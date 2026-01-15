Tatăl lui Dani Vicol, confesiune sfâșietoare, la șase ani de la tragedie. Cum a aflat că Mario Iorgulescu i-a omorât fiul

Iulian Vicol, tatăl lui Dani Vicol, tânărul a cărui viață a fost curmată în accidentul produs de Mario Iorgulescu în urmă cu șase ani, a fost prezent în emisiunea Dan Capatos Show, la CANCAN.RO, acolo unde a rememorat clipele îngrozitoare prin care trecut atunci când a aflat că fiul lui a decedat. Bărbatul, vizibil afectat de amintirile dureroase care încă îl macină, a mărturisit că nici până în ziua de astăzi nu a putut să se uite pe fotografiile accidentului, care se află în dosar.

Tatăl lui Dani Vicol era la muncă în noaptea tragediei, ar fi trebuit să meargă în Herăstrău să preia un client, atunci când a primit telefonul care i-a schimbat viața.

Fiul lui tocmai fusese implicat într-un accident, aestea au fost singurele informații pe care le-a primit. Ulterior, după ce a ajuns la fața locului, familia și prietenii au făcut tot posibilul să amâne vestea cumplită.

Tatăl lui Dani Vicol: „Am urlat, am țipat, m-am tăvălit pe acolo”

Iulian Vicol: Veneam de la muncă, făceam Uber. Eram fix acolo unde trebuia să ajungă Mario Iorgulescu, în Herăstrău, fix acolo așteptam un client. În momentul în care băiatul ăsta m-a sunat, mă învârteam să iau clientul. Am reușit să iau legătura cu el și mi-a spus: „Vino pe șoseaua Chitilei, că Dănuț a avut un accident”. N-am mai închis aplicație, n-am mai făcut nimic, am plecat direct. Acolo, mi-am dat numai palme, nu știam cum să ajung cât mai repde, să-l văd acolo

Dan Capatos: Nu v-a spus nimic despre ce s-a întâmplat?

Iulian Vicol: Nu, mi-a spus doar că a avut un accident, atât. Am intrat pe la ronduri și am ieșit chiar la semaforul ăla, unde s-a întâmplat accidentul. În momentul în care am ajuns acolo, atâta lume, atâtea mașini, atâtea salvări, eram într-un vis, nu mai puteam să-mi revin. Am zis că ceva nu e în regulă. Era o cumnată de-a mea acolo, un cumnat, băieții lui de acolo, erau acolo. Am întrebat: „Unde e Dani?” Mi-au zis că a plecat, că e la spital. De fapt, era Mario dus la spital. Cred că timp de oră au tras de mine, să mă ducă de colo-colo, să nu mă apropii. Eu vedeam acolo ceva, un sac. Și la un moment dat, atând pe margine și așteptând, am zis că trebuie să ajung la spital, nu am cum să stau aici. Am plecat la mașină, iar m-am dus, iar m-am întors, și atunci a venit o cumnată la mine și mi-a zis. Nu mai știu ce reacție am avut.

Dan Capatos: V-a spus că nu aveți de ce să vă duceți la spital.

Iulian Vicol: Mi-a zis că Dani a murit. Am urlat, am țipat, m-am tăvălit pe acolo. Și când m văzut ăla acolo (sacul), mi-am dat seama că e el acolo. Nu m-a lăsat nimeni să trec, era normal. Nici în ziua de azi, chiar dacă am dosarul, cu toate pozele, cu tot, nu am putut să mă uit pe el.

