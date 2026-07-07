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BANC | O solicitantă, la o agenție matrimonială

De: Elisa Tîrgovățu 07/07/2026 | 16:53
BANC | O solicitantă, la o agenție matrimonială
BANC | O solicitantă, la o agenție matrimonială
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Marțea poate părea una dintre cele mai lungi zile ale săptămânii, însă un strop de umor este întotdeauna binevenit. Dacă ai nevoie de câteva clipe de relaxare și un motiv să zâmbești, bancul pregătit de CANCAN.RO este alegerea perfectă.

Povestea are în prim-plan o femeie care trece pragul unei agenții matrimoniale cu speranța de a-și găsi partenerul ideal. Discuția care urmează ia însă o turnură neașteptată și promite să stârnească hohote de râs.

O solicitantă la o agenție matrimonială:

– Aș dori să cunosc un bărbat care nu fumează, nu bea, nu se uită la fotbal, nu se uită după alte femei. Aveți așa ceva?

– Da. În parcul din apropiere…

– E de la agenția dumneavoastră, nu? Întreabă doamna cu bucurie în glas…

– Nu, e din marmură!

Alte bancuri amuzante

La poliție

Un tip intră în secția de poliție și spune agitat:
– Domnule polițist, cred că mi s-a furat mașina!
Polițistul începe să completeze procesul-verbal.
– Ce marcă era?
– Dacia.
– Ce culoare?
– Albă.
– Numărul de înmatriculare?
– Nu-l mai țin minte…
– Bine… Avea vreun semn distinctiv?
– Da, un abțibild pe lunetă pe care scria: „Nu vă apropiați prea tare, că se oprește singură!”
Polițistul notează tot și îl trimite acasă.
După o oră, omul se întoarce.
– Ați găsit mașina?
– Nu… Dar mi-am amintit că venisem pe jos.

Profesorul și elevul

Profesorul îl întreabă pe Bulă:
– Bulă, dacă ai avea 10 lei și i-ai da fratelui tău 4 lei, câți bani ți-ar rămâne?
– 10 lei.
– Cum adică? Nu știi matematică?
– Ba da, dar dumneavoastră nu-l cunoașteți pe fratele meu.
Profesorul încearcă altă întrebare:
– Bine. Dacă ai avea 5 mere și ai da două prietenului tău, câte ți-ar rămâne?
– Tot cinci.
– Cum așa?
– Pentru că nu-i dau nimic. Data trecută i-am dat o felie de pizza și nici acum nu mi-a spus „mulțumesc”.
Toată clasa începe să râdă.
Profesorul, ușor enervat, întreabă:
– Bulă, spune-mi măcar un lucru care se învață la școală.
Bulă răspunde fără să stea pe gânduri:
– Cum să răspunzi la întrebări fără să dai răspunsul pe care îl așteaptă profesorul!

Două blonde stau de vorbă

– Auzi, dragă, ce e aia.. insuficiență cardiacă?
– Păăăi, cred că e atunci când nu ai bani suficienți pe card….

O blondă complet goală intră într-un bar

O blondă complet goală intră într-un bar și comandă un whiskey. Uluit, barmanul o măsoară cu privirea.
– De ce vă uitați așa? N-ați mai văzut o femeie goală?
– Ba da, însă mă întreb de unde o să scoateți portofelul să plătiți!

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