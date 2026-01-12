Cum l-a dus Gino Iorgulescu pe Mario pentru prima dată la șpriț, la 13 ani: ”Stăteam câte 3 zile”

Viața lui Mario Iorgulescu s-a schimbat complet în urmă cu șase ani, după accidentul rutier grav în care un bărbat, Dani Vicol, și-a pierdut viața, în urma faptului că fiul lui Gino s-a urcat drogat la volan. De atunci, tânărul a petrecut perioade îndelungate internat în clinici medicale din străinătate, departe de viața pe care o avea înainte de acel eveniment tragic.

Într-un interviu recent în cadrul Dan Capatos Show, la CANCAN.RO, Mario Iorgulescu a vorbit despre cum arăta viața sa înainte de accident și despre excesele din trecut, rememorând momentele în care consumul de substanțe și conflictele cu părinții au devenit tot mai frecvente.

Mario Iorgulescu a povestit că a intrat foarte devreme în lumea petrecerilor, încă de la 13 ani, când își însoțea tatăl la ieșiri lungi, marcate de alcool și distracții. El consideră că această apropiere timpurie de viața de adult a fost o greșeală, venită însă din dorința tatălui de a-i oferi totul, după ce părinții săi s-au chinuit mult timp să îl conceapă.

Tânărul a subliniat că, în ciuda acestui stil de viață, a mers la școală, a făcut sport și nu s-a atins de droguri până la vârsta de 21 de ani, recunoscând că începutul prea devreme în această lume i-a influențat parcursul ulterior.

Dan Capatos: Cum era viața ta înainte? Mulți privesc doar de la momentul accidentului încoace, știind cumva doar din povestiri sau din bârfe, din zvonuri, că aveai o viață într-adevăr destrăbălată, să-i zicem așa, o viață de desfrâu. Cum arăta?

Mario Iorgulescu: Eu am început să ies la 13 ani cu tatăl meu și stăteam câte 3 zile la lăutari cu șprițuri, petreceri și poate aici a greșit și el. El și-a dorit foarte mult un copil. Un băiat mai ales. Și maică-mea a făcut tratament ca să mă aibă pe mine. Și s-au chinuit foarte mult să mă aibă. Și, după ce am mai crescut puțin, s-a bucurat că m-a avut pe mine și a vrut să-mi facă toate plăcerile, să nu îmi lipsească nimic. Să nu trec eu prin ce au trecut ei. Sărind niște etape.

Dan Capatos: Sărind într-o zonă, să te ia la șpriț la 13 ani, ai dreptate. Săracul, poate era mândru de tine.

Mario Iorgulescu: Nu eram vreun prost la școală, jucam și fotbal. Făceam niște activități care să mândrească un părinte. Doar că el, din extazul lui, cât a așteptat să mai cresc eu puțin și să aibă cu cine să stea, m-a luat prea devreme.

Dan Capatos: Da.

Mario Iorgulescu: Și am început așa și așa am continuat. Bine, eu, de droguri nu m-am atins până la 21 de ani, de nimic.

Dan Capatos: Asta zic, cât ai fost lângă el și lângă ei, n-a fost nicio problemă.

Mario Iorgulescu: Nu.

Mario Iorgulescu, despre studiile în Elveția

Mario Iorgulescu a spus că, în perioada studiilor din Elveția, a început să consume substanțe interzise influențat de o fată pe care o plăcea de mult timp. După ce a fost exmatriculat de la un liceu din Lugano din cauza alcoolului și a încălcării regulilor, a ajuns într-un mediu mai permisiv, unde accesul la droguri era ușor. El a recunoscut că această experiență a declanșat o perioadă dificilă din viața sa, marcată de excese și probleme tot mai grave.

Mario Iorgulescu: Pentru că acolo era tot interzis. Am fost la un liceu, la Tasis, la Lugano, unde m-au dat afară după două luni pentru băutură și femei, că m-au prins la niște fete în cameră beat, de 3 ori, și îți dădeau 3 șanse și apoi te dădeau afara. Apoi m-am mutat la alt liceu și acolo era mai chill. Am primit două ultimatumuri. O dată m-a prins cu 1,97 alcoolemie în sânge și m-au pus în ramă, că am făcut record la liceu de alcoolemie prins.

Dan Capatos: Era și panoul de onoare pe dos. Deși lumea își trimite copiii acolo tocmai pentru a-i ține departe. Și acum se întâmplă la fel. Dom’le, ne trimitem copiii în străinătate ca să…

Mario Iorgulescu: Da, dar sunt regulile atât de stricte încât, când scapi puțin, îți vine să faci tot felul de prostii, numai să te eliberezi puțin pentru că e totul foarte strict: uniformă, orar, dimineață, trezit, culcat.

Dan Capatos: Școală, militărie.

