Melek, la mormântul lui Dani Vicol. A făcut dezvăluirea după sentința ÎCCJ în cazul lui Mario Iorgulescu

Au trecut șapte ani de la moartea lui Dani Vicol, bărbatul care a fost lovit mortal de Mario Iorgulescu. În urma sa a rămas o soție și o familie îndurerată. Justiția nu a ajuns încă la o concluzie în acest caz, iar fiul lui Gino Iorgulescu se află în prezent internat într-o clinică din Italia. Cum a apărut Melek la mormântului fostului ei soț în urmă cu puțin timp.

În ultimii șapte ani, Melek a încercat să își găsească puterea de a merge mai departe. Ea are grijă de copii, conduce o afacere și se sprijină pe familia sa pentru a face față pierderii.

Astăzi, tânăra a mers la mormântul fostului soț pentru a petrece puțin timp cu el. Deși nu intenționa inițial să facă această vizită, a simțit că a fost ghidată până acolo. A stat câteva minute și a povestit despre cum timpul a contribuit la vindecarea durerii resimțite și la găsirea alinării, deși procesul a fost unul dificil.

„De șapte ani de când am murit, eu niciodată nu m-am filmat, n-am venit, nu v-am arătat că vin sau că nu vin la cimitir. Astăzi m-am dus să-mi fac ITP-ul și e chiar aici, la Rudeni. Deci nu că am fost controlată, pur și simplu am fost manipulată când am ieșit de la ITP, în loc să merg drept înainte, volanul singur a făcut la dreapta să vin încoace. Și am stat așa și mă gândeam aici, de când am murit, mi-a oferit tot. Deci de zece ori mai bine, de zece ori mai mult. Deci n-am cuvinte, el știe. Băi, tot mi-a dat înafară de soartă. Ca orice bărbat, deci mi-a oferit tot, tot ce mi-am dorit pe lumea asta, mi-a dat de zece ori mai mult, de zece ori mai bine ca înainte”, a povestit Melek.

Melek, îndurerată la mormântul lui Dani Vicol

Vizita de astăzi a fost un moment simbolic pentru Melek, a reflectat asupra celor șapte ani care au trecut de la dispariția lui Dani Vicol. Ea și-a amintit de dificultățile prin care a trecut, dar și de eforturile făcute pentru a-și continua viața și a avea grijă de familie, găsind în acest timp o formă de echilibru și acceptare.

Doar în afară de soartă. Pur și simplu el nici nu vrea să conceapă așa ceva în creierul lui, nu există. Și uite că după șapte ani, vin liniștită în locul ăsta și pot să stau de vorbă trei minute, cinci minute și să nu mai mă doar atât de tare, adică să am inima aia arsă așa în mine. Până la urmă sunt șapte ani, adică e mult. De aceea mai devreme mă gândeam ce să-i stau să-i povestesc, vorbeam direct la persoana I cu el. Ce să-ți mai zic, ce să zic tot, e logic. Dar chiar că pe bune, deci mi-a dat tot. Numai soartă, punct și virgulă, nu există. Bine că e cald afară, că nu mai este frig”, a mai spus tânăra.

CITEȘTE ȘI: Dani Vicol ar fi fost drogat în momentul tragediei?! Dezvăluirea făcută de avocatul Virgil Boglea: ”Există un raport de autopsie”

Cum a reacționat Melek, după ce l-a văzut pe Mario Iorgulescu în direct la Dan Capatos Show: ”Dumnezeu m-a ridicat din țărână”