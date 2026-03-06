Britney Spears, probleme mari după ce a fost prinsă beată la volan. Polițiștii i-ar fi găsit „o substanță necunoscută” în mașină

Britney Spears a fost prinsă cu o substanță necunoscută în interiorul mașinii sale înainte de a fi arestată pentru conducere sub influența alcoolului.

O sursă apropiată vedetei pop a confirmat pentru Page Six că substanța necunoscută a fost găsită în interiorul BMW-ului lui Spears cu puțin timp înainte ca aceasta să fie reținută miercuri seară.

În prezent, nu este clar ce anume era substanța misterioasă, iar aceasta a fost trimisă ulterior la un laborator pentru testare.

De asemenea, se pare că Britney „plângea și era foarte emoționată” în timp ce a fost arestată pentru conducere sub influența alcoolului.

„A fost incredibil de emoționată. Au fost niște luni foarte grele pentru ea”, a declarat altă sursă.

Aceasta a mai adăugat că Spears „s-a simțit rușinată și jenată” și „îi pare foarte rău” pentru ceea ce s-a întâmplat.

„Nu vrea să dezamăgească pe nimeni, nici măcar pe fanii ei. Ultimul lucru pe care și-l dorește este să fie judecată din nou public”, a mai spus sursa citată.

Britney Spears a fost reținută

Problemele par să continue pentru celebra cântăreață Britney Spears. Artista a ajuns din nou în atenția autorităților din California, după ce ar fi fost oprită în trafic și reținută pentru că ar fi condus sub influența alcoolului.

Britney Spears a fost reținută de autoritățile din statul California după ce polițiștii au suspectat-o că ar fi condus sub influența alcoolului. Potrivit informațiilor din registrele administrației penitenciare din Ventura County, artista în vârstă de 44 de ani a fost oprită în trafic miercuri seara de ofițeri ai California Highway Patrol.

După oprirea în trafic, cântăreața a fost dusă la secție și înregistrată oficial în jurul orei 3 dimineața. Ea nu a rămas mult timp în detenție, fiind eliberată câteva ore mai târziu. Conform procedurii, Britney Spears urmează să se prezinte în instanță pe data de 4 mai.

După apariția informațiilor despre incident, profilul de Instagram al artistei ar fi fost șters din nou, lucru care s-a mai întâmplat și în trecut. Reprezentanții cântăreței nu au oferit deocamdată un punct de vedere oficial.

