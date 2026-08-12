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Anne Hathaway, acuzată că poartă o burtă falsă de gravidă. Cum a răspuns actrița după ce teoria a devenit virală pe internet

De: Daniel Matei 12/08/2026 | 15:32
Anne Hathaway, acuzată că poartă o burtă falsă de gravidă. Cum a răspuns actrița după ce teoria a devenit virală pe internet
Sursa foto: Profimedia
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Anne Hathaway, însărcinată cu al treilea copil, s-a trezit în centrul unei teorii bizare apărute pe internet. Mai mulți utilizatori ai rețelelor sociale au susținut că actrița ar purta o burtă falsă de gravidă, după ce aceasta a apărut pe covorul roșu la premiera celui mai recent film al său. Hathaway a răspuns acuzațiilor cu umor, printr-un mesaj care nu a lăsat prea mult loc de interpretări.

Actrița în vârstă de 43 de ani a participat pe 9 august la premiera mondială a filmului The End Of Oak Street, la Burbank, California. Hathaway a apărut într-o ținută formată din blugi cu talie joasă și un top scurt, care îi lăsa la vedere burta de gravidă, scrie Euronews.

Apariția a fost suficientă pentru ca anumite persoane de pe rețelele sociale să înceapă să pună sub semnul întrebării sarcina actriței. Teoria potrivit căreia aceasta ar purta o burtă falsă a devenit virală, iar Hathaway a decis să răspundă.

Anne Hathaway, acuzată că poartă o burtă falsă

Totul a pornit de la o postare devenită virală pe X. Unii utilizatori au susținut că aspectul burții actriței ar fi „ciudat”, iar unul dintre comentarii afirma că buricul ei ar părea nenatural. Alții au mers și mai departe, susținând că ar fi vorba despre o „burtă protetică” sau chiar despre una dintre protezele folosite în filme pentru a simula o sarcină.

Teoria a căpătat suficientă amploare încât Anne Hathaway să reacționeze public. Actrița a distribuit un videoclip din seara premierei și a ales să răspundă într-un mod ironic.

Mesajul care a însoțit imaginile a fost scurt: „Păr fals, burtă reală”.

 

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Anne Hathaway este însărcinată cu al treilea copil

Hathaway este în prezent însărcinată cu al treilea copil. Actrița este căsătorită cu actorul Adam Shulman, iar cei doi mai au împreună doi copii, născuți în 2016 și 2019.

Sarcina vine după ce Hathaway a vorbit public despre dificultățile pe care le-a întâmpinat anterior. În 2015, actrița a suferit un avort spontan în perioada în care juca într-un spectacol în care trebuia să interpreteze în fiecare seară o naștere.

Ulterior, Hathaway a vorbit deschis despre problemele de fertilitate și despre faptul că sarcinile sale nu au venit atât de ușor pe cât și-ar fi dorit. În 2019, când a anunțat cea de-a doua sarcină, ea le-a transmis un mesaj de susținere persoanelor care treceau prin probleme de infertilitate.

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