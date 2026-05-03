Bărbatul îndrăgostit de Ema îi ironizează pe Răzvan și Ella, după relația fulger: ”Îi doresc unul mai bun”

Relația dintre Ella Vișan și Răzvan Kovacs a fost intens discutată în ultima perioadă, însă povestea lor pare să fi ajuns deja la final. După doar câteva săptămâni petrecute împreună, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate, fără să ofere explicații clare. Un semn evident al rupturii este faptul că și-au dat unfollow pe rețelele de socializare și au șters toate fotografiile în care apăreau împreună.

Situația a fost cu atât mai controversată cu cât Răzvan Kovacs nu este încă divorțat de Ema Oprișan, ceea ce a alimentat discuțiile despre un posibil triunghi amoros. Relația lor a atras atenția încă de la început, mai ales după ce au început să apară tot mai des împreună și chiar au vorbit public despre legătura lor într-un podcast.

Ce a spus Romeo Vasiloni despre Răzvan Kovacs și Ella Vișan

În acest context, Romeo Vasiloni, cunoscut din Insula Iubirii, nu a ezitat să comenteze situația. Acesta a fost critic încă de la început față de relația lor, iar după despărțire a făcut o remarcă ironică la adresa Ellei. Cu ocazia zilei de 1 Mai, el le-a transmis urmăritorilor un mesaj festiv, strecurând și o aluzie subtilă la fosta relație: i-a urat Ellei să aibă parte de ceva „mai bun”.

„Oameni frumoși, vă doresc un 1 Mai fericit și Ellei îi doresc, de asemenea, unul mai bun! (n.r râde)”, a spus Romeo Vasiloni, pe TikTok.

Mai mult, fosta ispită masculină a subliniat lipsa de empatie pe care, în opinia sa, Ella ar fi avut-o față de Ema Oprișan. Acesta a punctat faptul că situația este delicată, mai ales în contextul unui divorț și al existenței copiilor, sugerând că discreția ar fi fost o alegere mai potrivită pentru toți cei implicați.

„Ca femeie, zero empatie pentru femei. Aici mă refer strict la Ema, care trece printr-un divorț, care are au doi copii, au copii împreună, adică puteți să vă trăiți dragostea în liniște, pentru că e destul de deranjant să îți vezi bărbatul pe care l-ai iubit sau îl iubești atât de devreme în brațele altcuiva, chiar dacă se știe”, a spus Romeo Vasiloni pe TikTok zilele trecute.

