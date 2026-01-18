Acasă » Știri » Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia. A povestit tot, cu lux de amănunte

Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia. A povestit tot, cu lux de amănunte

De: roxana tudorescu 18/01/2026 | 12:04
Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia

După interviul exclusiv oferit pentru CANCAN.RO, Mario Iorgulescu continuă să fie în centrul atenției publicului și să facă declarații controversate pe rețelele de socializare. Recent, într-un live alături de Fulgy, fiul lui Gino Iorgulescu a vorbit cu lux de amănunte despre momentul în care a fost bătut. Toate detaliile în articol. 

Mario Iorgulescu continuă să uimească publicul din România, iar prezența lui este din ce în ce mai des întâlnită pe rețelele de socializare. El și cu Fulgy s-au unit pentru a le oferi povești uimitoare internauților. 

Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia

Recent, apăruți împreună într-un Live, cei doi au ironizat-o pe Melek prin folosirea unei imagini generate cu inteligența artificială în care apar Mario Iorgulescu, Melek și fiul cel mare al acesteia.  

În discuția lor lungă de pe live, Mario Iorgulescu a povestit despre momentul în care a fost agresat de mai multe persoane, dar pentru că ar fi făcut pace cu ei, acum relațiile sunt foarte bune. 

„Mi-am luat bătaie o dată, în 30 de ani, pentru o greșeală pe care am făcut-o. După ce mi-am luat bătaie, m-am întors și am făcut pace cu ei și mi-au zis că, pentru că m-am întors, te respectăm maxim și te iubim.”, a spus Mario Iorgulescu. 

Cum i-a umilit Gino Iorgulescu pe părinții lui Dani Vicol 

Invitați într-o ediție recentă a emisunii Dan Capatos Show, Marilena și Viorel Vicol, tatăl și mama lui Dani Vicol, au vorbit despre umilințele pe care le-au îndurat de la Gino Iorgulescu. Aceștia susțin că abia după 3 ani de la accidentul în care și-au pierdut fiul, șeful LPF a luat legătura cu ei. S-au întâlnit, au stat de vorbă 10 minute, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, apoi războiul a continuat în sala de judecată. Atât familia Vicol, cât și familia văduvei Melek au fost ținta unor atacuri rasiste (VEZI AICI MAI MULT). 

CITEȘTE ȘI:

Tatăl lui Dani Vicol, confesiune sfâșietoare, la șase ani de la tragedie. Cum a aflat că Mario Iorgulescu i-a omorât fiul

Părinții lui Dani Vicol trăiesc o dramă: au mai pierdut o fetiță, răpusă de o boală gravă! „I-a apărut în ochi o albeață. Nu s-a putut face nimic”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Melek, contactată pentru prima dată de Mario Iorgulescu! Ce i-a făcut soției lui Dani Vicol
Știri
Melek, contactată pentru prima dată de Mario Iorgulescu! Ce i-a făcut soției lui Dani Vicol
Paula Seling și-a cerut scuze public, după gafa din cadrul Eurovision Moldova 2026: „Habar nu aveam că este în limba rusă”
Știri
Paula Seling și-a cerut scuze public, după gafa din cadrul Eurovision Moldova 2026: „Habar nu aveam că este…
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar pentru fiecare zodie din calendarul chinezesc
Gandul.ro
2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator peste noapte. „Nu a vrut și am insistat!”. Cui îi datorează bani
Adevarul
David Popovici, bun de plată! Campionul olimpic a pariat și a rămas dator...
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Click.ro
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Gafă a Paulei Seling, la preselecția pentru Eurovision din Moldova. Expresia folosită despre care spune că nu știa că e în limba rusă
Digi24
Gafă a Paulei Seling, la preselecția pentru Eurovision din Moldova. Expresia folosită despre care spune...
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Cum arată și ce noutăți aduce iPhone 18 Pro
go4it.ro
Cum arată și ce noutăți aduce iPhone 18 Pro
O structură cosmică bizară a fost descoperită la „doar” 2 miliarde de ani după Big Bang
Descopera.ro
O structură cosmică bizară a fost descoperită la „doar” 2 miliarde de ani după Big...
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar pentru fiecare zodie din calendarul chinezesc
Gandul.ro
2026 va fi Anul Calului de Foc. Ce predicții aduce acest an rar pentru fiecare...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Melek, contactată pentru prima dată de Mario Iorgulescu! Ce i-a făcut soției lui Dani Vicol
Melek, contactată pentru prima dată de Mario Iorgulescu! Ce i-a făcut soției lui Dani Vicol
Paula Seling și-a cerut scuze public, după gafa din cadrul Eurovision Moldova 2026: „Habar nu aveam ...
Paula Seling și-a cerut scuze public, după gafa din cadrul Eurovision Moldova 2026: „Habar nu aveam că este în limba rusă”
În live cu Fulgy, pe TikTok, în timp ce e căutat de poliție! Mario Iorgulescu: ”M-au scăpat ăștia ...
În live cu Fulgy, pe TikTok, în timp ce e căutat de poliție! Mario Iorgulescu: ”M-au scăpat ăștia de sub control”
Delirul lui Mario Iorgulescu: ”Avem putere mai mare decât poliția”
Delirul lui Mario Iorgulescu: ”Avem putere mai mare decât poliția”
Când poți să iei bani pe zilele de concediu de anul trecut. Singura situație în care pot fi plătite
Când poți să iei bani pe zilele de concediu de anul trecut. Singura situație în care pot fi plătite
S-a emis Ro-Alert în Tulcea! Atac cu drone rusești la granița cu România
S-a emis Ro-Alert în Tulcea! Atac cu drone rusești la granița cu România
Vezi toate știrile
×