Mama lui Cătălin Botezatu i-a interzis luxul în public. Motivul: „Te expui prea mult!”

Cătălin Botezatu a povestit la Dan Capatos Show cum mama lui îl sfătuiește să nu mai atragă atenția prin lux! Designerul a dezvăluit că mama sa îi recomandă să evite bijuteriile și mașinile scumpe în public pentru a preveni incidente precum furtul celebru de la Londra. CANCAN.ro are toate detaliile!

Designerul explică că mama lui vrea să-l protejeze de pericolele lumii mondene și ale luxului vizibil. Ea îl sfătuiește să nu pozeze cu obiecte scumpe sau să se afișeze în mașini de lux, pentru că acestea pot atrage hoții și incidente nedorite, exact cum s-a întâmplat la Londra.

„Mama a aflat de incident când m-am întors în țară. Mi-a zis că sunt un inconștient, a spus să nu mai fac paradă. Nu e de acord să-mi cumpăr nicio mașină. Îmi spune mereu să fiu precaut.”

Botezatu a mai spus că respectă pe cât posibil recomandările mamei pentru că experiențele din trecut îl fac să fie precaut. Designerul a spus că încearcă ca imaginea lui publică să fie echilibrată între glamour și siguranță, evitând situațiile periculoase care pot apărea prin expunere.

Sfatul mamei lui Botezatu: să pară sărac în fața lumii

Designerul ne-a spus că sfaturile mamei nu-l limitează, ci îl protejează. Acestea îl fac să fie atent în public și să nu transforme fiecare apariție într-o țintă pentru hoți sau incidente neprevăzute.

„Eu datorită vouă, presei, televiziunii, fanilor mei consumatori de modă exist. Dacă n-ați mai fi, n-aș mai exista.”

