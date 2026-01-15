Părinții lui Dani Vicol, umiliți de avocatul lui Mario Iorgulescu! Gesturile rușinoase făcute de față cu Gino: „Așa a arătat că e rasist”

Pentru prima dată în ultimii aproape 7 ani, mama și tatăl lui Dani Vicol au acceptat să vorbească public despre evenimentul trafic în care și-au pierdut unicul copil. În 2019, fiul lor a murit la doar 24 de ani în accidentul rutier provocat de Mario Iorgulescu. Pe lângă acest necaz, părinții victimei s-au mai lovit de o realitate frecventă: banii și influența familiei celui responsabil au schimbat cursul anchetei și au nenorocit o familie pentru totdeauna. Emisiunea poate fi urmărită AICI.

Invitați în cea mai nouă ediție a emisunii Dan Capatos Show, Marilen și Viorel Vicol, tatăl și mama lui Dani Vicol, au vorbit despre umilințele pe care le-au îndurat de la Gino Iorgulescu. Aceștia susțin că abia după 3 ani de la accidentul în care și-au pierdut fiul, șeful LPF a luat legătura cu ei. S-au întâlnit, au stat de vorbă 10 minute, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, apoi războiul a continuat în sala de judecată. Atât familia Vicol, cât și familia văduvei Melek au fost ținta unor atacuri rariste.

Cum i-a umilit Gino Iorgulescu pe părinții lui Dani Vicol

Pe lângă faptul că nicio secundă nu au simțit niciun fel de empatie din partea lui Gino Iorgulescu, pentru drama provocată de Mario Iorgulescu, Viorel și Marilena Vicol susțin că avocatul familiei Iorgulescu a încercat aproape tot timpul să influențeze procesul. Una dintre cele mai mari umilințe au primit-o atunci când au încercat să-l scoată vinovat și drogat pe fiul lor, Dani Vicol. Într-un moment de disperate, mama victimei a vrut să își dezgroape fiul pentru a le demonstra tuturor că avocatul familiei Iorgulescu încearcă să schimbe cursul anchetei.

Viorel Vicol: A venit, am stat de vorbă 5-10 minute și după am plecat. Mi-am zis că nu-mi mai trebuie în viața mea să stau de vorbă cu acest om. Trecuseră deja trei ani. Doar eu cu tatăl lui Melek, cuscrul meu, am fost.

Dan Capatos: Păi și de ce a durat 10 minute? Era o discuție după 3 ani…

Viorel Vicol: Pentru că aproape că nu am discutat. A venit să-mi spună că îi pare rău, că nici toți banii din lume nu poate compensa moartea copilului. La un moment dat, cuscrul meu a ieșit la tigară, iar el (n.r Gino Iorgulescu) mi-a spus că o să pierd din cauza cuscrului meu. L-am întrebat de ce. Niciodată nu a vorbit omul ăla de rău, atunci nici nu a stat de vorbă. Eu eram în rolul principal să vorbesc cu Gino Iorgulescu, iar el (n.r cuscrul) a venit să mă susțină. Copilul meu era ca și copilul lui.

Dan Capatos: Aveți idee de ce a spus asta?

Viorel Vicol: Eu cred că din cauza faptului că ei sunt de etnie romă. Eu am spus că pentru mine s-a încheiat discuția și am plecat.

Dan Capatos: Aia a fost singura întâlnire cu Gino? Când a spus că nu veți primi niciun ban din cauză că tatăl lui Melek, pe motiv că e de etnie romă?

Viorel Vicol: Așa a arătat că rasist. La tribunal a mai venit o singură dată, atunci când a devenit tutore. Avocatul lor ne insulta, de față cu el.

Marinela Vicol: Era rece. Avocatul spunea tot timpul că și băiatul nostru era drogat, că avea legătură cu neamul norei mele (n.r Melek) de mafioți, interlopi. Îl băga tot timpul în „noroi” ca și cum el era vinovat. Eu îmi cunoșteam copilul, iar la un moment dat am vrut să-l dezgrop și să iau analiză, ca să văd dacă intradevăr copilul meu era așa.

După ce s-a terminat procesul, eu m-am dus la Gino Iorgulescu și i-am arătat o poză cu Dani în coșciug. S-a uitat la mine ca și cum i-am spus că a spart paharul ăsta. Mi-a zis că îi pare rău și că nu are ce să facă. I-am spus că are ce sa facă, să își aducă fiul să își ispășească pedeapsa.