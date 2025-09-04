Dispariție misterioasă în Argeș. O mamă și fetița ei de 5 luni sunt de negăsit

O mamă și fetița ei de 5 luni din Argeș au dispărut în mod misterios. În urmă cu aproape două săptămâni, femeia – în vârstă de 37 de ani, a plecat de acasă și le-a spus rudelor că merge la Pitești. De atunci nu a mai luat legătura cu familia și nimeni nu mai știe nimic de ea. Polițiștii efectuează căutări intense pentru localizarea celor două persoane.

Este alertă de dispariție într-o familie din Argeș. O femeie în vârstă de 37 de ani și fetița ei de 5 luni sunt căutate de poliție după ce au plecat de acasă și nu s-au mai întors. Femeia este din comuna Lunca Corbului, iar pe data de 23 august și-a luat copilul și a plecat spunând că merge la Pitești. De atunci și până acum nimeni nu mai știe nimic de cele două. Rudele acesteia au încercat să o contacteze pe telefonul mobil, însă nu răspunde.

O mamă și fetița ei de 5 luni au dispărut fără urmă

Partenerul de viață al femeii a fost cel care a anunțat dispariția acesteia, însă abia pe data de 2 septembrie, la 10 zile de la plecarea sa de acasă. Mama și bebelușul de 5 luni au fost văzute ultima dată pe data de 23 august.

Oamenii legii cer ajutorul comunității, iar în paralel au demarat ample oprațiuni de căutare. Din păcate, oamenii legii nu au descoperit niciun indiciu despre locul unde acestea ar putea fi. Cetățenii care au informații despre femeie și despre copil sunt rugați să anunțe cât mai repede autoritățile.

„Din verificările efectuate până la acest moment s-a stabilit că cea în cauză ar fi plecat în dimineața zilei de 23 august a.c, în jurul orei 09:30, afirmând că se va deplasa către municipiul Pitești. Cea în cauză nu este cunoscută cu plecări voluntare și are telefonul mobil asupra sa, însă nu răspunde. Persoanele care pot oferi informații despre cele în cauză sunt rugate să anunțe Serviciul Unic de Urgență 112 sau să ia legătura cu Poliția Municipiului Pitești”, se arată în comunicatul IPJ Argeș.

A dispărut și fanii sunt îngrijorați! Fosta câștigătoare de la Eurovision nu mai apare în public și nimeni nu răspunde

Mihai Stoica, un tânăr de 19 ani din Călărași, a fost dat dispărut pe 28 iunie 2025. IREAL unde a fost găsit două zile mai târziu