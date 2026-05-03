Mărturisiri în premieră. Matei, nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluie la ”Altceva” dialogul ultimelor clipe: ”Am fost ultimul care a discutat cu el”

Într-o seară ce promite să oprească timpul în loc, comunitatea „Altceva cu Adrian Artene” se pregătește pentru o întâlnire tulburătoare. Invitatul episodului care se va difuza luni, 4 mai (ora 19:00, pe Youtube) este Matei Lucescu, nepotul regretatului Mircea Lucescu.

Matei poartă pe umeri nu doar un nume uriaș, ci și povara ultimelor cuvinte rostite de bunicul său. Este prima apariție a lui Matei într-un format de podcast, o spovedanie despre omul din spatele mitului și despre dorințe rămase nerostite.

Dialogul dintre Adrian Artene și Matei Lucescu nu este doar un interviu, ci o călătorie prin arhivele sentimentale ale unei familii care a respirat și încă mai respiră… fotbal. Invitatul ”Altceva” rememorează cu o emoție vibrantă cum bunicul său, plecat dintr-o familie marcată de lipsuri materiale crunte, a reușit să clădească o legendă. Deși „Il Luce” și-a dorit cu ardoare să-și vadă nepotul continuându-i pașii pe gazon, destinul a avut alte planuri, Matei mărturisind cu o sinceritate dezarmantă: „Cu mine n-a reușit”.

Discuția atinge corzi sensibile atunci când vine vorba de plecarea marelui Lucescu. Paradoxal, moartea bunicului, deși o rană deschisă, a acționat ca un magnet invizibil, apropiind familia mai mult ca niciodată. Nepotul lui ”Il Luce” povestește despre scenele copleșitoare de la priveghi, imagini pe care mintea umană cu greu le poate anticipa, unde respectul unei întregi lumi s-a înclinat în fața legendei.

„Nu renunța niciodată!” – testamentul lui Mircea Lucescu

Podcastul scoate la iveală pasiunile ascunse ale antrenorului și singurul gând care îi domina existența, chiar și atunci când criticile aspre de dinaintea meciului cu Turcia i-au umbrit privirea. Lecția supremă pe care bunicul i-a lăsat-o moștenire lui Matei, și prin el nouă tuturor, este una scurtă, dar tăioasă ca un verdict: „Nu renunța niciodată!”

Cine va mai purta numele Lucescu pe terenul de fotbal? Există oare o ultimă dorință care a rămas suspendată între cer și pământ? Răspunsurile se regăsesc în acest dialog-document.

„Vă invit luni seară să aprindem o lumânare a neuitării. Întâlnirea cu Matei Lucescu nu este un simplu podcast. Este o liturghie a amintirilor. Vom asculta ecoul ultimelor cuvinte ale marelui Mircea Lucescu și vom încerca să înțelegem ce rămâne în urmă atunci când o legendă pleacă să antreneze îngerii. Nu ratați această premieră, care, înainte de toate, este o lecție despre iubire, familie și demnitate”, subliniază jurnalistul Adrian Artene despre episodul ”Altceva”, care se va difuza, pe YouTube, luni, 4 mai 2026, începând de la ora 19.00.