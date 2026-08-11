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Cum a căzut copilul din duba aflată în mers în Tulcea, de fapt. Ce greșeală a comis tatăl lui

De: Alina Drăgan 11/08/2026 | 22:01
Cum a căzut copilul din duba aflată în mers în Tulcea /Foto: Captură Facebook
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Imagini greu de crezut au fost surprinse pe un drum din Tulcea. Un copil a căzut dintr-o dubă aflată în mers. Întregul incident a fost filmat de camera de bord a unui șofer. Din fericire, micuțul a scăpat doar cu câteva zgârieturi, însă situația ar fi putut să fie una mult mai gravă. Ce greșeală au comis părinții micuțului?

Luni, 10 august, un copil a căzut din mașina care se afla în mers pe o șosea din județul Tulcea. Întregul incident a fost filmat de camera de bord a șoferului care se afla chiar în spatele vehiculului. Ulterior, imaginile au fost publicate în mediul online și au devenit virale. Mulți au fost cei care au reacționat în urma celor întâmplate, iar specialiștii fac câteva recomandări esențiale pentru a evita astfel de situații.

Cum a căzut copilul din duba aflată în mers în Tulcea

În imaginile surprinse se poate vedea cum, în timp ce duba se afla în mers, copilul reușește să deschidă ușa glisată a mașinii și se rostogolește pe asfalt. Micuțul se afla pe bancheta din spate a mașinii și nu avea centura de siguranță pusă. Din fericire, șoferul ce se afla în spatele dubei a avut prezență de spirit și a reușit să oprească mașina imediat.

Micuțul s-a ridicat imediat după impact și a început să plângă. Fiind agitat și amețit în urma șocului, acesta începe să meargă spre banda de pe sensul opus, de pe care tocmai se apropia un TIR. Norocul a făcut ca și șoferul de TIR să observe totul la timp, așa că și acesta a reușit să oprească, fără să îl lovească pe copil.

De asemenea, în imagini se mai observă cum părinții opresc imediat duba, iar tatăl alergă spre cel mic și îl i-a în brațe de pe carosabil. Potrivit martorilor, micuțul s-a ales doar cu câteva zgârieturi și ar fi în afara oricărui pericol.

În urma celor întâmplate, oamenii legii s-au sesizat din oficiu și a fost întocmit un dosar penal în vederea efectuării de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Tatăl micuțului a fost dus la audieri.

În urma acestui incident și specialiștii au tras un semnal de alarmă. Prima greșeală pe care au făcut-o părinții a fost că l-au lăsat pe micuț neasigurat și nesupravegheat pe locurile din spate. De asemenea, părinții puteau să blocheze ușa, căci există un buton care face asta. Mai mult, specialiștii spun că atunci când cei mici se afla în mașină inclusiv geamurile electrice trebuie blocate.

 

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