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Amy Schumer, transformare spectaculoasă după ce a slăbit aproape 23 de kilograme. Cum arată actrița în costum de baie

De: Daniel Matei 12/08/2026 | 22:50
Amy Schumer, transformare spectaculoasă după ce a slăbit aproape 23 de kilograme. Cum arată actrița în costum de baie
Sursa foto: Profimedia
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Amy Schumer și-a etalat noua siluetă într-o serie de fotografii în costum de baie, după ce a slăbit aproape 23 de kilograme. Actrița americană a ales să publice imagini needitate, iar schimbarea sa fizică a atras rapid atenția fanilor.

Schumer, în vârstă de 45 de ani, a împărtășit pe rețelele sociale mai multe fotografii realizate în timpul unei vacanțe, în care apare purtând un costum de baie. Actrița a ales să nu folosească filtre pentru imaginile respective, potrivit Page Six.

Amy Schumer, în costum de baie

Actrița a dezvăluit anterior că a pierdut aproximativ 23 de kilograme. Transformarea a venit în contextul unor probleme medicale cu care s-a confruntat în ultimii ani.

Schumer a vorbit public despre diagnosticul de sindrom Cushing, o afecțiune care poate apărea atunci când organismul este expus pentru o perioadă îndelungată la un nivel ridicat de cortizol. Ea a explicat că diagnosticul a ajutat-o să înțeleagă mai bine schimbările prin care trecea organismul său.

În fotografiile recente, actrița apare relaxată și zâmbitoare, iar imaginile au atras numeroase reacții din partea urmăritorilor.

 

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Schumer a fost de mai multe ori deschisă în privința relației sale cu propriul corp și a presiunii pe care o resimt femeile în ceea ce privește aspectul fizic.

A slăbit aproape 23 de kilograme

Actrița a menționat și utilizarea medicamentului Mounjaro în procesul de slăbire, după ce anterior a vorbit despre efectele problemelor hormonale asupra greutății sale.

Câteva dintre vedetele apropiate de Amy Schumer au reacționat în secțiunea de comentarii. Actrița Kate Walsh, cunoscută din „Grey’s Anatomy”, i-a transmis: „Ești atât de frumoasă, Amy. Ești fericită și înflorești”. Cântăreața australiană Sophie Monk a comentat, la rândul ei: „Frumoasă!”.

Schumer a vorbit deschis despre faptul că folosește Mounjaro încă de la începutul anului 2025. În decembrie anul trecut, actrița le-a spus urmăritorilor săi de pe Instagram că a slăbit aproximativ 23 de kilograme pentru a face față sindromului Cushing, cu care a fost diagnosticată în 2024.

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