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Rod Stewart a devenit bunic pentru a șasea oară. Fiica lui, Ruby, a născut un băiețel

De: Daniel Matei 12/08/2026 | 14:17
Rod Stewart a devenit bunic pentru a șasea oară. Fiica lui, Ruby, a născut un băiețel
Sursa foto: Profimedia
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Rod Stewart are un nou motiv de bucurie. Fiica sa, Ruby, a devenit mamă pentru a doua oară, iar artistul britanic a ajuns astfel la șase nepoți. Tânăra a anunțat nașterea băiețelului pe rețelele de socializare, unde a dezvăluit și numele ales pentru copil.

Rod Stewart, bunic pentru a șasea oară

Ruby Stewart, fiica lui Rod Stewart și a fostului model Kelly Emberg, a anunțat că a născut un băiețel pe 4 august. Copilul a primit numele Levi Rhodes Kalick, iar venirea sa pe lume îl transformă pe celebrul cântăreț în bunic pentru a șasea oară, potrivit The Standard.

Ruby a împărtășit vestea pe Instagram, publicând fotografii cu nou-născutul și anunțând că familia s-a mărit.

Fiica lui Rod Stewart, mamă pentru a doua oară

Băiețelul este al doilea copil al lui Ruby Stewart. Fiica artistului a preferat să păstreze până acum o parte din viața de familie departe de atenția publică, însă nașterea celui de-al doilea copil a fost un moment pe care a dorit să îl împărtășească cu urmăritorii săi.

Anunțul a atras rapid reacții din partea familiei. Penny Lancaster, soția lui Rod Stewart, a lăsat la rândul său un mesaj emoționant la postarea lui Ruby.

Rod Stewart are opt copii

Familia artistului britanic este una numeroasă. Rod Stewart are opt copii cu cinci femei, iar relațiile sale de familie au fost, de-a lungul timpului, un subiect de interes pentru presa britanică.

Ruby este una dintre fiicele sale și este rezultatul relației pe care Rod Stewart a avut-o cu modelul Kelly Emberg în anii ’80.

Artistul, în vârstă de 81 de ani, este căsătorit cu Penny Lancaster din 2007. Cei doi au împreună doi fii, Alastair și Aiden.

Nașterea lui Levi adaugă astfel un nou membru familiei numeroase a cântărețului, care se bucură acum de rolul de bunic pentru șase copii.

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