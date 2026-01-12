Mario Iorgulescu explică ce s-a întâmplat cu câteva ore înainte de tragedie: “Mi-a dat un trigger. Și am acționat”

În exclusivitate națională, Mario Iorgulescu a vorbit, pentru prima dată, fără ocolișuri, despre ziua care i-a schimbat radical viața. Acea zi care a precedat accidentul mortal pe care l-a produs. În emisiunea Dan Capatos Show, de la CANCAN.RO, a explicat cum o succesiune de decizii mărunte au creat un dezastru ireversibil. Ce s-a întâmplat, de fapt, aflați în rândurile de mai jos.

Mario Iorgulescu povestește cum s-a desfășurat ziua dinaintea accidentului pe care l-a provocat. Totul părea sub control, se afla la o petrecere, până în momentul în care a primit un telefon de la Alex Pițurcă, în care a fost anunțat că iubita lui se afla la club. Orbit de gelozie, nu a mai ținut cont de nimeni și nimic și a acționat în consecință.

Mario Iorgulescu: „În seara aceea am băut trei pahare de vin”

Mario Iorgulescu: Ei spun că noi nu ne-am cerut scuze. Eu am transmis prin părinții mei toate condolențele mele. N-am avut cuvinte să-mi exprim durerea pe care o simt eu față de ei și față de familia pe care am afectat-o, pentru că nici nu vreau să mă imaginez prin ce trec ei.

Dan Capatos: Este o familie sfârșiată. Numai în pielea celor care rămân de pe urma celor decedați în astfel de evenimente, să nu fii, dar nici în pielea celui care provoacă. Mă gândesc că ai rememorat ziua aia de sute de ori, de mii de ori, de zeci de mii de ori. Aș vrea dacă poți să povestești cât de amănunțit se poate, ziua care a precedat seara accidentului.

Mario Iorgulescu: Vă spun exact, pentru că chiar am stat și am rememorat și m-am gândit cum am ajuns în situația asta, cum s-a întâmplat.

Dan Capatos: De fiecare dată există niște mici intersecții pe care, dacă o iei la stânga sau la dreapta, nu mai ajungi în punctul respectiv. Cum ai ajuns să participi la petrecerea aceea și ce s-a întâmplat?

Mario Iorgulescu: Păi, cu o seară în urmă am fost la o altă petrecere. Și când m-am trezit, am băut o cafea, mi-am revenit. Am fost și la nunta lui Tociu în o săptămână aia. Dar ca să știți și voi, eu am avut un pact cu tata să nu mai iau droguri, ca să fie vorba de mașina respectivă.

Dan Capatos: E adevărată povestea că ți-a cumpărat acea mașină pentru că tu ai promis că te lași de droguri. A circulat această poveste neconfirmată de către nimeni până acum.

Mario Iorgulescu: Da, o confirm eu. Asta a fost. Și nu mai luasem. Noi am întrebat și la INML. Nu avea cum să dea rezultatul analizorului mele după 30 de minute și la ziare direct. Nu poate nimeni să-ți dea un rezultat INML după 30 de minute. M-am trezit în ziua aia și m-a sunat un prieten, l-am sunat pe bodygardul meu și i-am spus: „vezi că trebuie să ajung la Gulia, mergi cu mine?” Și mi-a zis: „da, merg cu tine”, că eu când beau nu conduc de obicei. Și după o oră l-am sunat din nou și i-am zis să nu mai vină, că dorm acolo. Și nu avea rost să mai vină cu mine. Și am ajuns acolo, ne-am apucat să jucăm poker, am băut câteva pahare de vin. Eu am băut vreo trei, cred că patru maxim, în total.

Dan Capatos: Tot ce ai băut în seara aia, patru pahare de vin. Dar n-ai consumat și substanțe?

Mario Iorgulescu: Nimic. Zero. Nu am mai consumat de când am stabilit cu tata că-mi ia mașina.

Dan Capatos: Tu erai hotărât să rămâi să dormi acolo. Ce te-a sucit?

„Eram gelos cu femeile pe care le iubeam”

Mario Iorgulescu: M-a sunat Alex Pițurcă. La ziua prietenului ăsta, eu m-am împăcat cu o fostă și a rămas acolo. Și a rămas gata, ne împăcăm, vorbisem de căsătorie. Doar că eu sunt genul de bărbat mai posesiv, înțelegi? Și eu, de fata asta, m-a despărțit cu o zi în urmă. Și când m-a sunat Alex să-mi zică că e la club, am luat-o ca pe o trădare. Și m-a afectat foarte tare.

Și decât să pun bodyguarzi după ea, am zis că mă duc eu după ea să o iau de acolo, să vorbesc cu ea, să-i spun să nu mai facă de-astea. Măcar să mă anunțe înainte, sau să spună să știu cum să trimit pe cineva după ea, sau să nu stea singură. Gelozie. Eu, la femeile la care am ținut, am fost gelos. În rest, nu m-a interesat de nimeni. Și cine a fost cu mine, știe.

Dan Capatos: Pe cele pe care le iubeai foarte rău, erai și foarte gelos.

Mario Iorgulescu: Pe cele pe care le iubeam, chiar eram gelos. Și făceam tot felul să aflu, tot felul, și mi se spunea fără să vreau.

Dan Capatos: Și asta ți-a dat foc?

Mario Iorgulescu: Mi-a dat un trigger. Și am acționat. Eu, când am ajuns acolo, la prietenul său meu, taică-miu le-a zis: „Băi, nu-i dați mașina, cheia de la mașină lui Mario, orice s-ar întâmpla”. Și eu le-am spus lor, după ce am aflat că ea e acolo, le-am spus: „bă, trebuie să mut mașina, că vrea cineva să iasă”. Și mi-au dat cheia și am plecat de tot.

Dan Capatos: Deci două momente cheie în seara respectivă, dacă n-ar fi sunat Alex Pițurcă, nu s-ar fi întâmplat asta.

Mario Iorgulescu: Nu e vina lui.

Dan Capatos: Doamne ferește, nu. Vreau să identific niște situații care ar fi putut evita tragedia asta și dacă nu i-ai fi păcălit și ai fi rugat pe cineva să te ducă până acolo.

