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Motivul pentru care un post britanic de radio a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a ieșit la iveală în urma anchetei

De: Daniel Matei 11/08/2026 | 22:10
Motivul pentru care un post britanic de radio a anunțat moartea Regelui Charles. Ce a ieșit la iveală în urma anchetei
Sursa foto: Profimedia
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O anchetă a scos la iveală cum a fost posibil ca un post britanic de radio să difuzeze din greșeală un anunț privind moartea Regelui Charles. Explicația este una neașteptată: un angajat al postului ar fi accesat „din curiozitate” materiale pregătite în cazul decesului monarhului, iar unul dintre fișiere a ajuns să fie transmis în direct.

Incidentul a avut loc în luna mai și a ajuns ulterior în atenția autorității britanice de reglementare în domeniul audiovizualului, Ofcom. Ancheta a stabilit că eroarea a pornit de la accesarea unor fișiere care nu ar fi trebuit să fie disponibile în sistemul folosit pentru transmisia live, potrivit PEOPLE.

Un angajat a vrut să vadă ce conțin fișierele

Incidentul s-a produs pe 19 mai, în timpul emisiunii „The Barry Marsh Show”, difuzată de Radio Caroline. Potrivit concluziilor anchetei, un angajat al postului efectua lucrări de mentenanță la computerul utilizat în studio. În timp ce verifica sistemul, acesta a deschis mai multe fișiere care conțineau materiale pregătite pentru eventualitatea morții Regelui Charles.

Angajatul le-a accesat, potrivit explicațiilor oferite în cadrul investigației, „din curiozitate”. Problema a fost că fișierele erau conectate la sistemul utilizat pentru transmisia live.

Astfel, un material care trebuia să rămână arhivat pentru o eventuală utilizare viitoare a fost difuzat accidental către ascultători.

Anunțul a fost difuzat de trei ori

Materialul transmis în direct anunța că Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, a murit. Pentru ascultători, situația a părut cu atât mai credibilă cu cât anunțul a fost difuzat de trei ori. Ulterior, postul a transmis imnul național britanic, iar apoi au urmat aproximativ 16 minute de liniște.

Programul obișnuit a fost reluat ulterior, iar prezentatorul și-a cerut scuze și a explicat că informația privind moartea monarhului fusese difuzată accidental.

La aproximativ 30 de minute de la prima difuzare a anunțului, postul a clarificat situația și a precizat că Regele Charles era în viață. Incidentul a ajuns în atenția Ofcom după ce autoritatea a primit două reclamații din partea ascultătorilor.

În urma investigației, autoritatea a stabilit că Radio Caroline a încălcat două prevederi ale Codului de radiodifuziune. Una dintre acestea se referă la obligația posturilor de a transmite informații de presă cu acuratețe, iar cealaltă la necesitatea de a corecta rapid erorile importante.

Ofcom a considerat că repetarea anunțului, urmată de difuzarea imnului național și de o perioadă îndelungată de liniște, putea determina publicul să creadă că informația despre moartea Regelui Charles era reală.

Ancheta a arătat însă că nu a fost vorba despre o tentativă deliberată de a răspândi o informație falsă, ci despre o eroare produsă după accesarea unor materiale pregătite în avans.

Ce s-a întâmplat cu angajatul

Radio Caroline a considerat incidentul o încălcare gravă a procedurilor interne. Angajatul responsabil pentru accesarea fișierelor a fost sancționat. Postul a luat, de asemenea, măsuri pentru a preveni repetarea unei asemenea situații. Materialele pregătite pentru eventualitatea morții monarhului au fost mutate pe un hard disk extern, astfel încât să nu mai poată fi accesate accidental din sistemul folosit pentru transmisia live.

Radio Caroline și-a cerut scuze pentru incident și a transmis că a îmbunătățit procedurile interne în urma celor întâmplate.

Posturile britanice pregătesc din timp materiale care pot fi difuzate în cazul morții monarhului. Acestea includ anunțuri, materiale biografice și alte informații care pot fi transmise rapid după confirmarea oficială a unui asemenea eveniment.

Pregătirea în avans este necesară pentru ca instituțiile media să poată reacționa imediat la un eveniment de o asemenea importanță națională.

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