanul, care reprezintă statul Texas în Congres, a anunțat că nu va candida pentru un nou mandat ca urmare a scandalului în care este implicat.

„După o reflecție profundă și cu sprijinul familiei mele iubitoare, am decis să nu candidez pentru realegere, servind restul acestui mandat cu același angajament pe care l-am avut întotdeauna față de districtul meu. În restul mandatului meu, voi continua să lupt pentru alegătorii mei, cărora le sunt veșnic recunoscător”, a mai spus el.

Politicianul a fost puternic criticat de colegii din Congres

Anunțul vine în contextul în care Gonzales se confruntă cu critici din partea colegilor membri ai Camerei Reprezentanților, atât democrați, cât și republicani, cu privire la relația sa cu fosta angajată Regina Santos-Aviles, care lucra în biroul lui Gonzales.

Pe 17 februarie, San Antonio Express-News a relatat că Santos-Aviles i-a povestit unui fost angajat al biroului lui Gonzales despre o presupusă relație romantică cu Gonzales în 2024 și a căzut într-o depresie după ce soțul ei a aflat despre relație. Sursa, care a rămas anonimă, a arătat publicației o captură de ecran a unui mesaj text pe care Santos-Aviles l-ar fi trimis, mărturisind o „aventură cu șeful nostru”.

PEOPLE a obținut, de asemenea, mesaje text pe care Gonzales i le-ar fi trimis lui Santos-Aviles pe 9 mai 2024, în care i-a cerut să îi „trimită o poză sexy”. Santos-Aviles pare să-i fi spus ulterior lui Gonzales: „Pur și simplu nu-mi place să-mi fac poze”, iar el ar fi răspuns: „Sunt o persoană foarte vizuală”.

Santos-Aviles s-a sinucis în septembrie 2025 în locuința sa din Uvalde, Texas. În lunile care au urmat morții lui Santos-Aviles, în circumpscripția lui Gonzales au circulat întrebări cu privire la implicarea congresmanului într-o relație cu angajata ,o situație care ar încălca Codul de Conduită Oficială al Camerei Reprezentanților, care interzice membrilor Congresului să aibă relații cu angajații.

Inițial, Gonzales a negat că ar fi avut o relație sexuală cu Santos-Aviles. Dar a recunoscut public aventura extraconjugală în timpul unui interviu, la o zi după ce nu a reușit să obțină majoritatea voturilor în alegerile primare republicane din Texas.

CITEȘTE ȘI:

Britney Spears, probleme mari după ce a fost prinsă beată la volan. Polițiștii i-ar fi găsit „o substanță necunoscută” în mașină

Profeția majoră pe care Donald Trump tocmai a împlinit-o! A fost prezisă în urmă cu 4 ani de „Nostradamus din Brazilia”