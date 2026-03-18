O tânără de 17 ani a fost salvată după ce a fost răpită! A reușit să scape cu ajutorul unei funcții de pe telefon

De: Anca Chihaie 18/03/2026 | 11:36
Foto cu caracter ilustrativ/foto: Pixabay

O adolescentă de 17 ani din județul Ialomița a scăpat, în ultimele clipe, de o situație extrem de periculoasă, după ce a fost sechestrată de un bărbat pe care îl cunoștea. Incidentul a fost soluționat rapid datorită reacției rapide a fetei și intervenției promptă a polițiștilor, care au ajuns la fața locului în câteva minute.

Tânăra a trecut prin clipe de coșmar după ce a fost atrasă într-o capcană de un tânăr pe care îl cunoștea. Incidentul s-a produs sub pretextul unei întâlniri aparent inofensive, tânărul de 23 de ani invitând-o pe fată să vizioneze un film la domiciliul său.

Cum a reușit tânăra să scape

Ajunsă la locuință, adolescenta a descoperit că spațiul era dezafectat și neutilizat, ridicând suspiciuni. La scurt timp, ușa a fost blocată, iar agresorul a început să amenințe minora, încercând să o constrângă să întrețină relații sexuale și restrângându-i libertatea de mișcare.

Într-un moment de neatenție al bărbatului, tânăra a folosit funcția SOS a telefonului mobil. Prin apăsarea de cinci ori a butonului lateral, dispozitivul a apelat automat 112 și a transmis coordonatele GPS exacte. Semnalul a permis operatorilor să direcționeze rapid echipajele de poliție către locație.
Polițiștii au ajuns în câteva minute și, constatând că ușa era blocată, au pătruns în forță în apartament. Suspectul a fost imobilizat înainte ca situația să escaladeze, iar adolescenta a fost scoasă în siguranță și preluată de autorități.

”Alerta a fost dată de o tânără de 17 ani, din comuna Grivița, care a utilizat discret funcția SOS a telefonului mobil pentru a apela numărul unic de urgență 112. Aceasta ar fi fost blocată într-un apartament de către un tânăr de 23 de ani care, prin amenințări, ar fi încercat să o constrângă să întrețină relații sexuale. În scurt timp de la sesizare, echipajele de poliție au ajuns la adresa indicată. Având în vedere pericolul iminent, polițiștii au forțat ușa de acces în locuință, intervenind pentru a stopa agresiunea. Tânărul a fost imobilizat și încătușat imediat, victima fiind extrasă în siguranță”, a transmis IPJ Ialomița.

Bărbatul de 23 de ani a fost reținut imediat și dus la audieri. Pe numele său s-a deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă de viol. Ulterior, acesta va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.

