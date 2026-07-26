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O persoană a murit și alte 16 au fost rănite, după ce o dubă a intrat în mulțime. Primele imagini cu atacatorul

De: Irina Vlad 26/07/2026 | 19:25
O persoană a murit și alte 16 au fost rănite, după ce o dubă a intrat în mulțime. Primele imagini cu atacatorul
Primele imagini cu atacatorul din Berlin/ Sursă foto: Profimedia
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Poliția din Berlin îl caută pe un bărbat de 21 de ani cu legături islamiste, după ce o dubă a intrat în mulțimea de la parada Pride din Berlin, unul dintre cele mai mari festivaluri Pride din Europa, sâmbătă seara. O femeie a murit și alte 16 persoane au fost grav rănite. 

Poliția a făcut publică o fotografie a bărbatului, identificat Abdul B, cetățean german născut în 2005 la Berlin într-o familie cu rădăcini libaneze. Are o înălțime de 1.90 cm, păr negru și o constituție atletică. În momentul atacului, purta un hanorac negru cu glugă și pantaloni albi. Este cunoscut de poliție, fiind în evidența autorităților după ce în luna mai a fost eliberat dintr-un centru de detenție pentru minori din Berlin.

„Suspiciunile noastre inițiale se îndreaptă către această persoană. Îl căutăm pe acest individ și încă nu l-am găsit”, a declarat Florian Nath, purtătorul de cuvânt al poliției din Berlin.

Poliția a făcut publică o fotografie a bărbatului, identificat doar ca Abdul B, cetățean german născut în 2005 la Berlin într-o familie cu rădăcini libaneze/ sursă foto: social media

Primele imagini cu atacatorul din Berlin

Alarma s-a dat sâmbătă, 25 iulie, în jurul orei 21:58, sâmbătă, de la locul accidentului, între sala de concerte a Filarmonicii din Berlin și intrarea într-un pasaj rutier subteran. Patru minute mai târziu, echipajele de prim ajutor ale poliției și pompierilor au ajuns la fața locului. Vehiculul folosit în atac, o dubiță albă, s-a oprit după ce a lovit un copac, moment în care șoferul a fugit pe jos de la locul accidentului în parcul Tiergarten din apropiere.

Purtătorul de cuvânt al serviciilor de urgență, Dominik Pretz, a declarat că atacul a avut loc în afara zonei oficiale de petrecere din oraș, care fusese blocată toată ziua pentru mașini cu ajutorul unor bariere speciale și al vehiculelor de poliție: „Totuși, parcul Tiergarten și zona din jur erau încă o zonă de petrecere, cu un număr destul de mare de oameni care se plimbau pe acolo”, a adăugat el.

La operațiunea de căutare din timpul nopții au participat mai multe echipe de polițiști înarmați, membri ai forțelor speciale GSG9 din Germania, câini de urmărire și elicoptere care survolau zona. Duminică dimineața devreme, forțele speciale au extins căutările într-o gară și un apartament situate în apropierea locului accidentului.

La fața locului, primarul Berlinului, Kai Wegner, și-a exprimat indignarea față de faptul că cea de-a 48-a ediție anuală a paradei CSD/Pride a orașului a fost încheiată de această faptă teribilă.

„Dar Berlinul, ca oraș al libertății și diversității, va deveni și mai puternic. Nu vom permite nimănui să ne răpească modul nostru de a trăi împreună.”, a spus primarul Berlinului.

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