Avertisment pentru turiștii care merg în Grecia de 1 Mai. Niciun feribot nu va circula vineri din cauza unei greve în sectorul maritim

De: Daniel Matei 01/05/2026 | 07:50
Sursa foto: Colaj CANCAN

Grecia se va confrunta vineri cu perturbări majore în transport, după ce sindicatele au anunțat greve cu ocazia Zilei Muncii, care vor duce la anularea tuturor curselor de feribot și tren, precum și a majorității serviciilor de transport public din capitala Atena.

Feriboturile către insule vor rămâne blocate în port pe tot parcursul zilei, după ce federația maritimă PNO a anunțat o grevă de 24 de ore. Sindicatul a precizat că urmărește consolidarea drepturilor de negociere salarială și semnarea de noi contracte colective. Greva PNO va afecta, de asemenea, docherii, angajații portuari și echipajele de remorcare, potrivit ekathimerini.com.

Sindicatele din transport au declanșat, de asemenea, o grevă de 24 de ore care va duce la anularea tuturor serviciilor feroviare și de tren suburban. Protestele vor afecta și activitatea metroului din Atena, pe toate cele trei linii, dar și a rețelei de tramvaie.

Autobuzele și troleibuzele din capitală vor circula nominal între orele 9:00 și 21:00, însă mitingurile planificate de sindicate în centrul orașului sunt așteptate să perturbe semnificativ serviciile.

Lucrătorii din transport cer majorări salariale, măsuri eficiente ale guvernului împotriva crizei costului vieții, modernizarea infrastructurii și angajarea de personal suplimentar.

Ce solicită sindicaliștii

Lucrătorii din transport cer servicii de transport public sigure și fiabile, creșteri salariale semnificative prin acorduri colective și măsuri pentru combaterea creșterii costului vieții și a practicilor de speculă.

De asemenea, aceștia solicită refacerea completă a rețelei feroviare și a infrastructurii afectate de dezastre naturale.

În plus, sindicatele cer angajarea de personal permanent pentru a acoperi nevoile operaționale constante, cu scopul de a îmbunătăți standardele de siguranță și calitatea serviciilor oferite pasagerilor.

Sindicatul a cerut menținerea caracterului public și gratuit al educației maritime, propunând reforme pentru alinierea acesteia la cerințele actuale ale industriei. De asemenea, a solicitat îmbunătățirea serviciilor de sănătate și educație, precum și compensarea pierderilor suferite de pensionarii din sectorul maritim.

În mesajul transmis de 1 Mai, secretarul general al federației PNO, Manolis Tsikalakis, a subliniat importanța continuă a luptelor sindicale, făcând referire la mișcarea muncitorească din Chicago din 1886 și la revendicarea zilei de lucru de opt ore.

Acesta a afirmat că lucrătorii uniți pot obține drepturi semnificative, solicitând în același timp reflecție și reorganizare în cadrul mișcării sindicale.

