Mario Iorgulescu, ajutat de interlopi în conflictul cu Melek: „Ei mă susțin”

Mario Iorgulescu face dezvăluiri peste dezvăluiri! Într-un live recent, tânărul a mărturisit că are în spate mai mulți interlopi care îi iau apărarea în scandalul cu Melek. Toate detaliile în articol.

După interviul exclusiv oferit pentru CANCAN.RO, Mario Iorgulescu continuă să fie în centrul atenției publicului și să facă declarații controversate pe rețelele de socializare. Recent, într-un live alături de Fulgy, fiul lui Gino Iorgulescu a vorbit despre apelurile pe care le-ar fi primit de la mai mulți interlopi din România care i-ar fi promis susținere în conflictul cu Melek, văduva lui Dani Vicol.

Mario Iorgulescu, susținut de interlopi

Melek a fost invitată în cadrul emisiunii Dan Capatos Show și a vorbit despre supărarea ei față de cazul Mario Iorgulescu. Văduva lui Dani Vicol vrea dreptate din partea legii și își dorește ca fiul lui Gino Iorgulescu să plătească pentru viața pe care a luat-o. Declarațiile ei au stârnit valuri și l-au determinat pe Iorgulescu să facă dezvăluiri neașteptate în mediul online, acolo unde apare din ce în ce mai des.

Recent, într-un live pe TikTok alături de Fulgy, Mario Iorgulescu a făcut devăluiri șocante. Fiul lui Gino Iorgulescu a mărturisit că a fost sunat de mai mulți interlopi care i-au promit că îl vor susține în scandalul cu Melek.

„M-au sunat toți interlopii din România mai devreme. Mi-au spus să încetez cu live-urile, că ei îmi iau apărarea. Ei mă susțin în cazul în care Melek vrea să vină în Italia după tine. M-au sunat cinci interlopi șmecheri. Nu pot să dau nume, că sunt șmecheri rău”, a spus Mario Iorgulescu.

