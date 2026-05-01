Cât costă o porție de mici la restaurantul Trump Tower din Chicago în 2026. Surpriză pentru turiști!

De câțiva ani, restaurantul Terrace 16 din cadrul Trump International Hotel & Tower din Chicago vinde în meniul său mici românești. Celebrul produs consumat de români de 1 Mai a fost introdus în meniu de către managerul locației, un român care se mândrește cu originile sale. Dar cât costă o porție de mici la restaurantul lui Donald Trump din Chicago în 2026? Surpriză pentru turiști!

Potrivit meniului publicat de Terrace 16 din cadrul Trump International Hotel & Tower din Chicago, o porție de mici are același preț ca acum 3 ani – 28 de dolari!

Cât costă o porție de mici la restaurantul Trump Tower

În urmă cu 3 ani, pe internet s-a viralizat o informație care a făcut toți românii să se simtă mândri! Este vorba despre introducerea în meniul restaurantului Trump Tower din Chicago a celebrilor mici, pe care românii îi consumă de Ziua Muncii, de 1 Decembrie și aproape la fiecare grătar organizat în weekendurile de vară.

Ideea i-a aparținut managerului locației de la acea vreme, Răzvan, care susține cultura și tradițiile românești în Statele Unite. Descoperirea a fost făcută de Pescobar în 2023, în timpul unei vizite în America. La vremea respectivă, o porție de mici costa 28 de dolari.

Se pare că, în ciuda crizei combustibilului și a creșterii prețurilor la nivel global, prețul unei porții nu a fost afectat în 2026. Conform meniului publicat de Terrace 16 din cadrul Trump International Hotel & Tower din Chicago, prețul pentru o singură porție nu s-a majorat.

Ce primesc turiștii de 28 de dolari

După cum se vede și în meniu, cei care aleg să comande mici vor primi „house-made catalpa grove pork & beef grilled sausage, smoked eggplant purée, pickled peppers, frisée, mustard, vinaigrette, shoestring frites”. Pe românește, clienții primesc „cârnat la grătar din porc și vită, preparat în casă, piure de vinete afumate (adică salată de vinete), ardei murați, salată creață, muștar, vinegretă, cartofi prăjiți pai”.

Felul de mâncare tradițional românesc vine și cu un avertisment din partea bucătarilor. Motivul? Micii sunt suculenți la interior și pot prezenta un risc pentru anumite persoane care au probleme de sănătate.

„Consumul de carne, carne de pasăre, fructe de mare sau ouă crude ori insuficient gătite poate crește riscul de boli de origine alimentară, în special dacă aveți anumite afecțiuni medicale. Meniul nostru conține produse servite crude sau parțial gătite ori poate include ingrediente crude sau insuficient preparate termic”, anunță echipa de bucătari.

