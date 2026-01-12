Acasă » Știri » Mario Iorgulescu crede că accidentul în care Dani Vicol a murit a fost o înscenare: „Am făcut o greșeală față de cineva foarte important din România”

Mario Iorgulescu crede că accidentul în care Dani Vicol a murit a fost o înscenare: „Am făcut o greșeală față de cineva foarte important din România"

De: Irina Vlad 12/01/2026 | 13:56
Mario Iorgulescu crede că accidentul în care Dani Vicol a murit a fost o înscenare: „Am făcut o greșeală față de cineva foarte important din România”

Pentru prima dată în ultimii aproape 7 ani, Mario Iorgulesc a vorbit despre accidentul rutier provocat de el și în care a murit Dani Vicol. Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal din România (LPF), a povestit, pas cu pas, ce s-a întâmplat în noaptea respectivă. S-a suit băut la volan, a trecut două semafoare pe culoarea roșie, iar la al treilea semafor s-a produs nenorocirea. Chiar și așa, fiul lui Gino Iorgulescu este de părere că la mijloc a fost vorba și de o răzbunare din cauza unei aventuri amoroase între el și soția/fiica unei persoane aflate într-o poziție de conducere.  

În cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Capatos Show de la CANCAN.RO, Mario Iorgulescu a acceptat să vorbească, pentru prima dată în ultimii aproape 7 ani, despre nenorocirea care a schimbat viețile a două familii. În noaptea de 8 spre 9 septembrie 2019, pe șoseaua Chitilei din București, fiind în stare de ebrietate la volanul mașinii sale, Mario Iorgulescu a provocat un accident rutier în care a murit Dani Vicol, un tânăr de 24 de ani. De atunci, fiul președintelui LPF a fost dus de către familia sa, ba prin spitale, clinici private din străinătate sau centre de recuperare.

Mario Iorgulescu, despre viața în clinicile din Italia

În ciuda faptului că a recunoscut că a încălcat mai multe reguli de circulație în timp ce se afla la volanul mașinii sale, în noaptea respectivă, Mario Iorgulescu este de părere că accidentul în care a murit Dani Vicol, soțul lui Melek și tatăl a doi copii, a fost momentul ideal în care o persoană cu o funcție importantă în România a profitat. Cum s-ar spune, un moment prielnic pentru o răzbunare sau o „reglare de conturi”.

Dan Capatos: Ai plecat cu aceste patru pahare de vin băute.

Mario Iorgulescu: Da. Am trecut două semafoare pe roșu. Nu era absolut nimeni pe stradă. Două benzi dus, două benzi întors. Nu era nimeni pe stradă. Am trecut două semafoare pe roșu. Înainte am oprit la semafor. Am văzut că nu vine nimeni. Am trecut la următorul. Nu, la următorul am trecut, nu am mai oprit. Și al treilea l-am trecut pe verde.

La al treilea semafor, de pe o străduță a ieșit o mașină. Eu am ocolit mașina aia așa și, când să mă întorc pe banda mea, pe partea mea, era un scuar nesemnalizat. Eu am lovit scuarul ăla, mi-a rupt roțile de la mașină și m-a aruncat pe contrasens.

A doua zi au dispărut filmările și s-a semnalizat scuarul. Pentru că eu am făcut o greșeală față de cineva foarte important din România și persoana respectivă nu m-a iertat. Și am fost anunțat de cineva foarte important din România.

Dan Capatos: Credeți că a făcut el imediat legătura, în 24 de ore să semnalizeze și scuarul?

Mario Iorgulescu: Da. Are foarte multă putere. Acum a ieșit la pensie. Nu pot să dau nume.

Dan Capatos: Ce era? Polițist? Procuror?

Mario Iorgulescu: General la SIE sau SRI.

Dan Capatos: Și tu spui că, în momentul în care a aflat că ești implicat în acest accident, a încercat să mușamalizeze…

Mario Iorgulescu: Înainte, el a vrut să facă…

Dan Capatos: Spui tu că te urmărea pentru că ai făcut tu ceva?

Mario Iorgulescu: Pentru că ori m-am culcat cu fata lui, ori cu soția lui…

Dan Capatos: Nu mai știi?

Mario Iorgulescu: Nu mai știu, nici nu mi s-a spus, am fost întrebat și eu la rândul meu cu care din ele, ori cu fata, ori cu soția ei. Și nu știu să răspund, că la câte fete am fost eu, habar nu am. Chiar nu știu să răspund. Și mi s-a spus că acesta a fost motivul pentru care s-a pus pe mine.

Eu îmi cer scuze, eu am plătit 6 ani de zile după ce s-a întâmplat, eu am plătit 6 ani de zile cu clinici în fiecare zi. În fiecare zi am plătit cu plânsete, cu nervi, cu urlete, cu stat în clinici, cu tot felul de depresii, cu tentative de suicid. Am un video când am luat un pumn de antipsihotice.