Mario Iorgulescu: Și când scapi puțin, îți vine să faci de toate, nu știi ce să faci mai întâi. Și așa am început. Și în Elveția, la facultate, am început eu cu droguri și cu alte prostii, pentru că era o fată de îmi plăcea mie foarte mult de ea. Și vreo șapte luni am stat după ea. Și aveam la mine, că le dădeam la fete, că era mai ieftin să le dai un gram să te culci cu ele decât să le dai 500-1.000 de euro cât îți cereau ele. Și aveam, dar nu luam niciodată nimic eu. Și în Geneva e foarte simplu să iei. În spate, la Kempinski, e un cartier mai de negri, unde vând pe stradă ca țigările.

Dan Capatos: Asta urma să te întreb, cum ai intrat în legătură cu dealerii?

Mario Iorgulescu: E foarte simplu. Voiau să legalizeze, dar nu a acceptat poporul. Au încercat să legalizeze cocaina ca să fie mai ușor de controlat.

Dan Capatos: Ok, și ai venit cu viciul de acolo.

Mario Iorgulescu: De acolo, pentru că am dat de fata asta care mi-a zis „Dacă tragi cu mine, poți să te culci cu mine”. Și eu, la cât am așteptat-o 7 luni…

Dan Capatos: Nu ai avut alte femei?

Mario Iorgulescu: Păi am avut, dar nu ca ea.

Dan Capatos: Ți se pusese pata.

Mario Iorgulescu: Mi se pusese pata, rău de tot. Era una de, am zis că dacă mă culc cu ea, o iau de nevastă. După ce am reușit să mă culc cu ea și am dat și de prostii cu ea, din cauza ei, după aia au început nenorocirile. Din ce în ce mai rău. După ce… am stat cel mai mult treaz de luni până luni, fără să dorm o secundă, tu îți dai seama?

Dan Capatos: A, treaz… nu beat.

Mario Iorgulescu: Treaz fără somn. Opt zile.

Dan Capatos: Și ținut treaz doar cu druguri, nu?

Mario Iorgulescu: Droguri și alcool.

Dan Capatos: Că alcoolul te mai turtește așa. Acela a fost momentul în care ai tăi au aflat că, de fapt, nu erai la școală, erai la panaramă.

Mario Iorgulescu: Da, dar eram și la școală. Eu făceam și școală.

Dan Capatos: Vorba vine.

Mario Iorgulescu: Da, da.

Dan Capatos: Că nu te țineai numai de școală, că alunecasei pe panta aia.

Cum a reacționat Gino Iorgulescu când a aflat de substanțele interzise?

Mario Iorgulescu a povestit că părinții săi au aflat despre consumul de droguri după ce o tânără din România le-a spus acest lucru, moment în care au început să încerce să îl controleze. Potrivit lui, reacția lor a fost una dură, bazată pe interdicții și amenințări, ceea ce a avut efectul opus asupra sa.

Tânărul a explicat că, în loc să se liniștească, a continuat și chiar a intensificat comportamentul, simțind că este provocat de abordarea agresivă a părinților. Deși a subliniat că nu a fost niciodată agresat fizic, Mario Iorgulescu a spus că presiunea constantă și amenințările legate de bani, mașini sau studii l-au determinat să se răzvrătească, recunoscând că, deși știa că greșește, modul în care părinții au încercat să îl oprească a contribuit la agravarea situației.

Mario Iorgulescu: A venit o fată din România la mine și i-am dat și ei să încerce, dacă vrea cu mine, și ea le-a spus alor mei „vedeți că s-a apucat de nasoale”. Și apoi au încercat să mă controleze, dar au încercat într-un mod foarte agresiv la început.

Dan Capatos: Ce au făcut?

Mario Iorgulescu: La mine a venit ca o contră foarte puternică și am făcut exact opusul, în loc să mă liniștesc. Au luat o abordare foarte agresivă față de mine. Și eu, știind că trebuie să continui școala și că nu au cum să ma ia de acolo, că trebuie să rămân acolo, am profitat de asta și am făcut și mai rău.

Dan Capatos: Ce înseamnă abordare agresivă? Te-au bătut sau ce?

Mario Iorgulescu: Nu, Doamne ferește, nu m-au bătut, în viața mea nu au dat în mine ai mei. Dar m-a luat cu amenințări că îmi taie toți banii, că nu îmi mai dau mașini, că mă ia de la facultate, că nu îmi mai văd prietenii, cu amenințări de-astea foarte agresive care pe mine… Eu sunt genul de om care, dacă mă ameninți, sunt contra ta.

Dan Capatos: Te întărâtă.

Mario Iorgulescu: Pe mine nu mă sperie nimeni cu amenințări.

Dan Capatos: Nici măcar ai tăi, de care îți era milă într-un fel.

Mario Iorgulescu: Da, mi-era și știam că e greșit ce fac, doar că abordarea lor față de mine, cum au procedat ca să mă amenințe, să mă sperie, că asta au vrut de fapt să mă sperie, la mine a reacționat diferit.

Dan Capatos: Am înțeles.

Mario Iorgulescu: Într-un mod în care mi-am făcut singur mai mult rău.

