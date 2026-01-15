Acasă » Știri » Părinții lui Dani Vicol, umiliți de avocatul lui Mario Iorgulescu! Gesturile rușinoase făcute de față cu Gino: „Așa a arătat că e rasist”

Părinții lui Dani Vicol, umiliți de avocatul lui Mario Iorgulescu! Gesturile rușinoase făcute de față cu Gino: „Așa a arătat că e rasist”

De: Irina Vlad 15/01/2026 | 20:17
Părinții lui Dani Vicol, umiliți de avocatul lui Mario Iorgulescu! Gesturile rușinoase făcute de față cu Gino: „Așa a arătat că e rasist”

Pentru prima dată în ultimii aproape 7 ani, mama și tatăl lui Dani Vicol au acceptat să vorbească public despre evenimentul trafic în care și-au pierdut unicul copil. În 2019, fiul lor a murit la doar 24 de ani în accidentul rutier provocat de Mario Iorgulescu. Pe lângă acest necaz, părinții victimei s-au mai lovit de o realitate frecventă: banii și influența familiei celui responsabil au schimbat cursul anchetei și au nenorocit o familie pentru totdeauna. Emisiunea poate fi urmărită AICI

Invitați în cea mai nouă ediție a emisunii Dan Capatos Show, Marilen și Viorel Vicol, tatăl și mama lui Dani Vicol, au vorbit despre umilințele pe care le-au îndurat de la Gino Iorgulescu. Aceștia susțin că abia după 3 ani de la accidentul în care și-au pierdut fiul, șeful LPF a luat legătura cu ei. S-au întâlnit, au stat de vorbă 10 minute, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, apoi războiul a continuat în sala de judecată. Atât familia Vicol, cât și familia văduvei Melek au fost ținta unor atacuri rariste.

Marinela și Viorel Vicol, părinții lui Dani Vicol, tânărul de 24 de ani care a murit în accidentul rutier provocat de Mario Iorgulescu.

Cum i-a umilit Gino Iorgulescu pe părinții lui Dani Vicol

Pe lângă faptul că nicio secundă nu au simțit niciun fel de empatie din partea lui Gino Iorgulescu, pentru drama provocată de Mario Iorgulescu, Viorel și Marilena Vicol susțin că avocatul familiei Iorgulescu a încercat aproape tot timpul să influențeze procesul. Una dintre cele mai mari umilințe au primit-o atunci când au încercat să-l scoată vinovat și drogat pe fiul lor, Dani Vicol. Într-un moment de disperate, mama victimei a vrut să își dezgroape fiul pentru a le demonstra tuturor că avocatul familiei Iorgulescu încearcă să schimbe cursul anchetei.

Viorel Vicol: A venit, am stat de vorbă 5-10 minute și după am plecat. Mi-am zis că nu-mi mai trebuie în viața mea să stau de vorbă cu acest om. Trecuseră deja trei ani. Doar eu cu tatăl lui Melek, cuscrul meu, am fost.

Dan Capatos: Păi și de ce a durat 10 minute? Era o discuție după 3 ani…

Viorel Vicol: Pentru că aproape că nu am discutat. A venit să-mi spună că îi pare rău, că nici toți banii din lume nu poate compensa moartea copilului. La un moment dat, cuscrul meu a ieșit la tigară, iar el (n.r Gino Iorgulescu) mi-a spus că o să pierd din cauza cuscrului meu. L-am întrebat de ce. Niciodată nu a vorbit omul ăla de rău, atunci nici nu a stat de vorbă. Eu eram în rolul principal să vorbesc cu Gino Iorgulescu, iar el (n.r cuscrul) a venit să mă susțină. Copilul meu era ca și copilul lui.

Dan Capatos: Aveți idee de ce a spus asta?

Viorel Vicol: Eu cred că din cauza faptului că ei sunt de etnie romă. Eu am spus că pentru mine s-a încheiat discuția și am plecat.

Dan Capatos: Aia a fost singura întâlnire cu Gino? Când a spus că nu veți primi niciun ban din cauză că tatăl lui Melek, pe motiv că e de etnie romă?