Mario Iorgulescu: ”Trei ani nu am avut telefon”

Mario Iorgulescu a continuat să își spună oful, iar printre altele, acesta a dezvăluit că cei 6 ani de dispariție au fost marcați de numeroase momente de depresie, sevraje, căderi nervoase și probleme cu sănătatea mintală. În acest moment, fiul președintelui LPF se află internat într-o clinică de recuperare din Italia.

Dan Capatos: Am uitat să le mulțumim celor din conducerea acestei clinici pentru că au avut înțelegere să te lase în permisie.

Mario Iorgulescu: Păi da, că ați văzut, fără semnătură nu pot să plec nicăieri. Și stau numai în clinică, normal că intri în depresie, normal că o iei razna. Și lucrurile pe care le-am spus, când am dat de telefon atunci, când am declarat ce am declarat, prostiile alea. Nimeni nu e invincibil. Cum să n-ajungi la pușcărie? Ajungi, nu e logic? Oricine. Doar că eu am o…

Dan Capatos: De ce toate declarațiile alea au fost percepute ca o aroganță, ca o declarație a unui om care nu suferă, nu realizează grozăvia faptelor lui, nu are empatie pentru cei care au rămas? De ce ai făcut asta? Pentru că spuneai că erai clean, nu te mai drogai, nu mai beai?

Mario Iorgulescu: Pentru că eu 3 ani de zile n-am avut telefon. Deloc. Și nu aveam cui să-mi spun oful. De aia am și acceptat acest interviu. Că am vrut să spun și oful meu când sunt lucid și când sunt într-o stare de om normal.

Dan Capatos: Chiar îți mulțumesc!

Mario Iorgulescu: Vă mulțumesc și eu. Am dat de telefon, pe care mi l-am luat cu bani împrumut de la un prieten, și după aia am vrut să arăt eu, să mă răzbun într-un fel pe oameni, pe justiție, pe ce mi s-a întâmplat, pentru că n-au fost luate în calcul foarte multe lucruri și mi s-au făcut foarte multe lucruri pe dos, doar ca să se ajungă la anii pe care i-am primit, care nu sunt normali într-un accident.

Dani Vicol, tânărul de 24 de ani care a murit în accidentul provocat de Mario Iorgulescu/ sursă foto: social media

Fără telefon mobil și fără contact cu lumea din exterior, Mario Iorgulescu a recunoscut motivul pentru care nici până în ziua de azi nu a luat personal legătura cu familia lui Dani Vicol, în special cu văduva Melek. Acesta susține că nu a vrut să fie terorizat, amenințat și linșat de cei aflați în durere.

Dan Capatos: Am înțeles. Nu era cumva mai normal, nu te judec, întreb, ca după această pauză de trei ani fără telefon, fără niciun fel de comunicare, să fi încercat să iei legătura cu familia victimei?

Mario Iorgulescu: Păi am făcut asta deja. Nu eu personal.

Dan Capatos: Nu, acum aveai posibilitatea să o faci tu, tu cu telefonul în mână, cu vocea ta, să fii spus ceva, nu?

Mario Iorgulescu: Nu aveam cum, pentru că, la cum am văzut-o pe soția victimei, Dumnezeu să îl odihnească în pace, este foarte pusă pe mine. Și eu nu voiam să sun, să mă audă, să aibă numărul meu, după aceea să mă terorizeze sau să mă înjure sau să mă bălăcărească după aia în ultimul hal.

Ea e genul de persoană foarte răzbunătoare și eu nu vreau să am de-a face cu oameni care vor să răzbune. Mai bine le-am transmis prin părinți, prin avocați, prin cine am putut, mesajul să ajungă, ăsta era important.

Dan Capatos: Tu mai știi cum îl cheamă pe băiat?

Mario Iorgulescu: Da. Dani Vicol. Normal. O să țin minte toată viața mea. E cea mai mare durere pe care mi-am provocat-o singur, eu. Dar o înțeleg și pe familia victimei.

Dan Capatos: Te-am întrebat în ideea asta în care lumea credea că te-ai detașat, ai fi putut…

Mario Iorgulescu: N-ai cum. Am avut trei luni de zile în care am plâns zi de zi, ore întregi, și numai cu pastile foarte puternice am reușit să mă calmez.

Melek, văduva lui Dani Vicol, a răbufnit: „Deci, oficial, Mario Iorgulescu este liber!” Acuzații grave la adresa magistraților: „Au foarte multe conturi pline, pline de bani”

CANCAN.RO are documentele oficiale în scandalul din familia lui Melek. A negat tot, dar adevărul a ieșit la iveală

×