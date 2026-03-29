Cristina Șișcanu, mărturisiri despre cel mai mare regret. De ce nu a mai făcut un copil: ”Nu e totul roz!”

De: David Ioan 29/03/2026 | 18:33
Foto: Facebook

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează un cuplu din 2011, anul în care s-au căsătorit. Cei doi au împreună o fiică, pe Petra, iar fostul prezentator TV mai are doi copii din prima căsnicie, care au rămas în grija lui după divorț.

Relația lor a început într-un mod neobișnuit, iar la început mulți au privit cu scepticism povestea lor de iubire. În timp, însă, cei doi au demonstrat că formează una dintre cele mai stabile familii din showbiz și s-au concentrat pe creșterea copiilor și pe viața de familie.

Cristina Șișcanu a povestit că relația lor s-a bazat încă de la început pe sentimente puternice, nu pe avantaje materiale.

„Eu cu Mădălin ne-am luat dintr-o dragoste foarte mare și o atracție foarte puternică și asta ne-a ținut. Nu aveam nici bani, în sensul că nu l-am luat pe Mădălin că ar fi fost bogat, l-am luat că m-am îndrăgostit de el și el, la rândul lui, de mine. Ăsta a fost singurul motiv pentru care am început o relație și după aceea am construit ușor-ușor. Nu a fost simplu, a fost greu pentru că noi din start am pornit cu doi copii care aveau niște necesități, Filip în mod deosebit. Noi aveam un job foarte solicitant, lucram amândoi la emisiuni zilnice. Poate oamenii nu înțeleg, că ei văd doar partea aceea glam a muncii în televiziune. Nu e totul roz! Presiunea în televiziune e foarte mare și munceai enorm, pe brânci”, spune Cristina.

Vedeta a vorbit și despre cel mai mare regret al ei, mărturisind că și-ar fi dorit să mai aibă un copil, însă contextul ultimilor ani a făcut-o să amâne această decizie.

„Acum regretul meu este că nu am mai făcut un copil. Ăsta e marele meu regret și parcă mi se pare deja prea târziu. Și mi-e frică și de lumea în care trăim, am multe temeri de genul ăsta și asta mă ține pe loc. Am vrut de acum patru ani să mai fac un copil, dar a venit războiul, acum e și alt război. Te gândești în ce lume trăim și la toată nesiguranța…”

De asemenea, Cristina a explicat că instabilitatea globală o face să se teamă să planifice o sarcină.

„Mă sperie tot ce se întâmplă în lume, pentru că nu poți să-ți mai faci niciun plan, nu știi ce se întâmplă mâine, nu poți să-ți planifici o sarcină, că ți-e frică. Poate trebuie să-ți faci bagajele și să pleci. Sper că nu vom fi în situația asta niciodată, dar vezi cât de nesigur e totul?”, a declarat aceasta.

Tags:

Recomandarea video

Urmărește Cancan.ro pe Google News
