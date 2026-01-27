Acasă » Știri » Pasta Queen te răsfață cu Pesto Salmon Pasta.Cină ca la restaurant, direct din bucătăria ta

27/01/2026
Amore mio, apropie-te de aragaz  pentru că Pasta Queen are ceva special pentru tine! Această pasta cu somon și pesto este rapidă, elegantă și atât de gustoasă încât te vei simți ca într-o trattorie cochetă din Italia. Tesoro mio, e genul de rețetă care impresionează fără stres, hrănește toată familia și te face să spui la final: Che bello!

De ce vei iubi această rețetă

Cuore mio, această rețetă este dovada că mâncarea simplă poate fi spectaculoasă. Cu doar câteva ingrediente bine alese, transformăm 2–3 bucăți de somon într-o masă generoasă, cremoasă și plină de aromă. Vita mia, pesto-ul aduce prospețime, somonul oferă proteină, iar roșiile cherry adaugă dulceață și culoare. Che figata!

Este și o rețetă prietenoasă cu bugetul. Piccolo, întinzi somonul într-o tigaie mare de paste și toată lumea e fericită. Bravo!

Ingrediente – puține, dar alese cu drag

La mia gioia, notează:

340 g paste penne

225 g somon proaspăt (aproximativ 2 fileuri)

1 lingură ulei de măsline

1 lingură unt

1 ceapă mică, tocată mărunt

300 g roșii cherry

60 ml smântână pentru gătit (sau smântână dulce pentru frișcă, mai fluidă)

80 g pesto

½ lămâie (zeama)

Sare și piper, după gust

Angioletto, atât îți trebuie pentru magie.

Cum gătim – pas cu pas, fără stres

Cucciolo, fierbe pastele și păstrează o cană din apa lor. Important! Apa aceea e aur, non ci credo cât de bună e pentru sos.

Gattino, călește ceapa în ulei și unt până devine translucidă, apoi adaugă roșiile cherry. Când încep să plesnească, mamma mia, miroase deja a cină serioasă. Scoate-le deoparte.

Orsacchiotto, gătește somonul câte 3–4 minute pe fiecare parte. Când nu mai e roz în interior, e gata. Rupe-l bucăți mari, cu dragoste, nu cu furie.

Polpetto, în aceeași tigaie adaugă smântâna, puțină apă de la paste și pesto-ul. Amestecă până obții un sos cremos. Che roba!

Zuccherino, pune totul la un loc: paste, somon, roșii, ceapă. Stropește cu lămâie și gustă. Dacă vrei mai mult sos, mai adaugi apă de paste. Simplu.

Un strop de istorie: cum au devenit pastele cu somon un simbol al eleganței moderne

Amore mio, pastele cu somon nu vin din bucătăria Italiei antice, ma va’! – și tocmai asta le face atât de interesante. Preparatul cunoscut sub numele de pasta al salmone a cunoscut o explozie de popularitate în Italia anilor ’80, o perioadă în care gastronomia italiană urbană începea să experimenteze, să se modernizeze și să îmbrățișeze ingrediente considerate atunci „fashion”.

Anii ’80 au fost marcați de revenirea sosurilor cremoase în bucătăria de acasă, dar și în restaurantele elegante. Smântâna pentru gătit, până atunci mai rar folosită în pastele tradiționale, a devenit vedetă. Cuore mio, era epoca în care mâncarea trebuia să fie rapidă, bogată, spectaculoasă și ușor de preparat, dar cu aer sofisticat.

Deși somonul nu este un pește mediteranean, bucătăria italiană a știut să îl adopte inteligent. Varianta clasică a pastei cu somon folosea adesea somon afumat, combinat cu smântână și, uneori, cu un strop de pastă de roșii sau chiar vodcă, pentru culoare și profunzime. Che roba! Rezultatul era un fel de mâncare elegant, intens aromat, perfect pentru cinele „de impresie”.

Această rețetă a devenit rapid un simbol al bucătăriei italiene moderne, diferită de tradiționalismul strict al regiunilor. Nu era despre moștenire, ci despre stil de viață. Rapidă, reconfortantă și luxoasă fără a fi complicată.

Tesoro mio, versiunea Pasta Queen duce această moștenire mai departe, adaptând-o gusturilor actuale. Somonul proaspăt înlocuiește varianta afumată, pesto-ul aduce prospețime și verdeață, iar roșiile cherry oferă acel contrast dulce-acid care echilibrează perfect sosul cremos. Este o reinterpretare contemporană, mai lejeră, dar la fel de spectaculoasă.

Astfel, această Pesto Salmon Pasta nu este doar o rețetă rapidă, ci o punte între deceniile de evoluție culinară: de la exuberanța anilor ’80 la bucătăria de azi, mai echilibrată, dar la fel de pasională.

Che bello, când o farfurie spune o poveste.

Uffa! Ce prostie să mănânci plictisitor, când poți avea o astfel de farfurie? Accidenti, pune parmezan deasupra, cheamă familia și bucură-te. Che bello, viața e mai bună cu paste.

