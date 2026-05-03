Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru un gyros în 2026. Fosta vedetă Kanal D, uimită de preț

Mădălin Ionescu și familia sa se află în aceste zile în Grecia, destinația pe care o preferă an de an odată cu începutul sezonului estival. În mini-vacanța de 1 Mai, fostul prezentator de la Kanal D a ales Halkidiki. El a împărtășit online câteva impresii, inclusiv cât costă un gyros în 2026.

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu au petrecut 1 Mai în Grecia, locul unde merg frecvent de 15 ani. Indiferent de momentul sezonului estival, fie la început, în plin sezon sau spre final, familia fostului prezentator de la Kanal D nu ratează ocazia de a da o fugă în locul lor preferat.

Cât a plătit Mădălin Ionescu pe un gyros

Aproape de fiecare dată, Mădălin Ionescu le împărtășește prietenilor virtuali impresii din Grecia: de la prețuri și aglomerație, până la cum arată zona și atmosfera de acolo. De data acesta, ei au ales peninsula Halkidiki, din nordul țării.

Pe lângă imaginile cu peisajele de poveste din locurile pe care le-a vizitat, Mădălin Ionescu a atras atenția cu o observație despre gyros, preparatul emblematic al grecilor, atât de apreciat și iubit de majoritatea turiștilor. El a dezvăluit că, în cei 15 ani de când merge în Grecia, prețul unui gyros a rămas neschimbat: 5 euro.

„Mi se pare fascinant faptul ca de 15 ani, de cand mergem frecvent in Grecia, chiar de mai multe ori pe an, in 90 la suta din cazuri gyros-ul si-a pastrat pretul : 5 euro. E ca o unitate de măsură a nivelului de trai al grecilor . Gyros-ul nu e doar mâncare. E un fenomen cultural și social. În timp ce în România prețurile alimentelor cresc de mai multe ori pe an, inclusiv în restaurante, uneori haotic, în Grecia există un prag psihologic. Gyros-ul nu trebuie să sară peste o anumită limită. De ce? Pentru că gyros-ul este echivalentul unei mese accesibile pentru toată lumea: muncitorul de pe șantier, studentul fără bani, turistul grăbit, pensionarul, dar este mâncat cu mândrie și de bogătași sau de politicieni. Este fast-food-ul democratic. Dacă prețul lui scapă de sub control, nu mai vorbim doar de inflație. Vorbim de ruptură socială. Gyros-ul funcționează ca o „valută paralelă”, a scris Mădălin Ionescu pe Facebook.

