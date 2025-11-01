Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri: „Pe foaie, am depășit 1 milion de euro”

Au trecut șase ani de când Mario Iorgulescu a provocat un teribil accident rutier, în care Dani Vicol și-a pierdut viața. În urma lui au rămas soția și cei doi copii ai săi. Acum, văduva acestuia a devenit celebră, are numeroși urmăritori pe TikTok și o duce bine. S-a ridicat din durere, iar banii primiți în urma morții soțului i-a folosit să își construiască o viață nouă. Însă Melek e aspru judecată pentru asta, iar acum le-a dat replica tuturor cârcotașilor.

După ce soțul ei a fost ucis, Melek a trecut printr-o depresie cruntă. Însă, de dragul celor doi copii, nu s-a lăsat și a reușit să se ridice, din nou. A suferit mult, i-a condamnat pe cei vinovați, însă în cele din urmă s-a resemnat. Pentru moartea soțului său a primit peste 300.000 de euro despăgubire, iar cu acești bani și-a creat o viață nouă.

Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu, pusă la zid

Acum, Melek se bucură de succes și a reușit să treacă peste toate cele întâmplate. Și-a pus pe picioare propria afacere, are succes în mediul online, iar recent a reușit să își mai deschidă încă un business. Însă, succesul ei se pare că îi deranjează pe unii, iar acum Melek le-a dat replica acelora care o critică.

„Zice: «A avut noroc că i-a accidentat soțul mortal și a primit 300.000 de euro». Păi să-ți dea Dumnezeu și ție același noroc ca al meu. De fapt, să mă ierte Dumnezeu, că mi-e greu. Nici la dușmanii mei nu pot să le urez așa ceva. Să mă ierte Dumnezeu că zic așa ceva. Dar vă văd atât de frustrați pe viață. Hai să o luăm logic, da? Bun. Oricine, dacă ar fi fost în locul meu și i s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat, după un an de zile, un an și jumătate, nici nu mai știu… asigurările mi-au oferit banii ăștia, da? Oricine i-ar fi luat. Cu toate că, cine știe, cunoaște. Că am fost convinsă de tata, de socrul meu. De ce? Mi-era frică să nu mă scoată din dosar. Asta îmi era mie frică atunci. M-au convins, au spus că nu are nicio legătură, că oricum banii ăștia sunt de la stat, trebuie luați pentru copii. Bun, așa am făcut, i-am luat”, a spus Melek, pe TikTok.

Melek, văduva lui Dani Vicol, prosperă în afaceri

De asemenea, Melek a punctat că, atunci când a luat banii, s-a gândit numai la copiii ei și a încercat cu ajutorul despăgubirii să le construiască o viață bună. A analizat bine toate opțiunile și a luat deciziile pe care le-a considerat cele mai bune. A muncit mult și acum a ajuns să fie mulțumită de viața ei și de tot ce are.

Melek a subliniat faptul că ar renunța la absolut tot doar că să își aducă soțul înapoi. Însă, cum acest lucru nu este posibil, ea a făcut tot ce era mai bun pentru familia ei și a folosit banii pentru a le oferi acestora un nou început.

„Mai era și altă posibilitate. Alta în locul meu putea să se îmbrace, să se aranjeze, să-și ia o mașină scumpă, vacanțe, plimbări, să-și ia bărbat și pa și la gara. Într-un an de zile, banii ăia ar fi dispărut. Dar, în schimb, ce am făcut eu cu banii ăia? Că tot comentați atâta de vă vine rău. Ce vi se pare, mă, 300.000 de euro? N-ați văzut în viața voastră banii ăștia? Să vă spun ceva. Înainte să iau banii ăia, eu am mai văzut banii ăia. Văi, nu înțeleg de unde atât răutate. Păi venea tata cu teancuri așa de bani și îmi dădea să-i pitesc sub pernă. Și eu eram un copil. Îi piteam. Ce am făcut eu cu banii ăștia? Am deschis o afacere, am cumpărat case, am cumpărat terenuri, am mai deschis încă o afacere. Și ce crezi? Toate chestiile astea, din banii ăia, că sunt 300.000 de euro. Din 300.000 de euro, pe foaie, dacă mă puneți să vă calculez, eu am depășit milionul de euro. Cum vi se pare? De ce? M-am gândit la copiii mei, am trudit, m-am gândit la mine să fac ceva benefic, să nu-mi bat joc de nimeni. Oare dacă voi ați fi în locul meu, ce ați face? Vreau să văd și o părere. Puneți-vă 3 secunde în locul meu, să vedem voi ce ați face în situația asta. Țineți cont că din 350.000 de euro eu am depășit un milion de euro. Am depășit de mult. Dacă ai idee, vă dau așa, spuneți-mi și voi, voi nu i-ați fi luat? Refuzați? A, dacă exista posibilitatea să-l aduc înapoi din pământ, credeți că n-aș fi făcut asta? Păi i-aș fi lăsat pe mama și pe tata în fu**ul gol. Dormeam toți cu urechea la podea numai să vină înapoi. Dar se poate chestia asta? Ce vă mai place să întoarceți așa cuțitul în rană! Pentru ce? Vorbiți niște chestii în care stau să mă gândesc „oare am greșit că am făcut chestia asta?” Dar sunt prea calculată. Eu știu clar că n-am făcut nimic greșit și am făcut totul ca la carte”, a mai spus Melek.

