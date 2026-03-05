Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Britney Spears a fost arestată în California! Ce ilegalitate a comis artista

Britney Spears a fost arestată în California! Ce ilegalitate a comis artista

Problemele par să continue pentru celebra cântăreață Britney Spears. Artista a ajuns din nou în atenția autorităților din California, după ce ar fi fost oprită în trafic și reținută pentru că ar fi condus sub influența alcoolului.

Britney Spears a fost reținută de autoritățile din statul California după ce polițiștii au suspectat-o că ar fi condus sub influența alcoolului. Potrivit informațiilor din registrele administrației penitenciare din Ventura County, artista în vârstă de 44 de ani a fost oprită în trafic miercuri seara de ofițeri ai California Highway Patrol.

După oprirea în trafic, cântăreața a fost dusă la secție și înregistrată oficial în jurul orei 3 dimineața. Ea nu a rămas mult timp în detenție, fiind eliberată câteva ore mai târziu. Conform procedurii, Britney Spears urmează să se prezinte în instanță pe data de 4 mai.

După apariția informațiilor despre incident, profilul de Instagram al artistei ar fi fost șters din nou, lucru care s-a mai întâmplat și în trecut. Reprezentanții cântăreței nu au oferit deocamdată un punct de vedere oficial.

Britney Spears a mai avut probleme cu legea și în trecut

Nu este prima dată când artista se confruntă cu probleme legale. În 2007, ea a fost implicată într-un incident rutier în Los Angeles, după ce ar fi lovit o mașină parcată.

În urma acelui caz au fost formulate patru acuzații contravenționale și s-a vorbit inclusiv despre o posibilă pedeapsă cu închisoarea. În final, situația s-a clarificat în instanță, iar Britney Spears a fost achitată de acuzația că ar fi condus fără permis valabil în California.

Perioada respectivă a fost una dificilă și pe plan personal. După acel episod, artista a pierdut custodia celor doi fii pe care îi are cu fostul ei soț, Kevin Federline: Sean Preston Federline și Jayden James Federline. Relația dintre ei a fost tensionată o perioadă lungă, însă la finalul anului 2024 Britney și-a regăsit apropierea față de Jayden.

