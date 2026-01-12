Acasă » Știri » Mario Iorgulescu și-a pus gărzile de corp să-l bată pe tatăl său, Gino: ”Am trimis 50 de bodyguarzi”

12/01/2026 | 12:45
Viața lui Mario Iorgulescu s-a schimbat radical în urmă cu șase ani, în momentul accidentului rutier în urma căruia Dani Vicol și-a pierdut viața. Atunci, tânărul s-a urcat la volan sub influența drogurilor și a provocat o tragedie care a avut consecințe grave. După acel episod, au urmat numeroase probleme, iar fiul lui Gino Iorgulescu a fost internat în mai multe clinici din străinătate, în timp ce, în România, procesul în care este judecat pentru condamnare a continuat.

Aflat în continuare în clinica din Italia, Mario Iorgulescu a acceptat să vorbească despre tot ceea ce a trăit în ultimii ani, într-un interviu acordat emisiunii Dan Capatos Show, pentru CANCAN.RO. În cadrul acestuia a făcut dezvăluiri despre relația cu tatăl său, Gino Iorgulescu, dar și despre alte momente dificile din viața sa, marcate de excese, conflicte și încercări de a-și regăsi echilibrul.

Mario Iorgulescu, despre relația cu tatăl său

Tânărul a recunoscut că el și tatăl său au fost mereu o echipă, însă fără echilibrul oferit de mamă lucrurile ar fi putut degenera, mai ales din cauza stilului lor de viață axat pe distracții.

Mario Iorgulescu: Noi am fost o echipă mereu și mama ne-a suportat, și cu toate astea tot nu ne-a părăsit. Datorită ei avem ce avem acum și încă nu suntem pe drumuri, pentru că dacă eram doar eu cu tata, nu se știe unde ajungeam fără ea.

De asemenea, Mario Iorgulescu a declarat că le este profund recunoscător părinților pentru tot sprijinul primit de-a lungul timpului, afirmând că nu va putea niciodată să le întoarcă pe deplin ceea ce au făcut pentru el.

Mario Iorgulescu s-a înscris la facultate

În prezent, acesta urmează cursurile unei facultăți online, fiind internat într-o clinică din străinătate, iar rezultatele sale academice sunt foarte bune, având o medie de 85% în primul an.

Mario Iorgulescu: Le mulțumesc și le sunt recunoscător părinților mei pentru absolut tot ce au făcut pentru mine și nu există nimic ce pot să fac în viața asta să le redau înapoi tot ce mi-au oferit ei mie.

Dan Capatos: Din păcate nu. Ai dreptate.

Mario Iorgulescu: Orice aș face. Dar mă străduiesc. Acum sunt la o facultate online. Pentru că sunt în clinică, nu pot să mă mișc acolo și o fac online. Am 85% în primul an, media din 100%.

Dan Capatos: Doamne, ajută! Măcar de aici înainte să fie bine. Revenind la sosirea în România după Elveția cu această promisiune pe care tu le-ai făcut-o, și, din păcate, pe care ai încălcat-o, cel puțin la nivel de alcool, poate nu la droguri. Ce a urmat în România, că au urmat ani și aici, niște ani de desfrâu total.

Ce s-a întâmplat între Mario și Gino Iorgulescu?

Tânărul a recunoscut că a avut o perioadă marcată de excese și conflicte, inclusiv certuri tensionate cu tatăl său. Un astfel de episod a ajuns chiar în presă, atunci când, pe fondul unui scandal, Mario Iorgulescu ar fi chemat bodyguarzii pentru a-l intimida pe Gino Iorgulescu. Situația nu a degenerat însă, deoarece angajații săi au intervenit și i-au ajutat să se împace.

Mario Iorgulescu a povestit că, în final, a făcut pace cu tatăl său, iar conflictul s-a încheiat într-o notă mai relaxată, cei doi reluând relația apropiată pe care a spus că a avut-o mereu cu acesta.

Mario Iorgulescu: „Alcool, da, nu la droguri. Păi, am avut o perioadă, știți și voi că ați dat în ziare când am chemat 50 de bodyguarzi să îl bată pe tata. Bodyguarzii mei. Pentru că a fost o ceartă între mine și el. M-a dat afară de la club.

Dan Capatos: Poate erau bodyguarzii lui? Aveai și tu, avea și el?

Mario Iorgulescu: Nu, aveam și eu, avea și el (nr. bodyguarzi)

Dan Capatos: Ce au zis când au văzut pe cine au de bătut? N-au zis că ești nebun?

Mario Iorgulescu: Au zis că-s nebun. Din 50, au rămas 10 cu mine, au intrat cu mine, m-au făcut să fac pace cu tata. I-au zis și lui. Am făcut pace cu el și l-am convins să mergem la BOA, acolo a chemat lăutarii. L-a chemat pe Minune și pe Vijelie. Eu făceam glume din alea cu „unde ești, Minune?” și mă uitam pe sub masă. De acolo am plecat la noi la restaurant. Și mai era cu niște oameni foarte importanți. Am făcut pace. Ne-am împăcat. Eu mereu am făcut pace cu tata.

