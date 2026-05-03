Cristian Boureanu, direct din Survivor la „bronz” în Sinaia. Licoarea lui Bachus l-a încins la Cota 2000

La Sinaia, sus la Cota 2000, unde de obicei oamenii vin să respire aer de munte și să-și mai pună o geacă pe ei, Cristian Boureanu a decis că regulile sunt… opționale. Fostul concurent Survivor pare că a rămas cu traume din competiția care știe să scoată tot ce e mai rău din oameni, altfel nu ne explicăm alegerea lui vestimetară. În timp ce toți erau îmbrăcați până în gât, afaceristul a decis că este vremea să se bronzeze…la munte. CANCAN.RO are poze tari, așa cum v-a obișnuit.

Scena e simplă, dar imposibil de ignorat: o masă de party, doi prieteni îmbrăcați absolut normal cu geci, hanorace (oameni care știu unde se află) și apoi Boureanu, cu pantaloni negri, încălțări potrivite pentru zăpadă și… nimic de la brâu în sus. Afaceristul este la bustul gol, ca și cum ar fi confundat Sinaia cu Mamaia.

Boureanu a confundat Sinaia cu Mamaia

Pe masă: câteva sticle de bere goale, dovada că distracția era de mult începută. Cristian nu pare deranjat de faptul că este singurul la bustul gol. Din contră, stă relaxat, absorbit total de telefon și fără niciun stres. Ne-am dat seama că notificările sunt mai importante decât temperatura de afară sau privirile celor din jur.

Și priviri sunt multe, pentru că rar vezi așa ceva. Într-un peisaj unde toți sunt “în regulă”, Boureanu știe să iasă din nou în evidență în stilul său caracteristic. Poate că asta e ideea fostului concurent Survivor, să iasă din peisaj. Să stea la masă cu prietenii lui, în creierii munților, la bustul gol, pe telefon, în timp ce restul lumii încă joacă după reguli vechi. Oriunde apare, Cristian Boureanu are propriile lui modalități de a se face observat, asta e clar.

