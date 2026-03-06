Acasă » Știri » Melek, la mormântul lui Dani Vicol. A făcut dezvăluirea după sentința ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu

Melek, la mormântul lui Dani Vicol. A făcut dezvăluirea după sentința ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu

De: Andreea Stăncescu 06/03/2026 | 19:30
Ce a spus Melek la mormântul lui Dani Vicol / Sursa foto: Instagram

Au trecut șapte ani de la moartea lui Dani Vicol, bărbatul care a fost lovit mortal de Mario Iorgulescu. În urma sa a rămas o soție și o familie îndurerată. Justiția nu a ajuns încă la o concluzie în acest caz, iar fiul lui Gino Iorgulescu se află în prezent internat într-o clinică din Italia. Cum a apărut Melek la mormântului fostului ei soț în urmă cu puțin timp. 

În ultimii șapte ani, Melek a încercat să își găsească puterea de a merge mai departe. Ea are grijă de copii, conduce o afacere și se sprijină pe familia sa pentru a face față pierderii.

Astăzi, tânăra a mers la mormântul fostului soț pentru a petrece puțin timp cu el. Deși nu intenționa inițial să facă această vizită, a simțit că a fost ghidată până acolo. A stat câteva minute și a povestit despre cum timpul a contribuit la vindecarea durerii resimțite și la găsirea alinării, deși procesul a fost unul dificil.

„De șapte ani de când am murit, eu niciodată nu m-am filmat, n-am venit, nu v-am arătat că vin sau că nu vin la cimitir. Astăzi m-am dus să-mi fac ITP-ul și e chiar aici, la Rudeni. Deci nu că am fost controlată, pur și simplu am fost manipulată când am ieșit de la ITP, în loc să merg drept înainte, volanul singur a făcut la dreapta să vin încoace.

Și am stat așa și mă gândeam aici, de când am murit, mi-a oferit tot. Deci de zece ori mai bine, de zece ori mai mult. Deci n-am cuvinte, el știe. Băi, tot mi-a dat înafară de soartă. Ca orice bărbat, deci mi-a oferit tot, tot ce mi-am dorit pe lumea asta, mi-a dat de zece ori mai mult, de zece ori mai bine ca înainte”, a povestit Melek.

Sursa foto: Tiktok

Melek, îndurerată la mormântul lui Dani Vicol

Vizita de astăzi a fost un moment simbolic pentru Melek, a reflectat asupra celor șapte ani care au trecut de la dispariția lui Dani Vicol. Ea și-a amintit de dificultățile prin care a trecut, dar și de eforturile făcute pentru a-și continua viața și a avea grijă de familie, găsind în acest timp o formă de echilibru și acceptare.

Doar în afară de soartă. Pur și simplu el nici nu vrea să conceapă așa ceva în creierul lui, nu există. Și uite că după șapte ani, vin liniștită în locul ăsta și pot să stau de vorbă trei minute, cinci minute și să nu mai mă doar atât de tare, adică să am inima aia arsă așa în mine.

Până la urmă sunt șapte ani, adică e mult. De aceea mai devreme mă gândeam ce să-i stau să-i povestesc, vorbeam direct la persoana I cu el. Ce să-ți mai zic, ce să zic tot, e logic. Dar chiar că pe bune, deci mi-a dat tot. Numai soartă, punct și virgulă, nu există. Bine că e cald afară, că nu mai este frig”, a mai spus tânăra.

CITEȘTE ȘI: Dani Vicol ar fi fost drogat în momentul tragediei?! Dezvăluirea făcută de avocatul Virgil Boglea: ”Există un raport de autopsie”

Cum a reacționat Melek, după ce l-a văzut pe Mario Iorgulescu în direct la Dan Capatos Show: ”Dumnezeu m-a ridicat din țărână”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cele 4 zodii care se îmbogățesc după 15 martie 2026. Atrag banii ca un magnet!
Știri
Cele 4 zodii care se îmbogățesc după 15 martie 2026. Atrag banii ca un magnet!
Primele imagini de la priveghiul Andreei Aniță, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive de cancer
Știri
Primele imagini de la priveghiul Andreei Aniță, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive de cancer
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200… ăștia-s numai pe ianuarie”
Mediafax
Interceptări DNA din dosarul de mită din Vama Constanța Sud: „Mi-a trimis 2.200…...
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a unui om”
Gandul.ro
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost zgâriată de un cățel, în vacanță. Ancheta arată că diagnosticul a fost pus abia după ce a ajuns la psihiatrie
Adevarul
O femeie a murit de rabie la 4 luni după ce a fost...
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
Digi24
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din...
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Mediafax
Tehnologia AI ar putea deveni un „asistent al judecătorului”
Parteneri
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a fost deloc ușor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă drumul lui nu a...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Digi 24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută...
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
go4it.ro
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
Descopera.ro
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a unui om”
Gandul.ro
Dr. Virgiliu Stroescu desființează alimentul de post preferat al românilor: „Cea mai mare nenorocire a...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Drama prin care trece fosta concurentă de la Survivor: ”Primesc amenințări cu moartea!”
Drama prin care trece fosta concurentă de la Survivor: ”Primesc amenințări cu moartea!”
Cele 4 zodii care se îmbogățesc după 15 martie 2026. Atrag banii ca un magnet!
Cele 4 zodii care se îmbogățesc după 15 martie 2026. Atrag banii ca un magnet!
Scandal pe scena politică din SUA. Un membru al Congresului recunoaște că a avut o relație cu o fostă ...
Scandal pe scena politică din SUA. Un membru al Congresului recunoaște că a avut o relație cu o fostă angajată care, ulterior, și-a pus capăt zilelor
Primele imagini de la priveghiul Andreei Aniță, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive ...
Primele imagini de la priveghiul Andreei Aniță, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive de cancer
Bărbat păcălit de o falsă măicuță pe internet. I-a promis că-l împacă cu fosta iubită
Bărbat păcălit de o falsă măicuță pe internet. I-a promis că-l împacă cu fosta iubită
Acuzat că a ”folosit-o” pentru vizualizări, fostul Andreei BLD rupe tăcerea! Influencerul cu milioane ...
Acuzat că a ”folosit-o” pentru vizualizări, fostul Andreei BLD rupe tăcerea! Influencerul cu milioane de fani pe TikTok a demontat tot!
Vezi toate știrile
×