Scântei la Survivor! Ce a putut spune Aris Eram despre Cristian Boureanu

Apar noi tensiuni între concurenți la Survivor România, iar schimburile de replici devin din ce în ce mai directe pe măsură ce miza crește. În cea mai recentă ediție, conflictul dintre Cristian Boureanu și Aris Eram a atras atenția, după un moment tensionat chiar înaintea unei probe importante.

Înainte de jocul pentru recompensă, concurenții din tribul Los Ninos s-au pregătit pentru o confruntare dificilă, însă atmosfera a fost încărcată de o discuție neașteptată. Aris Eram a ales să îl provoace direct pe Cristian Boureanu, întrebându-l dacă se consideră un concurent puternic în competiție. Întrebarea nu a fost una întâmplătoare, ci a venit în contextul unor opinii deja exprimate în tabără, unde mai mulți participanți au sugerat că fostul politician nu se numără printre cei mai performanți.

Ce s-a întâmplat între Aris Eram și Cristian Boureanu

Ulterior, Aris a explicat că a vrut să afle dacă Boureanu este conștient de modul în care este perceput de ceilalți și dacă își asumă această imagine. În opinia sa, colegul său ar fi evitat până acum să răspundă clar la acest subiect.

„Mi se pare că de la începutul emisiunii, toată lumea și-a dat seama că Cristi este un concurent mai slab și mi se pare că niciodată nu a recunoscut-o. Tot timpul a încercat să evite subiectul, să zică că poate sunt, dar nu chiar e așa. Aș fi vrut să văd dacă el chiar crede că nu este unul dintre cei mai slabi concurenți și se consideră chiar unul bun”, a declarat Aris Eram.

Replica lui Cristian Boureanu nu a întârziat. Vizibil iritat de situație, acesta a răspuns ferm, sugerând că astfel de provocări fac parte din strategia lui Aris. În același timp, a transmis că nu este afectat de etichetele puse de ceilalți și că fiecare concurent are dreptul la propria opinie.

Mai mult, fostul politician a venit cu un mesaj clar pentru adversarul său: dacă este considerat slab, atunci nu ar trebui să fie votat pentru duel, tocmai pentru a evita o confruntare ulterioară în fazele finale ale competiției.

„Poate dintre băieții rămași sunt mai slab, momentan sunt aici. Lui Aris îi place să mă întărâte. În final, contează ce se întâmplă aici. Dacă mă consideră slab, îl rog frumos să nu mă voteze în continuare pentru duel, ca să se întâlnească cu mine în fazele finale. Dacă crede că sunt foarte bun, să se gândească foarte bine ce face. Deocamdată fiecare are dreptul la părerea lui”, a declarat Cristian Boureanu, la Survivor.

