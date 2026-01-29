Acasă » Știri » Cum a reacționat Melek, după ce l-a văzut pe Mario Iorgulescu în direct la Dan Capatos Show: ”Dumnezeu m-a ridicat din țărână”

Cum a reacționat Melek, după ce l-a văzut pe Mario Iorgulescu în direct la Dan Capatos Show: ”Dumnezeu m-a ridicat din țărână”

De: Andreea Stăncescu 29/01/2026 | 14:53
Ce spune Melek despre Mario Iorgulescu

La aproape șapte ani de la tragicul accident care i-a luat viața soțului ei, Dani Vicol, Melek iese din nou în public pentru a cere dreptate și pentru a răspunde criticilor. În urmă cu câteva zile, Mario Iorgulescu, implicat în accidentul din 2019, a vorbit pentru prima dată despre incident, după ce nu a stat nici măcar o zi în închisoare și nu a oferit despăgubiri familiei îndrurerate.

Au trecut aproape 7 ani de când Dani Vicol a fost ucis într-un accident rutier, după ce a izbit de o mașină condusă de Mario Iorgulescu. Tânărul este cercetat încă din anul 2019, însă procesul nu a ajuns la final și el se află în Italia pentru recuperare. După apariția la emisiunea „Dan Capatos Show”, unde a făcut mai multe dezvăluiri și acuzații, văduva bărbatului a ieșit la atac.

Melek a reacționat ferm la judecățile publice legate de viața sa personală, subliniind că viața ei de zi cu zi și activitatea profesională nu anulează trauma suferită în urma pierderii soțului. Ea și-a reconfirmat angajamentul de a crește singură copiii și de a-și continua să muncească, arătând că supraviețuirea și munca sunt o necesitate, nu o alegere.

„Am ajuns sa fiu criticată și judecata in 2026 de criminalul sotului meu ca de ce ma laud ca fac platouri bune, ca de ce muncesc, că de ce par fericita, ca de ce nu sufăr. Ce treabă ai tu cu mine? Eu nu că sunt fericită, sunt prea puternica si am fost nevoita sa pun mâna să muncesc pentru copiii mei. Pentru că s-a trezit un dr*gat să se urce la volan să-mi omoare soțul. Acum șase ani jumate. Sunt aproape șapte ani de zile. N-ai cum în viața ta să stai într-o depresie, cum eram atunci în primii doi, trei ani, să arăt cuiva, că și în momentul de față sunt așa, Nu, eu am fost nevoită să mă ridic din țărână și Dumnezeu m-a ridicat din țărână și mi-a arătat că pot să muncesc, că pot să merg mai departe, că nu am de ales și nu exista alta rezolvare si totusi am ajuns sa fiu criticata de criminalul sotului meu ca am avut 2 iubit, 3 iubiti, ce lagatura are? eu nu stau sa dau explicatii nimanui ca am am avut sau n-am avut. ce legatura are viața mea personală? eu nu am omorât pe nimeni. nu m-am uitat beata la volan, nu m-am urcat drogată la volan”, a spus Melek pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Social media

Văduva lui Dani Vicol atrage atenția asupra faptului că vinovăția pentru moartea bărbatului nu a fost recunoscută, iar răspunderea penală nu a fost aplicată în mod corespunzător. Mario Iorgulescu a fost închis într-o clinică din Italia la scurt timp după accidentul tragic din 2019.

„Eu am fost despăgubită de asigurare. Să ieși public, să mă judeci pe mine că am avut 2-3 iubiți, că sunt fericită că ies pe TikTok și mă laud că fac cele mai bune platouri. Eu ies pe TikTok și nu că mă laud că fac cele mai bune platouri, imi fac reclama ca sa vina lumea să mănânce, să supraviețuiesc să-mi cresc copiii. Nu e logic? Dar când a fost vorba să vorbesc despre soțul meu și despre moartea lui, după șapte ani de zile, eu tot ies și cer dreptate în ceea ce privește greșeala ta. Că ai omorât un om. Orice om pe lumea asta în momentul în care urcă, beat, dr*gat la volan și omoară un om, eu consider că e faptă pedeapsă care trebuie pedepsită cu pușcărie. Simplu. Că tu vii și te legi public de viața mea personală, Eu n-am omorât pe nimeni.”, a mai spus Melek.

CITEȘTE ȘI: Mario Iorgulescu, ajutat de interlopi în conflictul cu Melek: „Ei mă susțin”

Dani Vicol ar fi fost drogat în momentul tragediei?! Dezvăluirea făcută de avocatul Virgil Boglea: ”Există un raport de autopsie”

Tags:

