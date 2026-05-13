BANCUL ZILEI | Pensionarul și farmacista

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc spumos, care cu siguranţă îţi va aduce zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

Un pensionar la farmacie:

– Aveți ceva pentru stres?

– Da, dar ce v-a supărat?

– Lista cu noile taxe…

Alte bancuri amuzante

Bulă și străinul din tramvai

Ajuns acasă de la muncă, Bulă vorbește cu soția lui:

— Bubulino azi mi s-a întâmplat o chestie ciudată. În timp ce mă aflam în tramvai, un tip mi-a strigat: „Hopaaa… IMPOTENTULE!”.

— Ei, sunt tot felul de nebuni. Nu-i mai băga și tu în seamă…

A doua zi, în timp ce Bulă mergea cu tramvaiul spre serviciu, același individ se apropie de el și îi strigă:

— Hopaaa… PÂRÂCIOSULE!

Fugi și salvează-ți viața

Niște exploratori englezi mergeau prin junglă. Deodată, unul din ei cade într-o groapă (capcană întinsă de băștinași) în care se afla un leu (căzuse mai înainte).

Englezul începe să fugă împrejurul gropii. Leul fuge după el. Ceilalți stau pe margine și fac pariuri. La un moment dat, unul din ei strigă:

– Accelerează, Smithson, leul e chiar în spatele tău!

Smithson:

– Nu va îngrijorați, domnilor, eu am o tură în avans.

Schimbare majoră în viață

– De vreo şase luni am renunțat la jocurile de noroc, de patru luni nu am mai băut, iar de două luni nu am mai fumat. Ieri i-am cerut divorțul soției mele.

– Și cu ea ce ai avut?

– Am realizat că nu merită un bărbat ca mine.

Peștișorul de aur

Un tip prinde peștișorul de aur, îl învârtește pe toate părțile și nu știe ce să facă cu el. Peștele nu mai rabdă:

– Hai, omule, pune-ți o dorință!

– Ce fel de dorință?

– Păi, cum să-ți explic… Ieri, de exemplu, m-a prins un bătrânel, m-a rugat să-i dau un milion de euro și eu i-am îndeplinit dorința. Dar tu, ce vrei?

– Adresa lui!

Soția îi trimite un SMS soțului:

Soția: ”Toate ferestrele sunt înghețate, nu se mai deschide niciuna”

Soțul: ”Toarnă multă apă caldă și bate ușor cu un ciocan pe rame”

Soția: ”Acum calculatorul a murit de tot”

O femeie trece pe roşu.

Cazul ajunge la judecătorie, în timpul procesului judecătorul întreabă:

– Ocupaţia?

– Profesoară – spune inculpata.

Judecătorul fericit:

– Ştiti doamnă, de ani de zile aştept ca un profesor să se afle pe banca inculpaţilor.

Către asistent:

– Aduceţi o tablă, câteva kilograme de cretă, iar inculpata să scrie pe tabla de 500 de ori: „Niciodată nu voi mai trece pe roşu!”.

CITEŞTE ŞI: BANC | Bulă, abia te-ai însurat de 4 luni și tot singur îți calci cămașa

BANC | Iubita lui Mihai și cazul rimelului misterios