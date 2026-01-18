Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia. A povestit tot, cu lux de amănunte

După interviul exclusiv oferit pentru CANCAN.RO, Mario Iorgulescu continuă să fie în centrul atenției publicului și să facă declarații controversate pe rețelele de socializare. Recent, într-un live alături de Fulgy, fiul lui Gino Iorgulescu a vorbit cu lux de amănunte despre momentul în care a fost bătut. Toate detaliile în articol.

Mario Iorgulescu continuă să uimească publicul din România, iar prezența lui este din ce în ce mai des întâlnită pe rețelele de socializare. El și cu Fulgy s-au unit pentru a le oferi povești uimitoare internauților.

Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia

Recent, apăruți împreună într-un Live, cei doi au ironizat-o pe Melek prin folosirea unei imagini generate cu inteligența artificială în care apar Mario Iorgulescu, Melek și fiul cel mare al acesteia.

În discuția lor lungă de pe live, Mario Iorgulescu a povestit despre momentul în care a fost agresat de mai multe persoane, dar pentru că ar fi făcut pace cu ei, acum relațiile sunt foarte bune.

„Mi-am luat bătaie o dată, în 30 de ani, pentru o greșeală pe care am făcut-o. După ce mi-am luat bătaie, m-am întors și am făcut pace cu ei și mi-au zis că, pentru că m-am întors, te respectăm maxim și te iubim.”, a spus Mario Iorgulescu.

Cum i-a umilit Gino Iorgulescu pe părinții lui Dani Vicol

Invitați într-o ediție recentă a emisunii Dan Capatos Show, Marilena și Viorel Vicol, tatăl și mama lui Dani Vicol, au vorbit despre umilințele pe care le-au îndurat de la Gino Iorgulescu. Aceștia susțin că abia după 3 ani de la accidentul în care și-au pierdut fiul, șeful LPF a luat legătura cu ei. S-au întâlnit, au stat de vorbă 10 minute, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, apoi războiul a continuat în sala de judecată. Atât familia Vicol, cât și familia văduvei Melek au fost ținta unor atacuri rasiste (VEZI AICI MAI MULT).