Viorel Vicol: Așa a arătat că rasist. La tribunal a mai venit o singură dată, atunci când a devenit tutore. Avocatul lor ne insulta, de față cu el.

Marinela Vicol: Era rece. Avocatul spunea tot timpul că și băiatul nostru era drogat, că avea legătură cu neamul norei mele (n.r Melek) de mafioți, interlopi. Îl băga tot timpul în „noroi” ca și cum el era vinovat. Eu îmi cunoșteam copilul, iar la un moment dat am vrut să-l dezgrop și să iau analiză, ca să văd dacă intradevăr copilul meu era așa.

După ce s-a terminat procesul, eu m-am dus la Gino Iorgulescu și i-am arătat o poză cu Dani în coșciug. S-a uitat la mine ca și cum i-am spus că a spart paharul ăsta. Mi-a zis că îi pare rău și că nu are ce să facă. I-am spus că are ce sa facă, să își aducă fiul să își ispășească pedeapsa.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Angajații din România care primesc 18.000 de lei pe lună, dar atacă în instanță tăierile: „Avem rate și copii la școală”
Știri
Angajații din România care primesc 18.000 de lei pe lună, dar atacă în instanță tăierile: „Avem rate și…
Zodiile care vor fi trădate în dragoste în 2026. Nativii care vor avea de suferit
Știri
Zodiile care vor fi trădate în dragoste în 2026. Nativii care vor avea de suferit
Veste proastă pentru absolvenții de facultate. De ce ești încă singur?
Mediafax
Veste proastă pentru absolvenții de facultate. De ce ești încă singur?
Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Bolojan: „E o mare prostie. Măsuri de ochii lumii. Cel mai mare jaf din istoria României”
Gandul.ro
Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Bolojan: „E o...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au ademenit că va întâlni o fată de 16 ani, după care l-au atacat
Adevarul
Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au...
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Dacă nu vrei ca AI să-ți citească e-mailurile din Gmail, modifică această setare: durează 10 secunde
Mediafax
Dacă nu vrei ca AI să-ți citească e-mailurile din Gmail, modifică această setare:...
Parteneri
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier
Digi 24
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut...
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El...
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din...
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai...
Noi aeronave de luptă în România. Ce trimite Turcia și când sosesc?
go4it.ro
Noi aeronave de luptă în România. Ce trimite Turcia și când sosesc?
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Bolojan: „E o mare prostie. Măsuri de ochii lumii. Cel mai mare jaf din istoria României”
Gandul.ro
Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Bolojan: „E o mare prostie....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Angajații din România care primesc 18.000 de lei pe lună, dar atacă în instanță tăierile: „Avem ...
Angajații din România care primesc 18.000 de lei pe lună, dar atacă în instanță tăierile: „Avem rate și copii la școală”
Zodiile care vor fi trădate în dragoste în 2026. Nativii care vor avea de suferit
Zodiile care vor fi trădate în dragoste în 2026. Nativii care vor avea de suferit
Fiul Corneliei Catanga, din nou în doliu! Un mare artist al României a murit: „Doamne, ce viață ...
Fiul Corneliei Catanga, din nou în doliu! Un mare artist al României a murit: „Doamne, ce viață e asta??”
Pepe, tată pentru a patra oară! Yasmine Ody e din nou însărcinată! Avem primele imagini
Pepe, tată pentru a patra oară! Yasmine Ody e din nou însărcinată! Avem primele imagini
Marina Almășan, dată în judecată! Gestul făcut de Crăciun în 2025 o trimite direct la tribunal: ...
Marina Almășan, dată în judecată! Gestul făcut de Crăciun în 2025 o trimite direct la tribunal: „Cer 50.000 de euro daune morale”
Țara în care poți cumpăra o insulă cu doar 57.600 de euro. Accesul se poate face și pe jos
Țara în care poți cumpăra o insulă cu doar 57.600 de euro. Accesul se poate face și pe jos
Vezi toate știrile
×