Regele Charles a făcut apel la Kate Middleton să îl ajute să rezolve o problemă de familie. Relația prințesei cu William ar putea avea de suferit

De: Daniel Matei 28/01/2026 | 22:50
Regele Charles al Marii Britanii se bazează pe Prințesa Kate pentru a ajuta la vindecarea rupturii din interiorul familiei regale, a declarat o sursă apropiată Palatului Buckingham.

La șase ani după ce Prințul Harry și Meghan Markle au anunțat că renunță la îndatoririle lor regale, „Charles i-a ordonat lui Kate să joace un rol în primirea lor înapoi în familie. El recunoaște că ducii de Sussex au făcut multe greșeli, dar este dispus să-i ierte”, dezvăluie sursa.

Gestul monarhului britanic vine la o lună după ce acesta a anunțat că tratamentul său pentru cancer va fi „redus” în 2026, scrie RadarOnline.

Charles i-ar fi cerut lui Kate Middleton să facă mai multe pentru ca fiii săi să se împace, chiar dacă surse au avertizat că această mișcare riscă să provoace „haos” în căsnicia ei cu Prințul William. Surse din interior spun că Charles și-a pierdut răbdarea în ceea ce privește conflictul dintre cei doi băieți ai săi și consideră că prințesa Kate este „singura lui speranță” pentru a obține un proges în direcția unei reapropieri între frați.

Regele Charles le cere membrilor familiei „să se maturizeze”

Această mișcare vine la aproape șase ani după plecarea Prințului Harry în SUA și pe fondul unor discuții despre o posibilă vizită a Ducelui și Ducesei de Sussex în Marea Britanie în această vară.

O sursă din interior a declarat că regele Charles deja nu mai are răbdare pentru „copilăriile” lui William și Harry, așa că a înăsprit tonul..

„Din perspectiva lui Charles, această dispută s-a prelungit până la un nivel absurd. El se confruntă cu probleme serioase de sănătate în timp ce poartă povara coroanei și consideră că luptele interne continue sunt profund frustrante. Sentimentul său este că, în contextul tuturor celorlalte aspecte, este banal și epuizant, în cuvintele sale, «Toată lumea trebuie să se maturizeze!»”, a declarat sursa apropiată familiei regale.

Charles, a spus sursa, este hotărât să-și vadă nepoții, Prințul Archie, în vârstă de 6 ani, și Prințesa Lilibet, în vârstă de 4 ani, și este pregătit să meargă mai departe cu un plan de reconciliere, indiferent de eventualele obiecții ale lui William.

Întrucât William, în vârstă de 43 de ani, refuză să discute cu Harry, Charles s-a îndreptat către Kate.

„Charles a ajuns să o vadă pe Catherine ca pe ultima punte viabilă între cele două părți. Nu dă ordine, dar așteptarea este clară. A spus clar că se bazează pe ea să gestioneze orice vizită a ducilor de Sussex cu grijă și reținere, astfel încât situația să nu se deterioreze și mai mult”, mai spune sursa.

Obiceiul la care Prințul William va trebui să renunțe. Care este motivul

Kate Middleton, lăudată de internauți pentru ultima sa apariție publică. „Arată absolut minunat!"

