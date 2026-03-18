Cătălin Botezatu ar renunța la tot pentru un copil: „M-aș lăsa de fashion și de viața asta”

De: Simona Vlad 18/03/2026 | 22:41
Cătălin Botezatu, declarație surpriză la Dan Capatos Show! Deși nu își dorește o familie, designerul ar fi gata să renunțe la glamour și la viața extravagantă dacă un copil ar apărea în viața lui. CANCAN.ro are în exclusivitate toate detaliile!

Cătălin Botezatu ne-a spus cum apariția unui copil l-ar putea face să lase în urmă podiumurile. Deși nu este în lista priorităților sale, o familie l-ar face pe Botezatu să lase în urmă manechinele și Fashion Week-urile. Vezi emisiunea integrală aici!

„Aș putea să am aventuri. Nu știu dacă o femeie își dorește asta. La peste 40 de ani își dorește stabilitate și atunci n-ar fi corect din partea mea să o amăgesc. Adică da, mergem într-o vacanță, ne simțim bine. Nu vreau stabilitate nici cu una de 40, nici cu una de 18.”

Cătălin ne-a dezvăluit că din experiența sa, femeile de peste 40 de ani știu ce vor și caută stabilitate. El în schimb nu se vede însurat și cu copii. Dar dacă totuși soarta l-ar duce acolo, Botezatu ne-a spus în premieră că și-ar dori o fetiță, cu care să își petreacă tot timpul.

„O fetiță aș vrea. M-aș lăsa și de fashion și de tot, m-aș ocupa numai de ea. M-aș ocupa cap coadă să stea cu mine mereu.”

Designerul a spus clar că dacă ar avea un copil, ar renunța complet la industrie și s-ar concentra strict pe creșterea și educația lui. Chiar dacă asta ar însemna să își schimbe complet viața și să lase luxul și fashion-ul în urmă…

„Mă consider… am eu așa o zicală și eu spun tot timpul tuturor: sunt acel cal pur-sânge de cursă lungă care niciodată n-a alergat pentru a câștiga o cursă, ci pentru a-și întreține forma. Eu altfel mor. (…) Dacă aș avea un copil, aș renunța la tot ce înseamnă fashion și lifestyle, aș fi doar pentru familie și copii. Chiar dacă asta ar însemna să trăiesc altfel, să nu mai am podiumuri și strălucire.”

