Acasă » Știri » Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri: „Pe foaie, am depășit 1 milion de euro”

Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri: „Pe foaie, am depășit 1 milion de euro”

De: Alina Drăgan 01/11/2025 | 13:11
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Au trecut șase ani de când Mario Iorgulescu a provocat un teribil accident rutier, în care Dani Vicol și-a pierdut viața. În urma lui au rămas soția și cei doi copii ai săi. Acum, văduva acestuia a devenit celebră, are numeroși urmăritori pe TikTok și o duce bine. S-a ridicat din durere, iar banii primiți în urma morții soțului i-a folosit să își construiască o viață nouă. Însă Melek e aspru judecată pentru asta, iar acum le-a dat replica tuturor cârcotașilor.

După ce soțul ei a fost ucis, Melek a trecut printr-o depresie cruntă. Însă, de dragul celor doi copii, nu s-a lăsat și a reușit să se ridice, din nou. A suferit mult, i-a condamnat pe cei vinovați, însă în cele din urmă s-a resemnat. Pentru moartea soțului său a primit peste 300.000 de euro despăgubire, iar cu acești bani și-a creat o viață nouă.

Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu, pusă la zid

Acum, Melek se bucură de succes și a reușit să treacă peste toate cele întâmplate. Și-a pus pe picioare propria afacere, are succes în mediul online, iar recent a reușit să își mai deschidă încă un business. Însă, succesul ei se pare că îi deranjează pe unii, iar acum Melek le-a dat replica acelora care o critică.

„Zice: «A avut noroc că i-a accidentat soțul mortal și a primit 300.000 de euro». Păi să-ți dea Dumnezeu și ție același noroc ca al meu. De fapt, să mă ierte Dumnezeu, că mi-e greu. Nici la dușmanii mei nu pot să le urez așa ceva. Să mă ierte Dumnezeu că zic așa ceva. Dar vă văd atât de frustrați pe viață. Hai să o luăm logic, da? Bun.

Oricine, dacă ar fi fost în locul meu și i s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat, după un an de zile, un an și jumătate, nici nu mai știu… asigurările mi-au oferit banii ăștia, da? Oricine i-ar fi luat. Cu toate că, cine știe, cunoaște. Că am fost convinsă de tata, de socrul meu. De ce? Mi-era frică să nu mă scoată din dosar. Asta îmi era mie frică atunci. M-au convins, au spus că nu are nicio legătură, că oricum banii ăștia sunt de la stat, trebuie luați pentru copii. Bun, așa am făcut, i-am luat”, a spus Melek, pe TikTok.

Facturile la căldură și curent se majorează de la 1 noiembrie 2025. Decizia vine după ultima taxă mărită de ANRE
Facturile la căldură și curent se majorează de la 1 noiembrie 2025. Decizia...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Melek, văduva lui Dani Vicol, prosperă în afaceri

De asemenea, Melek a punctat că, atunci când a luat banii, s-a gândit numai la copiii ei și a încercat cu ajutorul despăgubirii să le construiască o viață bună. A analizat bine toate opțiunile și a luat deciziile pe care le-a considerat cele mai bune. A muncit mult și acum a ajuns să fie mulțumită de viața ei și de tot ce are.

Melek a subliniat faptul că ar renunța la absolut tot doar că să își aducă soțul înapoi. Însă, cum acest lucru nu este posibil, ea a făcut tot ce era mai bun pentru familia ei și a folosit banii pentru a le oferi acestora un nou început.

„Mai era și altă posibilitate. Alta în locul meu putea să se îmbrace, să se aranjeze, să-și ia o mașină scumpă, vacanțe, plimbări, să-și ia bărbat și pa și la gara. Într-un an de zile, banii ăia ar fi dispărut. Dar, în schimb, ce am făcut eu cu banii ăia? Că tot comentați atâta de vă vine rău. Ce vi se pare, mă, 300.000 de euro? N-ați văzut în viața voastră banii ăștia? Să vă spun ceva. Înainte să iau banii ăia, eu am mai văzut banii ăia. Văi, nu înțeleg de unde atât răutate. Păi venea tata cu teancuri așa de bani și îmi dădea să-i pitesc sub pernă. Și eu eram un copil. Îi piteam.

Ce am făcut eu cu banii ăștia? Am deschis o afacere, am cumpărat case, am cumpărat terenuri, am mai deschis încă o afacere. Și ce crezi? Toate chestiile astea, din banii ăia, că sunt 300.000 de euro. Din 300.000 de euro, pe foaie, dacă mă puneți să vă calculez, eu am depășit milionul de euro.

