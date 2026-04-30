Schimbare majoră într-o destinație preferată de români. Dispar șezlongurile de pe sute de plaje

Una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru români vine cu o schimbare majoră înainte de sezonul estival. Autoritățile au decis să extindă semnificativ lista plajelor unde șezlongurile și umbrelele nu mai pot fi închiriate, într-un efort clar de protejare a mediului și de limitare a turismului excesiv.

Este vorba despre Grecia, acolo unde aproximativ 251 de plaje sunt acum incluse pe lista zonelor strict protejate, unde este interzisă orice formă de amenajare comercială – de la șezlonguri și umbrele până la structuri temporare sau beach baruri, scrie Euronews.

Multe dintre aceste plaje fac parte din rețeaua Natura 2000, ceea ce înseamnă că sunt considerate zone cu o valoare ecologică deosebită, unde habitatul natural trebuie păstrat intact.

De ce au luat autoritățile din Grecia această decizie

Ministerul Mediului din Grecia afirmă că decizia are ca scop consolidarea protecției plajelor cu o importanță estetică, geomorfologică și ecologică deosebită, precum și conservarea habitatelor valoroase și a speciilor de floră și faună care depind de acestea.

În același timp, a fost extinsă lista plajelor incluse în programul marin Natura 2000, care sunt acum supuse unui regim de protecție mai strict. În aceste zone, cedarea dreptului de utilizare a țărmului și a plajei nu este permisă, iar intervențiile sau activitățile care ar putea modifica forma lor naturală sau ar afecta negativ funcțiile ecologice sunt interzise.

Pe fondul intensificării îngrijorărilor cu privire la impactul turismului excesiv, autorităţile elene au început să demonteze construcţiile ilegale de-a lungul coastelor în ultimii ani. În 2025, o controversă a izbucnit şi pe insula Milos din arhipelagul Cicladelor, cu privire la construirea unui hotel în apropierea uneia dintre cele mai faimoase plaje din Grecia, Sarakiniko.

În decembrie, mai mulţi primari din insulele Ciclade şi Dodecanez din Marea Egee au avertizat că turismul excesiv ameninţă însăşi existenţa insulelor.

În 2025, Grecia a fost vizitată de 37,981 milioane de turişti, o creştere de 5,6% faţă de anul precedent, conform cifrelor provizorii publicate la sfârşitul lunii februarie de Banca Greciei, ceea ce înseamnă că, pentru al treilea an consecutiv, a fost înregistrat un nou record în ceea ce priveşte sosirile de turişti.

