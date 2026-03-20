Cum gătești somonul ca la carte. Ce truc folosesc bucătarii din restaurantele de lux

Somonul este unul dintre cele mai apreciate tipuri de pește, atât pentru gustul, cât și pentru beneficiile pe care le aduce organismului. Acesta timp de pește este bogat în acizi grași Omega-3 și este recomandat în numeroase diete, dar se regăsește și în meniurile restaurantelor de lux. Însă, pe cât de gustos este acest pește, pe atât de greu este să îl gătești perfect. Ce truc folosesc bucătarii din restaurantele de lux pentru un somon ca la carte?

Deși pare simplu de preparat, somonul le dă adesea bătăi de cap celor care încearcă să îl gătească acasă. Fie iese prea uscat, fie insuficient gătit, iar textura perfectă pare greu de obținut. Bucătarii din restaurantele de top au însă un truc esențial care face diferența și care garantează un somon fraged, suculent și plin de savoare.

Cum gătești somonul ca la carte

Somonul este un pește apreciat este inclus în numeroase preparate. Acesta nu lipsește nici din meniurile restaurantelor de lux, iar aici bucătarii au un mic secret care îi ajută să scoată un somon perfect, gătit ca la carte. Este vorba de un truc banal, dar care face din plin diferența.

Ed Scarpone, director culinar la un restaurant italian de top din New York, a vorbit despre trucul folosit în restaurantele de top care menține textura cărnii de somon și ajută preparatul să aibă un gust cât mai plăcut cu putință.

Mai exact, conform spuselor expertului, pentru ca somonul să se gătească perfect și uniform și să își mențină o textură câte mai plăcută este nevoie ca atunci când îl gătim partea subțire a cozii să o pliem sub restul fileului.

Deși pare banal, acest truc ajută ca somonul să se gătească uniform, iar preparatul nu va deveni ars și uscat. Iar pentru ca somonul să fie mai ușor de pliat, expertul spune că trebuie să tăiem o linie perpendiculară pe fibrele fileului, exact acolo unde începe să se subțieze. Această tehnică va menține carnea suculentă și reduce riscul ca aceasta să se gătească neuniform.

