Întoarsă acasă de la Survivor, „războinica” Bianca a primit vestea cu ochii în lacrimi: „Are cancer”

Participarea Biancăi Stoica la Survivor România 2026 nu este doar o provocare fizică și psihică, ci și o poveste personală încărcată de emoție și motivație profundă. Revenirea ei acasă după experiența din competiție a fost marcată de un moment dificil, care i-a schimbat complet starea de spirit: aflarea veștii că unul dintre cei mai importanți oameni din parcursul ei educațional se confruntă cu o boală gravă. Iată despre cine este vorba!

Bianca Stoica, una dintre cele mai tinere concurente ale sezonului, a intrat în competiție cu dorința de a demonstra că determinarea și disciplina pot depăși orice limită impusă de vârstă sau experiență. Parcursul ei nu este întâmplător, ci construit în timp, sub influența unor oameni care au crezut în potențialul ei încă din perioada liceului.

Ce veste a primit Bianca Stoica

Un rol esențial în formarea Biancăi l-a avut profesorul de educație fizică din cadrul Liceul Teoretic „Șerban Vodă” din Slănic-Prahova. Acesta nu doar că i-a ghidat pașii în activitatea sportivă, dar a fost și cel care a încurajat-o să urmeze o carieră în domeniu, văzând în ea un talent și o ambiție aparte. Sprijinul primit în acea perioadă a contribuit decisiv la alegerea drumului profesional pe care Bianca îl urmează astăzi.

Întoarsă acasă de la Survivor, Bianca a primit o veste îngrijorătoare. Fostul ei profesor de sport are cancer. Tânăra a distribuit totul pe Facebook.

Profesorul Dumitrache Nicolae, cunoscut în comunitate pentru implicarea și devotamentul său față de elevi, trece în prezent printr-o încercare majoră. Diagnosticul de cancer a venit brusc, transformând radical viața unui om care până nu demult era activ, energic și dedicat în totalitate meseriei sale. Pentru familie, colegi și foști elevi, vestea a fost un șoc profund, mai ales că profesorul era perceput ca un model de vitalitate și optimism.

Impactul acestei situații se resimte puternic și în rândul celor pe care i-a influențat de-a lungul anilor. Pentru Bianca, legătura cu fostul său profesor este una specială, fiind unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la formarea ei atât ca sportivă, cât și ca persoană.

