O influnceriță a fost împușcată mortal în plină stradă! Avea doar 21 de ani

Influencerița DreamDoll Brii, pe numele real Brianna Johnson, și-a pierdut viața într-un mod tragic, la doar 21 de ani. Tânăra, care reușise să strângă peste 450.000 de urmăritori pe rețelele sociale, a fost victima unui atac armat petrecut în plină stradă, la scurt timp după ce plecase de la o petrecere.

Totul s-a petrecut în dimineața zilei de duminică, în jurul orei 5:30, în Miramar, statul Florida. Brianna conducea un Lamborghini și se îndrepta spre casă, însă drumul avea să se transforme într-un adevărat coșmar. Din motive care, deocamdată, nu au fost elucidate, asupra mașinii s-a deschis focul.

Influencerița DreamDoll Brii a fost ucisă

Chiar dacă autoturismul a fost lovit de mai multe gloanțe, acesta și-a continuat deplasarea pentru câțiva metri, până când s-a oprit într-un indicator rutier. La fața locului au ajuns rapid echipajele de intervenție, care au descoperit un tablou cutremurător.

În Lamborghini se aflau trei persoane, toate grav rănite. Victimele au fost transportate de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața influenceriței.

Primele concluzii ale anchetei arată că nu ar fi fost vorba despre un incident întâmplător. Oamenii legii încearcă acum să afle cine se află în spatele atacului și ce motiv ar fi putut avea.

„Totul indică faptul că a fost un atac intenționat”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

Până în acest moment nu au fost oferite informații despre eventuali suspecți, iar ancheta este în plină desfășurare.

Val de mesaje după moartea influenceriței

Brianna Johnson era extrem de cunoscută în mediul online și avea peste 450.000 de urmăritori. După confirmarea decesului, rețelele sociale au fost inundate de mesaje de condoleanțe din partea fanilor.

„Sincere condoleanțe familiei și prietenilor”, a scris un internaut. „Pur și simplu nu am cuvinte. Odihnește-te în pace”, a transmis o altă persoană. „Nu-mi vine să cred ce citesc”, a comentat un al treilea utilizator.

Între timp, polițiștii continuă investigațiile și încearcă să refacă fiecare moment dinaintea tragediei. Autoritățile speră că imaginile surprinse de camerele de supraveghere și declarațiile martorilor vor ajuta la identificarea celor responsabili pentru atacul care i-a curmat viața influenceriței de doar 21 de ani.

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