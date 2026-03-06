Ce salariu avea Gabriela Cristea la Pro TV, de fapt. Cât câștiga lunar: ”Nici nu visam la banii ăștia!”

Gabriela Cristea este unul dintre cele mai cunoscute nume din televiziunea românească, iar drumul său profesional a început într-o perioadă în care industria media din România abia își contura regulile și structurile. În anii ’90, posturile de televiziune private erau în plină expansiune, iar oportunitățile pentru tinerii profesioniști erau atât promițătoare, cât și imprevizibile.

Pe lângă provocările specifice jobului, Gabriela Cristea a intrat într-un mediu profesional în care negocierile salariale nu erau o obișnuință. Mulți angajați din televiziune acceptau remunerațiile oferite fără a le contesta, iar accentul era pus pe experiență și pe acumularea de competențe. Această abordare reflecta atât cultura organizațională a posturilor de televiziune din acea perioadă, cât și nivelul general al educației financiare în rândul tinerilor profesioniști.

Cât câștiga Gabriela Cristea la PRO TV

În această perioadă, Gabriela Cristea a făcut primii pași semnificativi în televiziune, reușind să semneze un contract cu Pro TV, una dintre cele mai influente stații media de la acea vreme. Suma stabilită pentru primul său salariu, de aproximativ 1000 de dolari, era considerată foarte mare în contextul economic al României de la mijlocul anilor ’90. Pentru tinerii aflați la început de carieră, asemenea remunerații erau rare și foarte apreciate, mai ales într-o industrie în care pasiunea pentru muncă primea adesea mai multă atenție decât câștigul financiar.

„Când m-am angajat la ProTV, aveam 1000 de dolari. Și eu am semnat, înțelegi, când a venit Boncea, m-am întâlnit cu Boncea atunci și mi-a zis, nu m-a întrebat cât vrei. Mi-a zis, atâta îți dau. Deci eu nici nu visam vreodată, înțelegi, la banii ăștia. Și am zis, da, am semnat acolo, am făcut actele tot pentru contabilitate și oricum nu credeam că iau atâția bani. Înțelegi?”, a spus Gabriela Cristea.

Pentru Gabriela Cristea, primii bani încasați au reprezentat un adevărat moment de surpriză și satisfacție. Într-un context în care 1000 de dolari echivalau cu o sumă considerată semnificativă, vedeta a ales să împărtășească acest succes cu cei din jur, oferind un exemplu de bucurie împărtășită și de celebrare a primelor realizări financiare.

În ciuda acestui început promițător, Gabriela recunoaște că, la acea vreme, oportunitățile de investiții și economisire erau adesea ignorate. Posibilitatea de a transforma salariul inițial în investiții pe termen lung, cum ar fi achiziția de terenuri sau alte active, nu era luată în considerare din lipsă de experiență și educație financiară. Astfel, deciziile financiare luate în primii ani de carieră ar fi putut avea un impact major asupra situației economice ulterioare, însă lipsa informațiilor și a sfaturilor specializate a împiedicat valorificarea maximă a acestor resurse.

