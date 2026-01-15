Acasă » Exclusiv » Tatăl lui Dani Vicol, confesiune sfâșietoare, la șase ani de la tragedie. Cum a aflat că Mario Iorgulescu i-a omorât fiul

Tatăl lui Dani Vicol, confesiune sfâșietoare, la șase ani de la tragedie. Cum a aflat că Mario Iorgulescu i-a omorât fiul

De: Andrei Iovan 15/01/2026 | 19:32

Iulian Vicol, tatăl lui Dani Vicol, tânărul a cărui viață a fost curmată în accidentul produs de Mario Iorgulescu în urmă cu șase ani, a fost prezent în emisiunea Dan Capatos Show, la CANCAN.RO, acolo unde a rememorat clipele îngrozitoare prin care  trecut atunci când a aflat că fiul lui a decedat. Bărbatul, vizibil afectat de amintirile dureroase care încă îl macină, a mărturisit că nici până în ziua de astăzi nu a putut să se uite pe fotografiile accidentului, care se află în dosar. 

Tatăl lui Dani Vicol era la muncă în noaptea tragediei, ar fi trebuit să meargă în Herăstrău să preia un client, atunci când a primit telefonul care i-a schimbat viața.

Tatăl lui Dani Vicol, mărturisiri cutremurătoare din noaptea accidentului în care fiul lui și-a pierdut viața.

Fiul lui tocmai fusese implicat într-un accident, aestea au fost singurele informații pe care le-a primit. Ulterior, după ce a ajuns la fața locului, familia și prietenii au făcut tot posibilul să amâne vestea cumplită.

Tatăl lui Dani Vicol: „Am urlat, am țipat, m-am tăvălit pe acolo”

Iulian Vicol: Veneam de la muncă, făceam Uber. Eram fix acolo unde trebuia să ajungă Mario Iorgulescu, în Herăstrău, fix acolo așteptam un client. În momentul în care băiatul ăsta m-a sunat, mă învârteam să iau clientul. Am reușit să iau legătura cu el și mi-a spus: „Vino pe șoseaua Chitilei, că Dănuț a avut un accident”. N-am mai închis aplicație, n-am mai făcut nimic, am plecat direct. Acolo, mi-am dat numai palme, nu știam cum să ajung cât mai repde, să-l văd acolo

Dan Capatos: Nu v-a spus nimic despre ce s-a întâmplat?

Iulian Vicol: Nu, mi-a spus doar că a avut un accident, atât. Am intrat pe la ronduri și am ieșit chiar la semaforul ăla, unde s-a întâmplat accidentul. În momentul în care am ajuns acolo, atâta lume, atâtea mașini, atâtea salvări, eram într-un vis, nu mai puteam să-mi revin. Am zis că ceva nu e în regulă. Era o cumnată de-a mea acolo, un cumnat, băieții lui de acolo, erau acolo. Am întrebat: „Unde e Dani?” Mi-au zis că a plecat, că e la spital. De fapt, era Mario dus la spital. Cred că timp de oră au tras de mine, să mă ducă de colo-colo, să nu mă apropii. Eu vedeam acolo ceva, un sac. Și la un moment dat, atând pe margine și așteptând, am zis că trebuie să ajung la spital, nu am cum să stau aici. Am plecat la mașină, iar m-am dus, iar m-am întors, și atunci a venit o cumnată la mine și mi-a zis. Nu mai știu ce reacție am avut.

Dan Capatos: V-a spus că nu aveți de ce să vă duceți la spital.

Iulian Vicol: Mi-a zis că Dani a murit. Am urlat, am țipat, m-am tăvălit pe acolo. Și când m văzut ăla acolo (sacul), mi-am dat seama că e el acolo. Nu m-a lăsat nimeni să trec, era normal. Nici în ziua de azi, chiar dacă am dosarul, cu toate pozele, cu tot, nu am putut să mă uit pe el.

Nu ratați o nouă ediție Dan Capatos Show, de la ora 18.00, numai pe CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI – Cine i-a cumpărat, de fapt, “mașina morții” lui Mario Iorgulescu. Cristian Rizea: ”Gino nu a vrut să îi achiziționeze acel Aston Martin!”

NU RATA – Mario Iorgulescu explică ce s-a întâmplat cu câteva ore înainte de tragedie: “Mi-a dat un trigger. Și am acționat”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Pepe, tată pentru a patra oară! Yasmine Ody e din nou însărcinată! Avem primele imagini
Exclusiv
Pepe, tată pentru a patra oară! Yasmine Ody e din nou însărcinată! Avem primele imagini
Fosta vedetă Pro TV care a mâncat crocodil și scorpion la micul dejun, în vacanța din Thailanda: “Curiozitatea a fost mai puternică decât frica”
Exclusiv
Fosta vedetă Pro TV care a mâncat crocodil și scorpion la micul dejun, în vacanța din Thailanda: “Curiozitatea…
Veste proastă pentru absolvenții de facultate. De ce ești încă singur?
Mediafax
Veste proastă pentru absolvenții de facultate. De ce ești încă singur?
Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Bolojan: „E o mare prostie. Măsuri de ochii lumii. Cel mai mare jaf din istoria României”
Gandul.ro
Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Bolojan: „E o...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au ademenit că va întâlni o fată de 16 ani, după care l-au atacat
Adevarul
Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au...
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Dacă nu vrei ca AI să-ți citească e-mailurile din Gmail, modifică această setare: durează 10 secunde
Mediafax
Dacă nu vrei ca AI să-ți citească e-mailurile din Gmail, modifică această setare:...
Parteneri
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier
Digi 24
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut...
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El...
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din...
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai...
Noi aeronave de luptă în România. Ce trimite Turcia și când sosesc?
go4it.ro
Noi aeronave de luptă în România. Ce trimite Turcia și când sosesc?
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Bolojan: „E o mare prostie. Măsuri de ochii lumii. Cel mai mare jaf din istoria României”
Gandul.ro
Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Bolojan: „E o mare prostie....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Angajații din România care primesc 18.000 de lei pe lună, dar atacă în instanță tăierile: „Avem ...
Angajații din România care primesc 18.000 de lei pe lună, dar atacă în instanță tăierile: „Avem rate și copii la școală”
Zodiile care vor fi trădate în dragoste în 2026. Nativii care vor avea de suferit
Zodiile care vor fi trădate în dragoste în 2026. Nativii care vor avea de suferit
Fiul Corneliei Catanga, din nou în doliu! Un mare artist al României a murit: „Doamne, ce viață ...
Fiul Corneliei Catanga, din nou în doliu! Un mare artist al României a murit: „Doamne, ce viață e asta??”
Pepe, tată pentru a patra oară! Yasmine Ody e din nou însărcinată! Avem primele imagini
Pepe, tată pentru a patra oară! Yasmine Ody e din nou însărcinată! Avem primele imagini
Părinții lui Dani Vicol, umiliți de avocatul lui Mario Iorgulescu! Gesturile rușinoase făcute de ...
Părinții lui Dani Vicol, umiliți de avocatul lui Mario Iorgulescu! Gesturile rușinoase făcute de față cu Gino: „Așa a arătat că e rasist”
Marina Almășan, dată în judecată! Gestul făcut de Crăciun în 2025 o trimite direct la tribunal: ...
Marina Almășan, dată în judecată! Gestul făcut de Crăciun în 2025 o trimite direct la tribunal: „Cer 50.000 de euro daune morale”
Vezi toate știrile
×