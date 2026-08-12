Lucy Davis, actrița cunoscută pentru rolul lui Dawn Tinsley din versiunea britanică a serialului „The Office”, a dezvăluit că suferă de cancer de sân în stadiul 4. Boala s-a răspândit la oase, iar medicii i-au spus că este incurabilă.

Lucy Davis are cancer în stadiul 4

Lucy Davis, în vârstă de 53 de ani, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer de sân în stadiul 4 în urmă cu aproximativ 18 luni. Boala s-a răspândit la oase, inclusiv la coloana vertebrală, șoldul drept și coaste, iar în prezent chimioterapia nu mai reprezintă o opțiune pentru ea, potrivit PEOPLE.

Actrița a făcut dezvăluirea într-o postare pe Instagram, în care a vorbit despre încheierea unei perioade de tratament și despre realitatea cu care se confruntă.

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Primul simptom observat de Lucy Davis

Davis a explicat că diagnosticul a venit după ce a observat o mică zonă întărită, însă inițial nu a considerat că ar putea fi ceva grav. Ulterior, investigațiile au arătat că este vorba despre cancer de sân metastatic. În cazul său, boala s-a extins la oase, afectând coloana vertebrală, șoldul și coastele.

Actrița a recunoscut că situația este una extrem de dificilă, însă spune că încearcă să nu lase boala să îi definească întreaga existență.

„Nu mă tem de ceea ce urmează”, a transmis Davis, explicând că încearcă să se bucure de timpul care i-a mai rămas.

Lucy Davis a vorbit și despre modul în care își dorește să fie privită de cei din jur. Actrița spune că nu vrea ca diagnosticul să devină singurul lucru pe care oamenii îl văd la ea.

Durerea provocată de boală i-a afectat mobilitatea și, în anumite situații, are nevoie de un scaun cu rotile. Cu toate acestea, Davis spune că își dorește să continue să lucreze și să se bucure de lucrurile care îi aduc fericire.

„Nu mă sperie ceea ce urmează. Sunt împăcată cu asta. Îmi voi revedea cățelușa mai devreme decât mă așteptam, iar pentru mine, părăsirea trupului fizic înseamnă pur și simplu să mă întorc acasă. Orice suferință și orice doliu sunt pentru familia mea; pentru ei este mult mai greu decât pentru mine”, a transmis actrița.

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