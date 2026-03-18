Cum a apărut îmbrăcată Kate Middleton la parada de Sfântul Patrick. Mulți internauți s-au declarat surprinși neplăcut

Kate Middleton a atras toate privirile în timpul recentei sale apariții la Parada de Ziua Sfântului Patrick a Gărzilor Irlandeze, marți, dar unii fani s-au declarat neimpresionați.

În calitate de colonel al regimentului, Prințesa Catherine a fost prezentă la parada de la Cazarma Mons din Aldershot, Hampshire, purtând o haină verde închis cu o stea a Gărzilor Irlandeze prinsă pe ea, dăruită de regiment regretatei Regine Elisabeta a II-a în anii 1960, scrie express.co.uk.

Ea a asortat ținuta cu o pălărie de aceeași culoare, o pereche de mănuși negre, cizme negre și o curea neagră. Cu toate acestea, unii fani nu au fost impresionați de una dintre alegerile vestimentare ale viitoarei regine. Oamenii au scris pe rețelele de socializare că centura prințesei nu se asortează cu restul ținutei sale.

Cu toate acestea, mulți internauți au trecut peste acest mic detaliu și au spus că, per total, prințesa a fost foarte elegantă.

„Nu sunt sigur în privința curelei, dar arată pur și simplu superb!”, a scris cineva.

O altă persoană a fost în asentimentul comentatorului: „Nu înțeleg cureaua. Nu pare să se potrivească cu această haină”.

Nu toate persoanele care au comentat s-au opus alegerii prințesei de a purta respectiva curea.

„La început nu eram sigură în privința curelei, dar cu cât o văd mai mult, cu atât îmi place mai mult. Am impresia că aduce cu adevărat toate accesoriile negre împreună.”

O altă persoană a scris: „Îmi place cureaua și îmi plac și accentele de negru. Dau o notă modernă ținutei. Asta și zâmbetul ei contagios”.

Kate Middleton participă la parada de Sfântul Patrick încă din 2012, lipsind doar în câteva ocazii:

în 2016, din cauza unei vizite oficiale în India,

în 2020, când evenimentul a fost anulat din cauza pandemiei,

în 2024, în urma unei intervenții chirurgicale.

CITEȘTE ȘI:

Prințul William și Kate Middleton, prima reacție publică după scandalul Epstein. Dezvăluiri despre implicarea fostului prinț Andrew

Regele Charles a făcut apel la Kate Middleton să îl ajute să rezolve o problemă de familie. Relația prințesei cu William ar putea avea de suferit