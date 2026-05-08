Adio, somon? Specia e pe cale de dispariție, iar Spania va interzice pescuitul

Un semnal de alarmă serios a venit din Peninsula Iberică. Una dintre cele mai emblematice specii de pești din Atlanticul de Nord se apropie periculos de colaps.

Somonul atlantic, specie cunoscută pentru migrațiile sale spectaculoase între râu și ocean, a înregistrat în Spania un declin abrupt, care pune sub semnul întrebării supraviețuirea sa în această zonă.

Datele colectate de Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC) arată o realitate dură: în ultimul deceniu, populațiile de somon atlantic au scăzut cu peste 80%. Situația este considerată mult mai gravă decât media globală, iar specialiștii cer măsuri imediate, inclusiv interzicerea pescuitului recreativ.

Peștele somon, pe cale de dispariție

Organizația științifică a mers mai departe și a solicitat includerea speciei în Catalogul Spaniol al Speciilor Amenințate, la nivelul maxim de risc – specie în pericol de dispariție.

„Știința și-a făcut partea. Acum este rândul instituțiilor să acționeze cu aceeași determinare”, au transmis reprezentanții SIBIC. Analiza se bazează exclusiv pe date colectate în Spania.

Situația din teren confirmă tendința îngrijorătoare. În Asturias, regiune considerată istoric „capitala somonului”, sezonul de pescuit a început fără niciun exemplar capturat timp de peste două săptămâni. Nici în Cantabria situația nu este mai bună, unde tradiționalul „campanu” – primul somon prins în sezon – încă nu a apărut.

Mai multe regiuni, precum Galicia, Navarra și Țara Bascilor, au decis deja să oprească pescuitul, încercând să limiteze pierderile unei specii aflate în declin accelerat.

Analizele științifice arată că în ultimii 10 ani populațiile au scăzut în medie cu 82,1%, iar în unele râuri declinul a ajuns chiar la peste 90%. În plus, mai mult de jumătate din habitatul istoric al somonului nu mai este accesibil, blocat de baraje și alte infrastructuri.

Situația este ilustrată și de cifrele recente: în Asturias, numărul somonilor capturați a scăzut de la peste 3.000 la începutul anilor 2000 la doar 130 în 2025. În unele râuri, specia a dispărut complet.

Situația este gravă

În râul Bidasoa, situația este și mai gravă: din zeci de exemplare care pornesc migrația, doar o mică parte ajunge în ocean. Restul mor pe traseu, afectate de baraje, canale hidroelectrice sau temperaturile tot mai ridicate ale apei.

În cazul somonului, cercetătorii spun că problema este una complexă. Nu este vorba doar de pescuit, ci și de schimbările climatice, poluare, fragmentarea râurilor și pierderea genetică a populațiilor locale.

„Există o combinație de factori care acționează simultan: încălzirea apelor, barajele, mortalitatea în instalații hidroelectrice și pescuitul recreativ”, arată concluziile cercetătorilor.

Un alt element îngrijorător este faptul că aproximativ 25% dintre peștii adulți care revin în râuri sunt capturați, ceea ce reduce drastic capacitatea de reproducere a speciei.

Care este soluția

Cercetătorii cer măsuri dure: interzicerea pescuitului recreativ, eliminarea barierelor din râuri, protejarea zonelor de reproducere și monitorizare strictă.

Pentru biologi, somonul atlantic din sud-vestul Europei nu este doar o specie pe cale de dispariție, ci un indicator al stării ecosistemelor. În Spania și Portugalia, el reprezintă limita sudică a distribuției globale, ceea ce îl face mult mai vulnerabil la schimbările climatice.

Dacă tendința actuală continuă, dispariția somonului din unele râuri spaniole ar putea deveni ireversibilă în următoarele decenii.

