Tom Felton, din nou singur după șase ani de relație. Starul din Harry Potter și-ar fi făcut cont pe o aplicație de dating

Vești surprinzătoare pentru fanii universului Harry Potter. Actorul Tom Felton, cunoscut în întreaga lume pentru rolul lui Draco Malfoy, s-ar fi despărțit de partenera sa, Roxanne Danya, după o relație care a durat aproximativ șase ani.

Mai mult, actorul ar fi revenit deja pe celebra aplicație de dating pentru celebrități, Raya, semn că este pregătit pentru un nou capitol în viața sa sentimentală, scrie Daily Mail.

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, Tom Felton și designerul de bijuterii Roxanne Danya formau un cuplu încă din 2020. Cei doi s-ar fi cunoscut în țara natală a acesteia, Africa de Sud, iar în 2022 ea s-a mutat în Marea Britanie pentru a fi alături de Tom.

Relația lor a fost una discretă, cei doi alegând să își țină povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, surse apropiate susțin că povestea lor s-a încheiat recent, iar actorul și-a actualizat profilul pe Raya, una dintre cele mai exclusiviste aplicații de dating din lume.

Deși și-au ținut relația departe de ochii publicului, Tom nu o mai urmărește nici pe Roxanne pe Instagram, un detaliu care a alimentat și mai mult speculațiile privind despărțirea lor.

Ce este Raya, aplicația pe care ar folosi-o Tom Felton

Mai multe persoane care folosesc aplicația au observat că profilul actorului este activ și conține fotografii recente, inclusiv imagini cu câinii săi. Acest detaliu a alimentat rapid speculațiile privind despărțirea de Roxanne și revenirea sa în lumea întâlnirilor.

Nu este pentru prima dată când Tom Felton folosește Raya. Actorul și-a făcut cont pe platformă și în 2020, înainte de a începe relația cu Roxanne. La acel moment, surse apropiate spuneau că programul încărcat și viața petrecută între filmări și călătorii îi făceau dificilă găsirea unei partenere care să îi înțeleagă stilul de viață.

De-a lungul anilor, viața amoroasă a actorului a fost intens comentată de fani, mai ales din cauza relației speciale pe care a avut-o cu colega sa din seria Harry Potter, Emma Watson. Cei doi au alimentat constant zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste, însă au insistat de fiecare dată că între ei există doar o prietenie profundă. În autobiografia sa publicată în 2022, Felton a explicat că a admirat-o enorm pe Emma Watson, dar că relația lor nu a fost niciodată una romantică.

CITEȘTE ȘI:

Netflix pregătește un nou serial SF de la creatorii unui fenomen global. Primele detalii despre producție

Cauza morții lui James Handy a fost confirmată. Ce i-a adus sfârșitul actorului din „Top Gun”