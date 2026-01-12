Acasă » Exclusiv » Cine i-a cumpărat, de fapt, “mașina morții” lui Mario Iorgulescu. Cristian Rizea: ”Gino nu a vrut să îi achiziționeze acel Aston Martin!”

Cine i-a cumpărat, de fapt, “mașina morții” lui Mario Iorgulescu. Cristian Rizea: ”Gino nu a vrut să îi achiziționeze acel Aston Martin!”

De: Delina Filip 12/01/2026 | 23:20
Cine i-a cumpărat, de fapt, "mașina morții" lui Mario Iorgulescu. Cristian Rizea: "Gino nu a vrut să îi achiziționeze acel Aston Martin!"
Cristian Rizea a intervenit în subiectul momentului la Dan Capatos Show realizat în cadrul CANCAN.RO. Omul de afaceri, apropiat în trecut de Gino Iorgulescu, a vorbit despre relația acestuia cu fiul său și despre stilul de viață al lui Mario Iorgulescu înainte de accident. Rizea a confirmat că Mario a intrat foarte devreme în lumea petrecerilor și a spus că l-a cunoscut încă din adolescență, în contexte mondene, atât în România, cât și în străinătate. Mai mult, Cristian Rizea confirmă spusele lui Mario, și anume că tatăl său îl lua în anturaje încă de când era adolescent. Însă, cea mai controversată declarație a lui Cristian Rizea a vizat mașina implicată în accident. Acesta a afirmat că Aston Martin-ul de aproximativ 300.000 de euro nu ar fi fost cumpărat de Gino Iorgulescu, ci de nașul său la fel de celebru în showbiz. 

Într-un interviu recent în cadrul Dan Capatos Show,  Mario Iorgulescu a vorbit despre cum arăta viața sa înainte de accident și despre excesele din trecut. Mario Iorgulescu a povestit că a intrat foarte devreme în lumea petrecerilor, încă de la 13 ani, când își însoțea tatăl la ieșiri lungi, marcate de alcool și distracții. Cristian Rizea confirmă cele spuse de fiul președintelui LPF. Cea mai controversată declarație a lui Cristian Rizea a vizat mașina implicată în accident. Acesta a afirmat că Aston Martin-ul de aproximativ 300.000 de euro nu ar fi fost cumpărat de Gino Iorgulescu, ci de Cosmin Olăroiu, nașul de botez al lui Mario. Motivul: Gino ar fi refuzat să achiziționeze autoturismul! Rizea a vorbit despre un conflict vechi între Gino Iorgulescu și Cosmin Olăroiu, marcat de datorii și rupturi în afaceri.

Cristian Rizea, confirmă cele spuse de Mario Iorgulescu: „Gino îl lua în anturajele lui „

Dan Capatos: Una dintre problemele care s-au ridicat a fost cine i-a luat mașina

Cristian Rizea: Eu mă cunosc bine cu Gino Iorgulescu. Ne cunoaștem bine, de dinainte să preia Liga, de când era l FC Național. Pe Mario l-am cunoscut în 2012 – 2013 la Saint Tropez la VIP room. Era cu Bianca Taban. Eu mă cunosc cu proprietarul. M-am văzut când era fiert pe Bianca Taban, el era fiert pe ea.

Dan Capatos: Era minor sau devenise major?

Cristian Rizea: Nu știu. Noi ne-am mai văzut apoi în 2016 în ianuarie. Era el cu Gino, l-a dus tatăl lui la o școală în Elveția. Eu mergeam la Courchevel, nu există avion, mergi la Lion sau la Geneva și apoi cu mașina. Eu trebuia să candidez la primărie în 2016. Gino venise la Ligă cu Mario. Mi-a zis: Te rog, când devii primar să îmi asfaltezi și mie strada de la Ligă din față. Ne-am pupat, Mario era foarte respectos cu mine de fiecare dată. Eu m-am dus la Courchevel, ei s-au dus la școală unde avea treabă. Apoi m-am văzut cu el în 2017 la Caelia. L-am văzut că era schimbat în bine. Așa cum zicea Serghei, el era retras așa înainte, dar am înțeles că dacă lua ceva de băut, se schimba. L-am remarcat că a băut cu măsură, era foarte atent. Eu știu că Gino i-a făcut toate poftele, cred că asta este o greșeală din partea noastră. Eu am înțeles că îl lua Gino în anturajele lui pe Mario, știu că știe și Serghei.

Cristian Rizea detonează bomba
Cristian Rizea detonează bomba și confirmă spusele lui Mario Iorgulescu

„Cosmin Olăroiu i-a luat mașina pentru că tatăl lui nu a vrut să i-o cumpere!”

Dan Capatos: Serghei zice că nu este adevărat. Mario spune că îl lua tatăl lui de la 13-14 ani la spriț.

Cristian Rizea: În fine, Mario a avut un mod de viață foarte libertin. Să-l vezi la vârsta aceea 17-18 ani singur, cu o gagică, să fii la VIP. Pe acolo erau băieții ăștia. Codin, Pepe de la Loft, toți băieții. Să-l lași la vârsta aceea singur, e ceva. Eu știu că el locuia la Vicenzo.

Dan Capatos: Da, era foarte apropiat de Vicenzo.

Cristian Rizea: E un „război” între Gino Iorgulescu și Cosmin Olăroiu. Ei s-au despărțit în afaceri. Gino are să îi dea mulți bani lui Olăroiu. Cosmin Olăroiu e nașul de botez al lui Mario, iar sursele mele spun clar că Olăroiu i-a luat mașina, că Gino nu a vrut să i-o achiziționeze.

Dan Capatos: Serghei spune că mașina i-a luat-o el (n.r. Gino Iogulescu), că i-a luat-o în rate, că s-a consultat cu Serghei. Nu apare Olăroiu deloc în poveste.

Cristian Rizea: Nu apare pentru că sunt niște datorii între ei, e un război. Ei nu mai vorbesc unul cu altul de mult timp.