Cum vi se pare? De ce? M-am gândit la copiii mei, am trudit, m-am gândit la mine să fac ceva benefic, să nu-mi bat joc de nimeni. Oare dacă voi ați fi în locul meu, ce ați face? Vreau să văd și o părere. Puneți-vă 3 secunde în locul meu, să vedem voi ce ați face în situația asta. Țineți cont că din 350.000 de euro eu am depășit un milion de euro. Am depășit de mult. Dacă ai idee, vă dau așa, spuneți-mi și voi, voi nu i-ați fi luat? Refuzați?

A, dacă exista posibilitatea să-l aduc înapoi din pământ, credeți că n-aș fi făcut asta? Păi i-aș fi lăsat pe mama și pe tata în fu**ul gol. Dormeam toți cu urechea la podea numai să vină înapoi. Dar se poate chestia asta? Ce vă mai place să întoarceți așa cuțitul în rană! Pentru ce? Vorbiți niște chestii în care stau să mă gândesc „oare am greșit că am făcut chestia asta?” Dar sunt prea calculată. Eu știu clar că n-am făcut nimic greșit și am făcut totul ca la carte”, a mai spus Melek.

Văduva lui Dany Vicol, tânărul omorât de Mario Iorgulescu, și-a deschis restaurant și i-a gătit lui Florin Salam: ”Este o onoare!”

Văduva lui Dani Vicol, prima reacție după ce a aflat sentința lui Mario Iorgulescu: ”Mi-a omorât bărbatul acum 6 ani, iar el…”

Foto: Instagram

Tags:
Iți recomandăm
Cercetătorii au reușit să elimine complet leucemia în modele preclinice, potrivit unui studiu. Ce înseamnă asta
Știri
Cercetătorii au reușit să elimine complet leucemia în modele preclinice, potrivit unui studiu. Ce înseamnă asta
De ce Olga Barcari nu mai vrea să fie iubita lui Cătălin Bordea. Ce nu poate face comediantul? „Pentru mine contează”
Știri
De ce Olga Barcari nu mai vrea să fie iubita lui Cătălin Bordea. Ce nu poate face comediantul?…
ANPC avertizează consumatorii. Cum ne protejăm finanţele de Black Friday
Mediafax
ANPC avertizează consumatorii. Cum ne protejăm finanţele de Black Friday
Femeia-vampir există: nu poate rezista la soare mai mult de câteva secunde. Boala rară de care suferă o tânără din SUA
Gandul.ro
Femeia-vampir există: nu poate rezista la soare mai mult de câteva secunde. Boala...
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai!...
Vacanța de vis în Albania, transformată în coșmar. Povestea unui cuplu care s-a adresat Curții de Justiție Uniunii Europene
Adevarul
Vacanța de vis în Albania, transformată în coșmar. Povestea unui cuplu care s-a...
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”
Digi24
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile...
Interzis la fumat, prin lege, persoanelor născute începând cu 2007. Singura țară cu interdicție generațională, după ce Noua Zeelandă a abrogat-o în 2023
Mediafax
Interzis la fumat, prin lege, persoanelor născute începând cu 2007. Singura țară cu...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Digi 24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o...
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
Digi24
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Femeia-vampir există: nu poate rezista la soare mai mult de câteva secunde. Boala rară de care suferă o tânără din SUA
Gandul.ro
Femeia-vampir există: nu poate rezista la soare mai mult de câteva secunde. Boala rară de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali, mai bogat cu 6 milioane de euro! „Știam ca sunt obligați să plătească. Era o chestiune de timp”
Gigi Becali, mai bogat cu 6 milioane de euro! „Știam ca sunt obligați să plătească. Era o chestiune de timp”
Cercetătorii au reușit să elimine complet leucemia în modele preclinice, potrivit unui studiu. Ce ...
Cercetătorii au reușit să elimine complet leucemia în modele preclinice, potrivit unui studiu. Ce înseamnă asta
De ce Olga Barcari nu mai vrea să fie iubita lui Cătălin Bordea. Ce nu poate face comediantul? „Pentru mine contează”
De ce Olga Barcari nu mai vrea să fie iubita lui Cătălin Bordea. Ce nu poate face comediantul? „Pentru mine contează”
Test de inteligență | Vedeți unde s-a ascuns liliacul din această imagine, în 12 secunde?
Test de inteligență | Vedeți unde s-a ascuns liliacul din această imagine, în 12 secunde?
Valerie Lungu, acuzată că și-a “umflat” contul de Insta cu boți! Influencerița le-a închis ...
Valerie Lungu, acuzată că și-a “umflat” contul de Insta cu boți! Influencerița le-a închis gura cârcotașilor: “Pot să fiu și eu ca Marilu și să mă cert cu Alex”
Ozana Barabancea a cântat live pe TikTok și a urmat „potopul”! Internauții au taxat-o: „Legenda ...
Ozana Barabancea a cântat live pe TikTok și a urmat „potopul”! Internauții au taxat-o: „Legenda zice că vecinii sunt traumatizați”
Vezi toate știrile
×