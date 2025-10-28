Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu s-a ridicat din infernul suferinței! Ce a făcut Melek cu cei 350.000 € din despăgubiri: „Am cumpărat case, terenuri și…”

Avea doar 20 de ani când lumea ei s-a prăbușit. Melek a rămas singură, cu doi copii, după ce Mario Iorgulescu a provocat cumplitul accident care i-a răpit pe loc soțul, pe Dani Vicol. Șase ani mai târziu, durerea nu a trecut, iar furia față de familia Iorgulescu nu s-a domolit niciun pic. Tânăra văduvă continuă să ceară dreptate și dezvăluie pentru CANCAN.RO cum arată viața ei acum, dacă și-ar mai putea găsi iubirea și cum a ales să folosească despăgubirile primite după tragedie.

După moartea soțului ei, Melek a trecut printr-o depresie soră cu moartea, dar și-a făcut curaj și a decis să-și ia viața în propriile mâini, pentru a le oferi copiilor săi un viitor stabil și frumos. A reușit să-și deschidă o afacere care prosperă, s-a făcut remarcată pe TikTok, unde este considerată chiar o influenceriță, însă stresul și efortul depus au venit cu un preț.

Bruneta a acumulat câteva kilograme în plus, motiv pentru care a decis să recurgă la o intervenție de micșorare a stomacului, o operație care s-a dovedit a fi un real succes.

Într-un interviu sincer acordat pentru CANCAN.RO, Melek a vorbit despre transformarea ei, despre provocările de a fi mamă singură, despre hate-ul din online, dar și despre cea mai grea rană din sufletul ei: moartea soțului.

„La vârsta de 20 de ani am simțit că s-a terminat lumea”

CANCAN.RO: Ai slăbit considerabil după operația de micșorare a stomacului. Ce te-a determinat să faci intervenția?

Melek: Am ales să fac operația de micșorare, pentru că aveam kilograme în plus. M-am îngrășat destul de mult în doar 4 luni. De la 60 de kg am ajuns la vreo 80 și am decis să mă operez. Am făcut în România operația, chiar dacă puteam să o fac în Turcia pe gratis prin promovări, căci primisem oferte. Mi-a fost frică. Până la urmă este o necesitate, nu un moft și am făcut unde știam că au mai făcut intervenția și alți membri ai familiei și a fost totul în regulă.

CANCAN.RO: Cum reușești să crești singură doi copii, mai ales că sunt băieți? Care sunt provocările cele mai mari pentru tine?

Melek: Toată lumea își crește copiii. Nu sunt singura mamă care își crește singură copiii. Cu bune, cu rele, cu certuri, cu discuții, cu de toate. Sunt copiii mei și încerc să le dau cea mai bună educație și cea mai frumoasă creștere. Cel mare are 10 ani, cel mic are 7 ani.

CANCAN.RO: Ai devenit foarte populară pe TikTok și ești considerată influencer. Ce crezi că îi atrage pe oameni la tine și ce îi face să revină să te urmărească?

Melek: Eu cred că oamenii revin pe pagina mea pentru sinceritatea mea. Cum sunt pe TikTok așa sunt și în realitate, simplă și naturală. Nu sunt fake.

CANCAN.RO: Spui uneori unele mame te judecă. Cum răspunzi acestor critici? Te abții sau te afectează într-un fel?

Melek: Nu mă afectează hate-ul. Am devenit imună. Chiar acum două zile vorbeam cu mama mea, că la 20 de ani am trecut prin cel mai mare necaz, necaz pe care nici nu l-am realizat atunci. Acum am 27 de ani. Nu mă mai afectează nicio vorbă. Eu la 20 de ani am simțit că s-a terminat lumea. Hate-ul pentru mine este un nimic. Îmi place să le răspund, dar nu să vorbesc urât.

CANCAN.RO: Ești o femeie frumoasă și știm că ai trecut prin durerea pierderii soțului. Te simți pregătită să îți refaci viața? Cum încearcă bărbații să te cucerească?

Melek: Mă simt pregătită să îmi refac viața dar, sincer, nu vreau din cauza copiilor și din cauza stilului de viață haotic. Nu mai am stare să dau explicații, să îmi pun sufletul pe tavă și așa mai departe. Nici la date-uri nu pot să ies, că mă vede lumea. Nu mă consider o persoană publică, dar nu aș vrea să fiu percepută altfel.

CANCAN.RO: Îl mai visezi pe soțul tău? Mergi des la cimitir?

Melek: Nu îmi mai visez soțul, iar la cimitir merg când simt nevoia, dar fără telefon, fără TikTok, fără nimic. Cu băieții merg uneori…

CANCAN.RO: A fost o perioadă în care ai avut sentimente puternice de supărare față de familia Iorgulescu. Cum stai acum cu acest subiect? Mai simți resentimente sau te-ai împăcat cu trecutul?

Melek: Nu o să mă împac niciodată cu sentimentul față de familia Iorgulescu! Sentimentele mele rămân aceleași.

CANCAN.RO: Cum merge afacerea ta?

Melek: Afacerile merg foarte bine. Voi deschide o nouă locație la Cluj, voi face naveta. Iar mai curând voi deschide o afacere cu rochii.

CANCAN.RO: S-a spus că ai început afacerea folosind despăgubirile primite după accident. Cum a stat de fapt situația?

Melek: Eu deja aveam o afacere pregătită: spălătoria. După ce am primit banii de la asigurare m-am gândit un timp cum voi putea face să le fie bine copiilor mei și să nu se prăpădească banii aiurea. Am început investiția prin a achiziționa case, terenuri și am dat drumul la prima afacere ca să pot face ceva benefic pentru copiii mei. Au fost 350.000 de euro. Am gândit în favoarea familiei!

CITEȘTE ȘI: Văduva lui Dany Vicol n-a primit niciun ban de la familia lui Mario Iorgulescu. De unde a obținut, totuși, o sumă generoasă

NU RATA: Văduva lui Dani Vicol, prima reacție după ce a aflat sentința lui Mario Iorgulescu: ”Mi-a omorât bărbatul acum 6 ani, iar el…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.