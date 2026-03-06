Acasă » Știri » Ce salariu avea Gabriela Cristea la Pro TV, de fapt. Cât câștiga lunar: ”Nici nu visam la banii ăștia!”

Ce salariu avea Gabriela Cristea la Pro TV, de fapt. Cât câștiga lunar: ”Nici nu visam la banii ăștia!”

De: Anca Chihaie 06/03/2026 | 22:05
Ce salariu avea Gabriela Cristea la Pro TV, de fapt. Cât câștiga lunar: ”Nici nu visam la banii ăștia!”
Gabriela Cristea,/Foto: Instagram

Gabriela Cristea este unul dintre cele mai cunoscute nume din televiziunea românească, iar drumul său profesional a început într-o perioadă în care industria media din România abia își contura regulile și structurile. În anii ’90, posturile de televiziune private erau în plină expansiune, iar oportunitățile pentru tinerii profesioniști erau atât promițătoare, cât și imprevizibile.

Pe lângă provocările specifice jobului, Gabriela Cristea a intrat într-un mediu profesional în care negocierile salariale nu erau o obișnuință. Mulți angajați din televiziune acceptau remunerațiile oferite fără a le contesta, iar accentul era pus pe experiență și pe acumularea de competențe. Această abordare reflecta atât cultura organizațională a posturilor de televiziune din acea perioadă, cât și nivelul general al educației financiare în rândul tinerilor profesioniști.

Cât câștiga Gabriela Cristea la PRO TV

În această perioadă, Gabriela Cristea a făcut primii pași semnificativi în televiziune, reușind să semneze un contract cu Pro TV, una dintre cele mai influente stații media de la acea vreme. Suma stabilită pentru primul său salariu, de aproximativ 1000 de dolari, era considerată foarte mare în contextul economic al României de la mijlocul anilor ’90. Pentru tinerii aflați la început de carieră, asemenea remunerații erau rare și foarte apreciate, mai ales într-o industrie în care pasiunea pentru muncă primea adesea mai multă atenție decât câștigul financiar.

„Când m-am angajat la ProTV, aveam 1000 de dolari. Și eu am semnat, înțelegi, când a venit Boncea, m-am întâlnit cu Boncea atunci și mi-a zis, nu m-a întrebat cât vrei. Mi-a zis, atâta îți dau. Deci eu nici nu visam vreodată, înțelegi, la banii ăștia. Și am zis, da, am semnat acolo, am făcut actele tot pentru contabilitate și oricum nu credeam că iau atâția bani. Înțelegi?”, a spus Gabriela Cristea.

Pentru Gabriela Cristea, primii bani încasați au reprezentat un adevărat moment de surpriză și satisfacție. Într-un context în care 1000 de dolari echivalau cu o sumă considerată semnificativă, vedeta a ales să împărtășească acest succes cu cei din jur, oferind un exemplu de bucurie împărtășită și de celebrare a primelor realizări financiare.

În ciuda acestui început promițător, Gabriela recunoaște că, la acea vreme, oportunitățile de investiții și economisire erau adesea ignorate. Posibilitatea de a transforma salariul inițial în investiții pe termen lung, cum ar fi achiziția de terenuri sau alte active, nu era luată în considerare din lipsă de experiență și educație financiară. Astfel, deciziile financiare luate în primii ani de carieră ar fi putut avea un impact major asupra situației economice ulterioare, însă lipsa informațiilor și a sfaturilor specializate a împiedicat valorificarea maximă a acestor resurse.

VEZI ȘI: Cum va arăta viitoarea casă a Gabrielei Cristea din Italia. Vedeta a renunțat la ideea de a renova conacul cumpărat

Gabriela Cristea, de nerecunoscut! Bruneta a slăbit enorm și a defilat cu picioarele ei tonifiate! Oare pregătește reapariția la TV?!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât costă un sejur la mare sau la munte de 8 Martie. Au și discount!
Știri
Cât costă un sejur la mare sau la munte de 8 Martie. Au și discount!
Operația estetică pe care Alessia Năstase și-a făcut-o la 22 de ani: ”Trebuia să fac asta acum mai mult timp”
Știri
Operația estetică pe care Alessia Năstase și-a făcut-o la 22 de ani: ”Trebuia să fac asta acum mai…
Prețul petrolului depășește 90 de dolari pe baril pentru prima dată în ultimii doi ani, pe fondul războiului din Iran
Mediafax
Prețul petrolului depășește 90 de dolari pe baril pentru prima dată în ultimii...
Un loc de parcare în zona Chiajna – Militari Residence costă în 2026 cât „o garsonieră, acolo, în 2013”. Suma cerută acum de un proprietar
Gandul.ro
Un loc de parcare în zona Chiajna – Militari Residence costă în 2026...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost zgâriată de un cățel, în vacanță. Ancheta arată că diagnosticul a fost pus abia după ce a ajuns la psihiatrie
Adevarul
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost...
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
Digi24
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din...
Aurul din Dubai, vândut cu discount din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Mediafax
Aurul din Dubai, vândut cu discount din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Parteneri
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Digi 24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută...
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
go4it.ro
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
Descopera.ro
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Un loc de parcare în zona Chiajna – Militari Residence costă în 2026 cât „o garsonieră, acolo, în 2013”. Suma cerută acum de un proprietar
Gandul.ro
Un loc de parcare în zona Chiajna – Militari Residence costă în 2026 cât „o...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 7 martie 2026. Zodia care se ceartă cu partenerul
Horoscop 7 martie 2026. Zodia care se ceartă cu partenerul
Cât costă un sejur la mare sau la munte de 8 Martie. Au și discount!
Cât costă un sejur la mare sau la munte de 8 Martie. Au și discount!
Operația estetică pe care Alessia Năstase și-a făcut-o la 22 de ani: ”Trebuia să fac asta acum ...
Operația estetică pe care Alessia Năstase și-a făcut-o la 22 de ani: ”Trebuia să fac asta acum mai mult timp”
A aflat că suferă de rabie, după o ședință la psihiatru. La scurt timp, femeia a murit
A aflat că suferă de rabie, după o ședință la psihiatru. La scurt timp, femeia a murit
Pensionarul care și-a cumpărat o casă 100.000 de euro a vândut-o apoi cu 2 euro. Care este motivul
Pensionarul care și-a cumpărat o casă 100.000 de euro a vândut-o apoi cu 2 euro. Care este motivul
Ion Țiriac a cumpărat una dintre lucrările realizate de Alessia Năstase. Ce sumă i-a oferit: ”M-am ...
Ion Țiriac a cumpărat una dintre lucrările realizate de Alessia Năstase. Ce sumă i-a oferit: ”M-am emoționat super mult”
Vezi toate știrile
×